Na Animateki podelili nagrade in za letos zaprli vrata

Veliko nagrado mednarodne žirije na 22. Animateki, za katero se lahko potegujejo filmi iz vzhodno- in srednjeevropskega tekmovalnega programa, je prejela Marčevska zima armenske avtorice Natalije Mirzojan. »Veliko nagrado podeljujemo globoko iskrenemu in ganljivemu filmu o razseljenosti in odločitvi za prostovoljno izgnanstvo namesto življenja pod avtoritarnim režimom. Materiali so tesno povezani z zgodbo, v kateri spremljamo tiho razpadanje para na zahtevni poti. Njuna stiska je prikazana izjemno subtilno. Postavitev je izvirna in učinkovita, barve in zvočna kulisa pa dopolnjujejo pritajeno atmosfero strahu. Film pripoveduje zelo osebno zgodbo, a se dotakne vseh, ki smo se ob obsežnejšem zatiranju kdaj počutili nemočne in poznamo breme sprejemanja odločitev, ki lahko imajo toliko neslutenih posledic,« je o Marčevski zimi, ki je koprodukcija Estonije, Armenije, Francije in Belgije, zapisala žirija.

Mednarodna žirija je izbrala Marčevsko zimo, občinstvo pa Pasje uho.

Mlad ruski par, ki se zaradi vojne spopada z občutki nemoči in žalosti, sklene za vedno zapustiti dom. Njuna pot v Gruzijo se sprevrže v nadrealistično moro. Največji strah, da bi ju na meji ločili, ju dohiti iz nepričakovane smeri, so vsebino zmagovalnega filma povzeli pri Animateki. Nagrado VR@Animateka prejme nemški film Lichtung Arie Wolf: »Zmagovalni film letošnje VR selekcije izstopa z izjemno lepo oblikovano in izkustveno uporabo virtualnega prostora. Že od prvega trenutka gledalca postavi v skrivnostni, speči svet, ki se postopoma prebuja z vsakim našim gibom. Nežno razkrivanje okolice, podprto s prefinjeno svetlobo in atmosfero, gledalca povabi k raziskovanju in prebudi občutek pristne radovednosti,« je med drugim zapisala žirija.

Avtor letošnje festivalske podobe je Pierre-Luc Granjon. FOTO: Arhiv Animateke

Nagrado študentske žirije, za katero se potegujejo filmi iz tekmovalnega programa Mladi talenti Evrope, skupaj podeljujejo Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ter Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Prejel jo švicarski animirani film Lov Lee Favre. Lea se odpravlja na lov za temo dokumentarnega filma. Ko že misli, da jo je ujela, se vloge zamenjajo in lovka postane plen. »Z avtentično zgodbo, ki je držala naše nasmehe široke in srca topla, vendar jih potem iztrgala in nas držala na robu sedežev v čisti temi, samo z zvokom,« je zapisala žirija. Nagrado otroške žirije slon, za katero se potegujejo filmi iz družinskega Slonovega tekmovalnega programa, je prejel belgijski film Aha! Krisa Borghsa. Vesoljska prijatelja potujeta po galaksiji, da bi delila svoja tehnološka odkritja z manj genialnimi bitji. Toda na nekem nenavadnem planetu ne gre vse po načrtu. »Najbolj nas je navdušil film, ki naslavlja resno in družbeno kritično temo, a nas kljub temu do solz nasmeji,« je zapisala žirija.

Dekle, ki se ni balo medvedov je bajka o dekletu, ki se preobleče v moškega in kljubuje svetu. Film je prejel nagrado občinstva slon. FOTO: Arhiv Animateke

Iz Slonovega tekmovalnega programa je svoj film izbralo tudi občinstvo, in sicer Dekle, ki se ni balo medvedov Lee Vučko. Balkanska bajka o dekletu, ki se preobleče v moškega in kljubuje svetu. Na poti premaguje čarobna bitja in lastne strahove – vse do srečanja z legendarno pošastjo, ki jo za vedno spremeni. Nagrado občinstva DSAF (zanjo se potegujejo filmi iz vzhodno- in srednjeevropskega tekmovalnega programa, podeljuje pa jo Društvo slovenskega animiranega filma) je prejela madžarska animacija Pasje uho Petra Vacza. Enajstletni Berci je priča silovitemu prepiru med materjo in očetom. Jeze in drugih čustev, ki ob tem privrejo na dan, ne zna izraziti drugače, kot da jih sprošča v komunikaciji s svojim psom, so vsebino povzeli pri Animateki.