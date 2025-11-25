Na koncertu vzklikali ime pokojne Šerbi. Klinči: »Šerbi je bila naš sonček. Bila je ena in edina«

Skupina Agropop je tradicija, ki živi. To so dokazali v povsem polni Hali Tivoli, kjer so organizirali koncert, ki je bil poklon Sloveniji in številnim generacijam. Dogodek bodo že 29. decembra ponovili v naši prestolnici, na Kongresnem trgu, kjer bo zagotovo znova veselo, kot je bil vesel večer v Tivoliju, kjer smo slišali številne uspešnice in tudi novo z naslovom Zapojmo pravi Slovenci, pri kateri se je članom skupine pridružil mali Tim ter požel val navdušenja. Proti koncu je bil poseben trenutek, saj je na oder stopil Alfi Nipič in zapel Silvestrski poljub.

Idejni vodja skupine Aleš Klinar - Klinči

»V Hali Tivoli se je pisala zgodovina,« je po koncertu na družbenem omrežju napisala ena od obiskovalk koncerta, ki so ji sledili odzivi številnih drugih. »Največ šteje, da so bile pesmi skupine Agropop vedno zelo preproste in so šle dobro v uho, zato smo si tudi besedilo brez težav zapomnili. In jih nismo pozabili vse do danes, ko smo jih spet peli skupaj,« je navdušeno pripovedovala druga, ki ni mogla verjeti, kako dobro vzdušje in energija sta preplavila dvorano. Veliko jih je poudarilo, da je bil koncert poklon domovini in ljudem, ki Agropop še vedno nosijo v srcu, številni pa so dogodek uvrstili med najboljše, kar so jih doživeli.

Organizator koncerta in član Agropopa Dejan Dogaja.

Ganljiv spomin na Šerbi

Agropop se je v Halo Tivoli vrnil po štiridesetih letih, v pomlajeni zasedbi, a z veliko odgovornosti do tradicije in z glasbo ter pesmimi, ki so med ljudmi žive še danes. Mnogi so ob njihovih uspešnicah odraščali, zato so jim Agropopovci postregli s svetlobnimi in drugimi efekti, plesalkami, razširjeno glasbeno zasedbo in predvsem s spomini na mladost. Pripravili so skoraj triurni pregled svoje glasbene poti, slišali smo številne prve uspešnice do novejših priredb. Od najbolj znane Samo milijon, ob kateri so v hali zaplapolale številne slovenske zastave, do Ti si moj sonček, Himne mladosti, Paradnega tanga, Divje zveri do Tralalali in Skupaj se veselimo ter številnih drugih, ki so zaznamovale marsikaterega Slovenca. Na odru so se Agropopu pridružili Tilen Artač, komik Jure Mastnak, ki se je pojavil v vlogi župana, svoje pa je dodala še kraljica jodlanja Brigita Vrhovnik Dorič ter poskrbela za pristno domače vzdušje.

Med gosti je bil Tilen Artač.

»Danes se piše zgodovina, saj Agropopovci z vami proslavljamo 40 let kmečkih uporov, norčij, glasbenih vragolij in nepozabnih zgodb, zato je čas za največjo slovensko veselico,« je zbrane nagovoril idejni vodja skupine Aleš Klinar - Klinči. A brez poklona pokojni nekdanji pevki Šerbi ni šlo. Ves večer so se na zaslonih izmenjevale njene fotografije in kratki odlomki z nastopov. Ganljiv in čustven je bil trenutek, ko je Klinči o njej povedal nekaj besed. Samo takrat je nastala tišina, marsikdo je težko zadrževal solze. »Šerbi je bila naš sonček. Bila je ena in edina,« je dejal, nato pa so družno zapeli pesem samo zanjo. »Midva s Poldetom veva, da danes nazdravlja in poje skupaj z nami. Šerbi, hvala za najlepše spomine in nešteto lepih trenutkov, ki smo jih skupaj preživeli,« je še dejal Klinči.