Na Festivalu gorniškega filma ogromno slovenskih

Festival gorniškega filma, ki praznuje 20 let, ni le največji slovenski gorniški dogodek, ampak tudi najpomembnejši gorniški festival v jugovzhodni Evropi. Ob jubileju napoveduje pravo gorniško olimpijado. V Cankarjevem domu Ljubljani, Mestnem kinu Domžale in Linhartovi dvorani v Radovljici se bo med 9. in 14. februarjem zvrstilo 34 filmov – z rekordno bero slovenskih – in pet predavanj, 20-letnico bo pospremila tudi razstava o festivalu.

Letos praznuje okroglih 20 let.

Festival je v preteklih 19 letih obiskalo okrog 100.000 gledalcev, ki jih je, skupaj z letošnjim, razveselil z več kot 800 filmi. Letos bo na velikem platnu na ogled 34 alpinističnih, plezalnih in avanturističnih filmov ter filmskih zgodb o gorski naravi in kulturi iz 18 držav. Med njimi bo kar devet slovenskih filmov, največ do zdaj. Premiero bodo med drugimi doživeli celovečerna dokumentarna filma Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja ter Aleš Kunaver in naše prve odprave v najvišja svetovna gorstva Jureta Škrlepa, pa tudi dokument časa ZaPisane gore, 130 let Planinskega vestnika Mojce Volkar Trobevšek in Andreja Podbevška. Celoten program najdete na spletni strani www.gorniski.si. Organizator festivala je vse od takrat Društvo za gorsko kulturo.