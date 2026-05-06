Na gradu Dvor bo brnelo: čebelica Maja, predstava in pravljičen dan za vso družino

Na gradu Dvor v Preddvoru se obeta poseben dan, posvečen čebelam, naravi in družinskemu doživetju. V soboto, 16. maja 2026, bo grajski ambient zaživel v znamenju Čebeljega dne, ki bo združil pravljično vodenje, otroško predstavo, ustvarjalne delavnice, razstavo, tek in poklon drobnim opraševalcem, brez katerih si življenja na Zemlji skoraj ni mogoče predstavljati.

Osrednje doživetje dneva bo Čebelja pravljica, interaktivno vodenje po grajskih sobanah, namenjeno predvsem otrokom. Ti se bodo pod vodstvom čebelice Maje podali na pravljično potovanje skozi grad, kjer se bodo sobe spremenile v cvetoče travnike. Na poti bodo srečali tudi njene prijatelje ter skozi igro in doživetje spoznavali življenje čebel in njihov pomen za naravo.

V grajskih prostorih bo na ogled tudi razstava cvetličnih aranžmajev iz krep papirja, ki jih ustvarja domačinka Sonja Roblek.

Dogajanje se ne bo ustavilo le za grajskimi zidovi. Na grajskem vrtu bo ves dan potekal živahen program za vse generacije. Jutro se bo začelo z Medenim zajtrkom, sledili pa bodo tekaški dogodki: Lakmayerjevi teki za otroke različnih starostnih skupin in Čebelji tek za odrasle.

Ob 11. uri bo zbrane nagovoril predsednik Čebelarskega društva Fran Lakmayer Preddvor Miladin Mladenov ter predstavniki Zavoda Grof in Grofica. Nato bo sledila otroška predstava Čebelica Zzina v izvedbi Damjana Golavšek.

Popoldne bo namenjeno plesu, deklamacijam in ustvarjanju

Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v izdelavi medenih lizik, ulivanju sveč iz čebeljega voska, izdelavi sveč iz satnic in poslikavi panjskih končnic. Na grajskem vrtu bodo predstavili tudi delo čebelarja ob učnem panju, obiskovalci pa bodo lahko obiskali stojnice s čebeljimi izdelki in pridelki.

Poseben poudarek dneva bo tudi odprtje razstave Čebele – naše življenje, ki bo ob 16. uri v galeriji Francesco de Guchi na gradu Dvor. Razstava je nastala ob razglasitvi Svetovnega dneva čebel, prvič pa so jo predstavili leta 2019. Doslej je gostovala na številnih prizoriščih po Sloveniji, v Preddvoru pa bo doživela svojo 26. postavitev. Njeno sporočilo je jasno: čebele niso le del narave, ampak tudi del našega preživetja.

Čebelji tek, predstava in delavnice na grajskem vrtu ter ogled predstave bodo brezplačni. Vstopnice za vodeno doživetje Čebelja pravljica v gradu Dvor bodo na voljo na prizorišču. Cena vstopnice znaša sedem evrov na osebo, družinska vstopnica za do štiri osebe pa 20 evrov. Otroci do tretjega leta starosti imajo prost vstop.

Organizatorji obiskovalce vabijo, naj se dogodka udeležijo v kostumih likov iz sveta čebel. Tako bo grajski vrt za en dan postal še bolj pisan, živahen in pravljičen.

Čebelji dan na gradu Dvor bo tako več kot le sobotni izlet. Bo poklon čebelam, skupnosti, ustvarjalnosti in naravi – v okolju, kjer se lahko otroci učijo skozi igro, odrasli pa za trenutek znova začutijo čar pravljice.