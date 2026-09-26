Nepozabna Noč Modrijanov: Martin pred večtisočglavo publiko zaprosil Lucijo (VIDEO)

Modrijani so v ljubljanskih Stožicah znova pripravili velik glasbeni spektakel, ki je na enem odru združil številne glasbenike, pevce, plesalce in orkestre. Ob glasbi, plesu in zgodbah o družini, ljubezni ter povezanosti pa so bili gledalci priča še posebej ganljivemu trenutku – zaroki na odru. Modrijani že vrsto let sodijo med najbolj priljubljene slovenske narodnozabavne zasedbe. Njihove pesmi so postale nepogrešljiv del slovenskih zabav, koncertov in radijskih programov, njihova Noč Modrijanov pa je skozi leta prerasla v enega največjih glasbenih dogodkov pri nas.

Tudi tokrat so pripravili večurni spektakel, ki je v Stožice pripeljal okoli tisoč nastopajočih. Na odru so se poleg Modrijanov zvrstili številni glasbeniki, instrumentalisti, orkestri, harmonikarji, pevci in plesalci. Letošnja prireditev je nosila naslov Ritem življenja, glas srca, skozi glasbo in ples pa je pripovedovala o povezanosti, spoštovanju, skrbi za okolje ter ljubezni do družine, skupnosti in Slovenije.

Martin pred vsemi zaprosil Lucijo

A med številnimi glasbenimi in plesnimi trenutki se je zgodil tudi takšen, ki ga gledalci zagotovo niso pričakovali. Občinstvo v Stožicah je namreč postalo priča zaroki. Martin je svojo partnerico Lucijo pred množico gledalcev presenetil s prav posebnim vprašanjem. Preden jo je zaprosil, je spregovoril o njunem skupnem življenju. »Ustvarila sva si življenje, doma imava enega luštnega Leota,« je povedal Martin, nato pa se obrnil k Luciji in jo pred vso publiko vprašal, ali bi se poročila z njim. Odgovor je bil kratek in jasen – da. Lucijin odgovor je v dvorani sprožil navdušenje, zaroko pa je pospremil bučen aplavz. Tako je glasbeni večer, ki je bil med drugim posvečen ljubezni in družini, dobil še zelo oseben in čustven trenutek.

Skočila mu je v objem. FOTO: K. G.

Velik oder in tisoč nastopajočih

Noč Modrijanov je bila tudi letos zastavljena kot velik produkcijski projekt. Na odru se je zvrstilo okoli tisoč nastopajočih, ki so skozi glasbo in ples ustvarjali zgodbo o vrednotah, za katere organizatorji menijo, da lahko svet spreminjajo na bolje. Pomemben simbol letošnje prireditve je bila čebela – »malo bitje, ki nas navdušuje in uči, kako živeti bolje«. Predstavljala je povezanost, sodelovanje in skrb za okolje. Vodilo dogodka so bili tudi medsebojni odnosi, družina in skupnost, ljubezen do Slovenije in sveta ter moč glasbe in plesa.

Frontman Modrijanov Blaž Švab je pred dogodkom za STA povedal, da ima Noč Modrijanov zanj posebno moč. »Noč Modrijanov ima moč. Zame, da spoznavam, kje so meje moje zmogljivosti, za druge, da jih spomni, na kaj smo lahko ponosni kot Slovenke in Slovenci,« so njegove besede povzeli organizatorji. Švab je dodal, da meni, da smo velik narod, ki lahko piše velike zgodbe. Posebej vesel pa je, ko nekdo po Noči Modrijanov pove, da je ponosen, da je Slovenec.

Modrijani s številnimi uspešnicami

Zasedbo poleg Blaža Švaba sestavljajo še Rok Švab, Franjo Oset, Peter Oset in Sergije Lugovski. V svoji dolgoletni karieri so nanizali številne uspešnice, med njimi Ti, moja rožica, Rock Me, S tabo res rad, Moja, Trmoglavka, Spomin na pevca še živi, Povej, Hočem le tebe in En poljub.

Toda tokrat se Noča Modrijanov ne bo spominjalo le po glasbi in velikem odru. Za Martina in Lucijo je bil večer še veliko bolj poseben, saj sta pred množico gledalcev naredila korak naprej v svoji skupni življenjski zgodbi.