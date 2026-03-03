Na 51. podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar, ki veljajo za francosko različico oskarjev in baft, so drami L'Attachement v režiji Carine Tardieu podelili nagrado za najboljši film. Ameriški filmski ustvarjalec Richard Linklater je za film Nouvelle Vague prejel nagrado za najboljšega režiserja. V filmu L'Attachement, ki je izšel leta 2024 in bil premierno prikazan na 81. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah, igralka Valeria Bruni Tedeschi nastopi v vlogi srečne, a osamljene ženske, ki se znajde v kaotičnem življenju svojih sosedov, mladih staršev, katerih življenje se tragično obrne. Francoska igralka Vimala Pons je za svojo vlogo v drami prejela cezarja za najboljšo stransko igralko.

Po poročanju portala Deadline se je Linklaterjev Nouvelle Vague, ki sledi snemanju enega prvih celovečercev francoskega novega vala Breathless, na podelitev nagrad podal z največ nominacijami, skupno desetimi. Pri tem filmu so nagrado prejeli še direktor fotografije David Chambille, kostumografinja Pascaline Chavanne ter Catherine Schwartz za montažo. Nagrado za najboljšega igralca je prejel Laurent Lafitte za vlogo v filmu The Richest Woman in the World, ki ga je režiral Thierry Klifa, kot najboljšo igralko pa so s cezarjem počastili Leo Drucker za vlogo v filmu Case 137, ki ga je režiral Dominik Moll.

Večkrat nagrajeni film Paula Thomasa Andersona Ena bitka za drugo je zmagal v kategoriji za najboljši tuji film, nominirani so bili tudi filmi Tajni agent, ki ga je napisal in režiral Kleber Mendonca Filho, Črni pes režiserja Guan Huja, Sirat, ki ga je režiral Oliver Laxe, in drama Sentimentalna vrednost, katere režijo podpisuje Joachim Trier. Kanadsko-ameriški igralec Jim Carrey je za svoje dosežke v svetu filma prejel častnega cezarja in se tako postavil ob bok igralcem, kot so Julia Roberts, Christopher Nolan, David Fincher, Cate Blanchett in George Clooney. Med zmagovalci večera je bila še francoska uspešnica Whispers in the Woods režiserja Vincenta Munierja z nagrado za najboljši dokumentarni film in zvok. Za oskarja nominiran film Uga Bienvenuja z naslovom Arco je nadaljeval svoj niz nagrad in v četrtek osvojil še cezarja za glasbo Arnauda Toulona.

