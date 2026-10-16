Na gradu Dvor bodo zavladale čarovnice: Sneguljčica potrebuje pomoč otrok

Grad Dvor v Preddvoru se bo v soboto, 31. oktobra, spremenil v začarani gozd, poln pravljičnih junakov, skrivnosti in čarovniških dogodivščin. Grajska čarobnica Priletičnica bo namreč praznovala rojstni dan, na prav posebno zabavo pa vabi male in velike čarovnice ter čarovnike. Dan čarobnic bo med 10. in 17. uro ponudil pravljična doživetja, ustvarjalne delavnice, pesmi in zabavne naloge.

Med obiskovalci bo tudi Sneguljčica, ki si srčno želi na rojstnodnevno praznovanje, a jo je strah poti skozi začarani gozd. Na pomoč ji bodo priskočili otroci, ki jo bodo spremljali skozi grajske sobane in na poti srečali številne pravljične junake. Med njimi bosta pajek Smajko in Rdeča kapica, ki dobro ve, da gozd skriva veliko lepega. Pravljična pustolovščina jih bo pripeljala tudi do skrivnostne gozdne varuhinje, ki čuva gozd in njegove zaklade. Ta bo radovedne obiskovalce z vprašanji in igrivimi nalogami spodbudila k raziskovanju gozdnega sveta. Otroci bodo spoznavali, kdo živi med drevesi, kaj lahko nabiramo v gozdu, kako se v njem pravilno obnašamo in zakaj je pomembno, da ga varujemo. Ko bodo uspešno razvozlali njene uganke, jim bo varuhinja razkrila svoj zaklad. Dogajanje bodo popestrili hudomušni pogovori, pesmi in skupno reševanje nalog.

FOTO: Press

Rojstnodnevno praznovanje čarobnice Priletičnice se bo nadaljevalo na grajskem dvorišču, kjer bodo otroci lahko ustvarjali na delavnicah, zavrteli čarobno kolo sreče z nagradami in se zabavali ob čarobni peni. Posebna pozornost bo namenjena tudi čarovniškim klobukom. Organizatorji obiskovalce vabijo, naj že doma prepustijo domišljiji prosto pot in izdelajo čim bolj izvirne klobuke. Okrasijo jih lahko s kristali, gozdnimi motivi in drugimi domiselnimi dodatki. Najbolj izvirne kreacije bodo na grajskem praznovanju nagrajene.

FOTO: Press

Pravljična popotovanja bodo potekala ob 10., 11., 12., 15., 16. in 17. uri. Ker želijo organizatorji otrokom omogočiti čim prijetnejše doživetje, bodo predstave potekale v manjših skupinah, število mest v posameznem terminu pa je zelo omejeno. Zato priporočajo pravočasen nakup vstopnic. Za družinsko vstopnico za največ štiri osebe bo treba odšteti 30 evrov, odrasli bodo plačali 10 evrov, otroci od 3. do 15. leta pa 8 evrov.