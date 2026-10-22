Na obisk h Kevinu McCallisterju

»Priljubljeni filmi in serije so že davno prerasli televizijske zaslone, nekateri njihovi najbolj znani kraji pa so danes prave turistične atrakcije. Od stavbe, v kateri so živeli prijatelji iz serije Prijatelji, do razkošne hiše, v kateri je Kevin McCallister za božič ostal sam doma – oboževalci imajo priložnost vsaj za trenutek stopiti v svet svojih najljubših junakov.

Eden najbolj znanih televizijskih naslovov je v New Yorku, na vogalu ulic Bedford in Grove v četrti Greenwich Village

Eden najbolj znanih televizijskih naslovov je v New Yorku, na vogalu ulic Bedford in Grove v četrti Greenwich Village. Prav ta stavba je bila uporabljena za zunanje posnetke zgradbe, v kateri so v kultni seriji Prijatelji živeli Monica Geller, Rachel Green, Chandler Bing in Joey Tribbiani.

Oboževalce tam kljub temu čaka manjše presenečenje. Monicino stanovanje v resnici ni bilo posneto znotraj te stavbe, temveč v studiu v Los Angelesu. Enako velja za legendarno kavarno Central Perk, v kateri je šesterica prijateljev preživela skoraj vsak prosti trenutek.

Božič si je težko predstavljati brez filma Sam doma, hiša družine McCallister pa še danes privlači številne oboževalce. Nahaja se na naslovu 671 Lincoln Avenue v Winnetki, predmestju Chicaga. Prepoznavna hiša iz rdeče opeke se je pojavila v prvem filmu iz leta 1990, v katerem je mali Kevin, ki ga je upodobil Macaulay Culkin, ostal sam in se je moral ubraniti pred nerodnima vlomilcema. Hiša je zasebna rezidenca, zato si jo lahko turisti ogledajo le od zunaj z javne površine.

Ljubitelji mode in serije Seks v mestu dobro vedo, da je Carrie Bradshaw živela na Upper East Sidu, vendar se resnična lokacija njenega televizijskega doma nahaja v Greenwich Villageu. Prepoznavno stopnišče in pročelje stavbe na naslovu Perry Street 66 se pojavljata v seriji, prav ta vhod pa je postal eno najbolj fotografiranih točk med oboževalci. Gre za zasebno hišo, zato obiskovalce prosijo, naj ne hodijo na stopnišče.

Oboževalci Harryja Potterja se lahko fotografirajo na londonski postaji King's Cross, kjer je posebej urejen prostor za fotografiranje s kovčkom, ki na videz izginja v zid, navdihnjen s slovitim peronom 9 ¾. Čeprav resnični peron iz zgodbe ne obstaja, je ta lokacija postala ena najljubših atrakcij oboževalcev. Še bolj impresivno izkušnjo ponuja grad Alnwick v Angliji, kjer so snemali prizore iz prvih dveh filmov, vključno s Harryjevimi prvimi urami letenja na metli.

Rekonstrukcijo kavarne Central Perk si lahko oboževalci ogledajo v sklopu studijskih ogledov Warner Brosa. FOTO: NBC

Tudi Hrvaška se lahko pohvali z eno najbolj znanih televizijskih lokacij na svetu. Dubrovnik je v seriji Igra prestolov služil kot Kraljevi pristan, prestolnica Sedmih kraljestev. Mestno obzidje, trdnjava Lovrijenac in zgodovinsko jedro se pojavljajo v številnih prizorih. Danes v Dubrovniku organizirajo tematske ture, ki oboževalcem omogočajo, da obiščejo kraje, na katerih so nastali nekateri najbolj znani prizori serije, povzema portal dnevnik.hr.