Na filmskem festivalu v Bergamu tudi celovečerec Mihe Hočevarja

V tekmovalni program 44. mednarodnega filmskega festivala v Bergamu, ki poteka od 7. do 15. marca, se je uvrstil celovečerni igrani film Skriti ljudje režiserja in scenarista Mihe Hočevarja. Kot je oktobra lani dejal na odprtju Festivala slovenskega filma, film govori o zbližanju ljudi, sploh če se srečajo v nenavadnih okoliščinah. Gre za prvi slovenski film, ki je nastal v sodelovanju z Islandijo, pri scenariju pa je s Hočevarjem sodeloval priznani srbski scenarist Srđan Koljević. Hočevar je takrat še spomnil, da je bila prav kolegova ideja, da v film pripeljejo Islandca. Islandija in Slovenija imata tudi veliko skupnega, če je prva otok sredi morja, je druga otok sredi zelo različnih sosedov.

»Na rečnem bregu blizu Ljubljane se prebudita Guti (35) in Sig (50), pretepena, zmačkana in vklenjena v lisice. Sig, ki je očitno turist, trpi za izgubo spomina in je prepričan, da je obtičal na Slovaškem. Skupaj z Gutijem se poda na pot iskanja svoje identitete in potnega lista, medtem ko hkrati uresničujeta sanjski projekt, gradnjo rečnega splava, s katerim bi se Guti znova postavil na noge po boleči ločitvi, propadlih bančnih posojilih, neusmiljeni birokraciji in navzkrižjih s slabimi sosedi,« so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Režiser Miha Hočevar FOTO: Željko Stevanić/Sfc

44.mednarodni festival v Bergamu traja do 15. marca.

Prefinjeni absurd filma

Skriti ljudje je svetovno premiero doživel lani v Reykjaviku na Islandiji. Ob tej priložnosti so na spletnem filmskem portalu Cineurope zapisali, da film z razorožujočo lahkoto uravnava humor in ganljivost, scenarij pa je prežet z ostrimi in duhovitimi dialogi, ki pogosto spodkopavajo sentimentalnost, skrito pod površjem. »Film prežema ironija – Hočevar se ljubeznivo norčuje tako iz Slovenije kot iz Islandije, dveh 'malih' narodov, ki si utirata pot v 'veliki' Evropi. Prefinjeni absurd filma tako postane sredstvo odpornosti: smeh kot orodje preživetja,« je SFC njihov zapis navedel v sporočilu za javnost.

S snemanja celovečernega filma Skriti ljudje FOTO: Željko Steanić/ifp

V glavnih vlogah nastopata filmski in gledališki igralec Blaž Šef in priznani islandski zvezdnik Olafur Darri Olafsson, znan po vlogah v številnih islandskih, ameriških in mednarodnih filmih ter televizijskih serijah. Igrajo še Luka Marčetić, Barbara Ribnikar, Ana Urbanc, Igor Samobor, Gregor Gruden, Janez Hočevar, Maja Boh in Oskar Perpar. Producent je Danijel Hočevar (Vertigo). Skriti ljudje so slovensko premiero kot otvoritveni film doživeli oktobra lani na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, kjer je Olafsson prejel vesno za glavno moško vlogo.

Film se je prvič predstavil občinstvu na Islandiji. FOTO: Vertigo Ljubljana