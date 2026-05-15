Na dogodku Dewesofta odmevala harmonika (FOTO)

Trboveljsko podjetje Dewesoft, ki med drugim sodeluje z ameriško vesoljsko agencijo NASA in je bilo aktivno vključeno v nedavni program Artemis, torej vesoljski polet s človeško posadko okoli Lune, ki je pritegnil veliko pozornosti celotne svetovne javnosti, je v Laškem pripravilo zelo odmeven dogodek v okviru njihove mednarodne merilne konference. Nanj sta bila povabljena tudi izjemna harmonikarja Miha Debevec, ki igra diatonično, in njegov glasbeni sopotnik Klemen Bojanovič, ki igra klasično harmoniko, oba pa tvorita Duo harmonik.

»Podjetje Dewesoft je najin duo Spopad harmonik povabilo k sodelovanju, kar je velika čast. Najverjetneje zato, ker gre za priznano svetovno podjetje, ki veliko pozornost namenja inovativnosti, domiselnosti in kakovosti. Gre pa za podobno miselnost, čeprav na popolnoma različnih področjih, ki jo ima najin duo harmonik. Le da midva delujeva na področju umetnosti, podjetje Dewesoft pa na področju znanosti,« pove Debevec.

Duo harmonik ves čas aktiven

Sicer pa je Duo harmonik ves čas aktiven in imata veliko nastopov. Prvi njun odmevnejši javni nastop bo koncert v sklopu znamenite Vinski vigredi v Metliki to nedeljo, 17. maja. Pred kratkim sta predstavila tudi najnovejšo uspešnico, odlično in domiselno priredbo znamenite tradicionalne južnoameriške skladbe El Condor Pasa s slovenskim pridihom, ki je pri občinstvu z vsega sveta naletela na izjemen odziv.

