Na Evrovizijo odhaja vnukinja župana Beltincev: »Če ne zmagam, me Bog očitno vodi skozi druga vrata«

Že dlje je znano, da Slovenija zaradi sodelovanja Izraela na Izboru za Pesem Evrovizije 2026, ki bo maja na Dunaju, ne bo sodelovala, je pa zato slovenska glasbenica Eva Marija Kavaš Puc zmagala na luksemburškem tekmovanju in bo zastopala njihove barve. 20-letna vsestranska slovenska glasbenica Eva Marija z družino živi v Luksemburgu, kjer je tudi rojena. Njeni starši, mama je iz Beltincev, oče iz Ljubljane, so se leta 2003 odselili v Luksemburg zaradi služb v evropskih institucijah, in tam delata še danes. Na tretji izdaji tekmovanja, s katerim so v Luksemburgu izbirali, kdo bo državo zastopal na 70. Evroviziji, je slavila prav Eva Marija, katere dedek Jože Kavaš je bil v preteklosti župan Občine Beltinci. S svojo pesmijo Mother Nature je na glasovanju mednarodne strokovne žirije in članov javne televizije zbrala veliko prednost pred drugouvrščeno pesmijo Sweet Tooth Steva Castila in Bad Decisions (Hush Hush) skupine Irem, ki je pristala na tretjem mestu.

Mati narava kot simbol upanja

Pesem Mother Nature (v prevodu Mati narava) naravo uporablja kot simbol upanja, svobode in občutka prizemljenosti. »Vabi te, da se ponovno povežeš s svojim notranjim otrokom in se osvobodiš svojih strahov. Pesem smo zasnovali na občutku otroštva, ko si se brezskrbno igral v parkih in gozdovih,« se Eva spominja ustvarjanja s svojo ekipo, ki jo je spoznala v Rocklab Campu. To sestavljajo švedska kantavtorica Maria Broberg (znana tudi kot Maria Mathea), danska tekstopiska Julie Aagaard in danski producent Thomas Stengaard. Eva Marija, mlada umetnica z dvojnim potnim listom, ki v Londonu študira pisanje pesmi in kompozicijo (songwriting) na Inštitutu za sodobno glasbeno izvajanje (Institution for Contemporary Music Performance), se večkrat na leto, zlasti med počitnicami in prazniki, vrača v rodne kraje svojih staršev.

Pet držav bojkotira Na tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju bo sodelovalo 35 držav. Vseh 90.000 vstopnic je bilo razprodanih v rekordnem času. Kot je sporočila EBU, so bile vstopnice za finale razprodane v zgolj 14 minutah, vstopnice za preostale prireditve pa v eni uri. Tekmovanje je sicer že mesece v znamenju trenj glede udeležbe Izraela. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so se odločile bojkotirati tekmovanje zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze. Da bo Izrael letos lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice EBU sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi. Niso sicer glasovale o sami prepovedi sodelovanja Izraela, temveč so potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitila integriteto Evrovizije. Žreb je, mimogrede, določil, da se bo Izrael predstavil v prvem polfinalu 12. maja. Drugi polfinale bo 14. maja, finale pa 16. maja.

Svoje pesmi piše od 14. leta in od takrat nastopa pod umetniškim imenom Eva Marija. »Ker Luksemburg že od nekdaj podpira kulturo in nove mlade talente, sem dobila priložnost, da ustvarjam na delavnici pisanja pesmi za Evrovizijo,« pravi zmagovalka. Ko so jo konec decembra, ko je obiskala Slovenijo, vprašali, kakšne so njene tihe želje in pričakovanja pred finalnim nastopom, je odkrito priznala, da si želi zmage, a se s končnim rezultatom ni obremenjevala. Vseskozi si govori, da kar koli se bo zgodilo, bo prav: »Če ne zmagam, me Bog očitno vodi skozi druga vrata. Bomo videli, kakšen je njegov načrt.« Očitno so tudi višje sile na njeni strani, saj je postala evrovizijska predstavnica Luksemburga, ki je na Evroviziji doslej slavil petkrat.

Po poročanju portala OGAE Slovenija je Eva Marija na luksemburškem tekmovanju prepričala tako strokovno žirijo (94 točk) kot tudi ljudi, ki so glasovali po telefonu, z glasovi katerih je osvojila kar 128 točk in s tem prepričljivo zmagala. Eva Marija Kavaš Puc se je rodila na predvečer božiča, 24. decembra 2005 v Luksemburgu. Potem ko je pri treh letih slišala pesem Fairytale, s katero je Alexander Rybak v imenu Norveške na Evroviziji slavil leta 2009, se je zaljubila v violino. Na luksemburškem konservatoriju se je podala na multidisciplinarno pot – študirala je violino, petje, klavir in bas kitaro v različnih žanrih, od jazza in klasike do pop rocka.

V Luksemburgu rojena 20-letnica ima še tri mlajše brate. FOTO: Osebni arhiv

Eva Marija Kavaš Puc je zelo optimistična pred nastopom na Dunaju. FOTO: Osebni arhiv