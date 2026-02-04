Na festivalu Sundance tudi slovenski uspeh: Sramoti in denarju velika nagrada žirije

Na znamenitem festivalu Sundance, ki je potekal med 22. januarjem in 1. februarjem, sta vsaka v svoji kategoriji slavili dve slovenski manjšinski koprodukciji. Sramota in denar je prejel veliko nagrado žirije za svetovni film v kategoriji drama, dokumentarni film Planina pa je prejel veliko nagrado žirije za svetovni film v kategoriji dokumentarnih filmov, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Sramota in denar priznanega kosovskega režiserja Visarja Morino je pravzaprav koprodukcija šestih držav, in sicer Nemčije, Slovenije, Kosova, Albanije, Severne Makedonije in Belgije. Scenarij za film sta napisala režiser in Doruntina Basha. Režiserja je leta 2020 revija Variety uvrstila med deset najobetavnejših evropskih ustvarjalcev. Slovenski koproducent je Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo Ljubljana.

»Za močno in edinstveno upodobitev človeškega dostojanstva na sodobnem Kosovu, ki odmeva po vsem svetu. Za občutljivo filmsko avtorstvo, ki gledalce mojstrsko popelje v vsakdanje stiske ene družine. Za globoko sočustvovanje z liki v ključnem trenutku njihovega novega začetka,« je žirija zapisala o svoji odločitvi. Protagonista filma sta Hatidža in Šaban, par v štiridesetih, ki živi v kosovski vasi s tremi hčerkami, gospodinjstvo pa si delita s Šabanovima bratoma in materjo Nano. Preživljajo se z dvanajstimi kravami in nekako jim uspeva – dokler nekega dne krav ne ukrade prav Šabanov brat. Družina je tako prisiljena zapustiti dom in se preseliti v Prištino, kjer išče delo in streho nad glavo. Začne se njihovo potovanje v kruto, hiperkapitalistično družbo. V glavnih vlogah nastopajo Astrit Kabashi (Šaban), Flonja Kodheli (Hatidža), Kumrije Hoxha (Nana), Fiona Gllavica (Adelina) in Alban Ukaj (Alban). Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.

Pastirji proti Natu

Dokumentarni film Planina režiserjev Biljane Tutorov in Petra Glomazića je koprodukcija štirih držav, in sicer Srbije, Francije, Črne gore in Slovenije. Slovenski koproducent je produkcijska hiša Cvinger film in zanjo Rok Biček, film pa je nastal s finančno podporo SFC in RTV Slovenija. »Ta vizualno in čustveno osupljivi film nas popelje na oddaljeni gorski vrh in v najbolj intimne trenutke družine, ki se bori za zaščito ne le svoje zemlje, temveč tudi svojega načina življenja. Gre za izjemen primer moči filma, da osebno izkušnjo preoblikuje v politično,« je svojo odločitev obrazložila žirija.

Dogaja se na odročnih višavah Sinjajevine, največjem pašniškem območju na Balkanu v Črni gori, kjer mati in hči ponosno branita svojo planino in nomadsko pastirsko tradicijo pred vzpostavitvijo vojaškega poligona Nata. Povezuje ju posebna ljubezen, pa tudi grenki spomini. Glavni protagonistki v filmu sta Mileva Gara Jovanović in Nada Stanišić.

Planina FOTO: Eva Kraljević (wake Up Films)