  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GLASBENO TEKMOVANJE

Na Evrovizijo odhaja vnukinja župana Beltincev: »Če ne zmagam, me Bog očitno vodi skozi druga vrata«

Na glasbenem spektaklu bomo tudi letos lahko navijali za slovensko predstavnico, 20-letna Eva Marija Kavaš Puc je zmagala na luksemburškem tekmovanju.
Potem ko je pri treh letih slišala pesem Fairytale, s katero je Alexander Rybak v imenu Norveške na Evroviziji slavil leta 2009, se je zaljubila v violino. FOTO: Osebni arhiv

Potem ko je pri treh letih slišala pesem Fairytale, s katero je Alexander Rybak v imenu Norveške na Evroviziji slavil leta 2009, se je zaljubila v violino. FOTO: Osebni arhiv

Eva Marija Kavaš Puc je zelo optimistična pred nastopom na Dunaju. FOTO: Osebni arhiv

Eva Marija Kavaš Puc je zelo optimistična pred nastopom na Dunaju. FOTO: Osebni arhiv

V Luksemburgu rojena 20-letnica ima še tri mlajše brate. FOTO: Osebni arhiv

V Luksemburgu rojena 20-letnica ima še tri mlajše brate. FOTO: Osebni arhiv

Nastopu predstavnika Izraela zaradi grozodejstev v Gazi mnogi nasprotujejo. FOTO: Timor Elmalach Via Reuters

Nastopu predstavnika Izraela zaradi grozodejstev v Gazi mnogi nasprotujejo. FOTO: Timor Elmalach Via Reuters

Potem ko je pri treh letih slišala pesem Fairytale, s katero je Alexander Rybak v imenu Norveške na Evroviziji slavil leta 2009, se je zaljubila v violino. FOTO: Osebni arhiv
Eva Marija Kavaš Puc je zelo optimistična pred nastopom na Dunaju. FOTO: Osebni arhiv
V Luksemburgu rojena 20-letnica ima še tri mlajše brate. FOTO: Osebni arhiv
Nastopu predstavnika Izraela zaradi grozodejstev v Gazi mnogi nasprotujejo. FOTO: Timor Elmalach Via Reuters
Oste Bakal
 27. 1. 2026 | 06:12
 27. 1. 2026 | 07:22
4:44
A+A-

Že dlje je znano, da Slovenija zaradi sodelovanja Izraela na Izboru za Pesem Evrovizije 2026, ki bo maja na Dunaju, ne bo sodelovala, je pa zato slovenska glasbenica Eva Marija Kavaš Puc zmagala na luksemburškem tekmovanju in bo zastopala njihove barve. 20-letna vsestranska slovenska glasbenica Eva Marija z družino živi v Luksemburgu, kjer je tudi rojena. Njeni starši, mama je iz Beltincev, oče iz Ljubljane, so se leta 2003 odselili v Luksemburg zaradi služb v evropskih institucijah, in tam delata še danes. Na tretji izdaji tekmovanja, s katerim so v Luksemburgu izbirali, kdo bo državo zastopal na 70. Evroviziji, je slavila prav Eva Marija, katere dedek Jože Kavaš je bil v preteklosti župan Občine Beltinci. S svojo pesmijo Mother Nature je na glasovanju mednarodne strokovne žirije in članov javne televizije zbrala veliko prednost pred drugouvrščeno pesmijo Sweet Tooth Steva Castila in Bad Decisions (Hush Hush) skupine Irem, ki je pristala na tretjem mestu.

Mati narava kot simbol upanja

Pesem Mother Nature (v prevodu Mati narava) naravo uporablja kot simbol upanja, svobode in občutka prizemljenosti. »Vabi te, da se ponovno povežeš s svojim notranjim otrokom in se osvobodiš svojih strahov. Pesem smo zasnovali na občutku otroštva, ko si se brezskrbno igral v parkih in gozdovih,« se Eva spominja ustvarjanja s svojo ekipo, ki jo je spoznala v Rocklab Campu. To sestavljajo švedska kantavtorica Maria Broberg (znana tudi kot Maria Mathea), danska tekstopiska Julie Aagaard in danski producent Thomas Stengaard. Eva Marija, mlada umetnica z dvojnim potnim listom, ki v Londonu študira pisanje pesmi in kompozicijo (songwriting) na Inštitutu za sodobno glasbeno izvajanje (Institution for Contemporary Music Performance), se večkrat na leto, zlasti med počitnicami in prazniki, vrača v rodne kraje svojih staršev.

Pet držav bojkotira

Na tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju bo sodelovalo 35 držav. Vseh 90.000 vstopnic je bilo razprodanih v rekordnem času. Kot je sporočila EBU, so bile vstopnice za finale razprodane v zgolj 14 minutah, vstopnice za preostale prireditve pa v eni uri. Tekmovanje je sicer že mesece v znamenju trenj glede udeležbe Izraela. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so se odločile bojkotirati tekmovanje zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze. Da bo Izrael letos lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice EBU sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi. Niso sicer glasovale o sami prepovedi sodelovanja Izraela, temveč so potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitila integriteto Evrovizije. Žreb je, mimogrede, določil, da se bo Izrael predstavil v prvem polfinalu 12. maja. Drugi polfinale bo 14. maja, finale pa 16. maja.

Svoje pesmi piše od 14. leta in od takrat nastopa pod umetniškim imenom Eva Marija. »Ker Luksemburg že od nekdaj podpira kulturo in nove mlade talente, sem dobila priložnost, da ustvarjam na delavnici pisanja pesmi za Evrovizijo,« pravi zmagovalka. Ko so jo konec decembra, ko je obiskala Slovenijo, vprašali, kakšne so njene tihe želje in pričakovanja pred finalnim nastopom, je odkrito priznala, da si želi zmage, a se s končnim rezultatom ni obremenjevala. Vseskozi si govori, da kar koli se bo zgodilo, bo prav: »Če ne zmagam, me Bog očitno vodi skozi druga vrata. Bomo videli, kakšen je njegov načrt.« Očitno so tudi višje sile na njeni strani, saj je postala evrovizijska predstavnica Luksemburga, ki je na Evroviziji doslej slavil petkrat.

Po poročanju portala OGAE Slovenija je Eva Marija na luksemburškem tekmovanju prepričala tako strokovno žirijo (94 točk) kot tudi ljudi, ki so glasovali po telefonu, z glasovi katerih je osvojila kar 128 točk in s tem prepričljivo zmagala. Eva Marija Kavaš Puc se je rodila na predvečer božiča, 24. decembra 2005 v Luksemburgu. Potem ko je pri treh letih slišala pesem Fairytale, s katero je Alexander Rybak v imenu Norveške na Evroviziji slavil leta 2009, se je zaljubila v violino. Na luksemburškem konservatoriju se je podala na multidisciplinarno pot – študirala je violino, petje, klavir in bas kitaro v različnih žanrih, od jazza in klasike do pop rocka. 

V Luksemburgu rojena 20-letnica ima še tri mlajše brate. FOTO: Osebni arhiv
V Luksemburgu rojena 20-letnica ima še tri mlajše brate. FOTO: Osebni arhiv

Eva Marija Kavaš Puc je zelo optimistična pred nastopom na Dunaju. FOTO: Osebni arhiv
Eva Marija Kavaš Puc je zelo optimistična pred nastopom na Dunaju. FOTO: Osebni arhiv

Nastopu predstavnika Izraela zaradi grozodejstev v Gazi mnogi nasprotujejo. FOTO: Timor Elmalach Via Reuters
Nastopu predstavnika Izraela zaradi grozodejstev v Gazi mnogi nasprotujejo. FOTO: Timor Elmalach Via Reuters

Več iz teme

EvrovizijatekmovanjeglasbaLuksemburgEva Marija Kavaš Puc
ZADNJE NOVICE
08:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V NEMČIJI

Sredi noči na avtocesto nastavili prikolico, policija: »To je poskus uboja«

Prisebni voznik tovornega vozila je oviro pravočasno videl in zavrl ter opozoril druge udeležence.
27. 1. 2026 | 08:29
08:20
Novice  |  Slovenija
PREPOVED EKSOTIČNIH LJUBLJENČKOV

Imate doma servala? Kmalu ga boste morali oddati v zatočišče ali živalski vrt

Kače ostajajo na seznamu dovoljenih vrst.
Pija Kapitanovič27. 1. 2026 | 08:20
08:13
Novice  |  Slovenija
OKREPITEV V EKIPI

Se danes obeta še ena politična bomba? Logar bo ob 11. uri predstavil ...

Demokrati Anžeta Logarja napovedali predstavitev okrepitev v ekipi, Inštitut 8. marec pa bo predstavil sume nezakonitega financiranja stranke Demokrati. Anžeta Logarja.
Mitja Urbančič27. 1. 2026 | 08:13
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
IZJEMEN USPEH

Slovenska režiserka osvojila Trst, na festivalu je slavil njen Fantasy

To je potrditev za vso ekipo, pravi režiserka Kukla.
27. 1. 2026 | 08:05
07:42
Novice  |  Slovenija
PLATFORMA WOLT

V slabem vremenu je dostava dražja, dostavljavci pa ob dodatek in še napitnino

Izvajalci pri platformi Wolt razočarani nad dodatkom za težje delovne razmere.
Andrej Bedek27. 1. 2026 | 07:42
07:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je Damjan res zažgal svojega prijatelja?

Priča Stanko G. je presenetil z novim imenom. A ga ni mogoče zaslišati, saj je umrl lani decembra.
Aleksander Brudar27. 1. 2026 | 07:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki