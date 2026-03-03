Na enem največjih glasbenih dogodkov v Evropi slavil Da Vinci

Končal se je 76. sanremski festival italijanskih popevk, ki velja za enega največjih glasbenih dogodkov v Evropi in je znova dokazal, da lahko glasba za skoraj en teden ustavi vso državo. S pesmijo Per sempre si (Za vedno da) je slavil 56-letni Sal Da Vinci. Drugi je bil Sayf, ki je z 21,9 odstotka prejetih glasov zaostal le za 0,3 odstotne točke. Tudi v finalnem večeru je svoje pesmi predstavilo vseh 30 udeležencev, nato pa so razglasili pet superfinalistov. Med njimi so bili še pevki Ditonellapiaga in Arisa ter duet Fedez & Masini na petem mestu.

Z zmago na znamenitem glasbenem festivalu si je Da Vinci prislužil tudi pravico, da Italijo zastopa na tekmovanju za pesem Evrovizije. To bo letos med 12. in 16. majem na Dunaju. Sal Da Vinci je zadnji album z naslovom Siamo gocce di mare izdal leta 2021, njegov singel Rossetto e caffe z letnico 2024 pa je na platformi Spotify zbral že več kot 74 milijonov prenosov. Ob tem je tudi stari znanec odra v Sanremu, saj je leta 2009 na tem festivalu zasedel tretje mesto. Leta 1994 pa je postal zmagovalec še enega uglednega italijanskega glasbenega dogodka, festivala Italiano.

Sanremo velja za najbolj gledano glasbeno prireditev v Italiji, navdihnil je celo tekmovanje za pesem Evrovizije. Kljub temu se je letos spopadal s padcem gledanosti v primerjavi s preteklimi leti. V finalnem večeru je voditelj Carlo Conti sicer sporočil, da bo prihodnje leto voditelj in umetniški vodja postal Stefano De Martino. Letos je v sklopu festivala med drugim nastopilo več znanih glasbenikov, kot so lanski zmagovalec Olly, Tiziano Ferro, Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Bresh, Francesco Gabbani, finalni večer pa je popestril Andrea Bocelli.