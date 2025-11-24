Na praznovanju okroglega jubileja Agropopa privrela čustva, spomnili so se tudi na Šerbi (FOTO)

Glasbena skupina Agropop je v petek v Hali Tivoli z velikim koncertom zaznamovala svojo 40. obletnico. Bilo je energično, a tudi čustveno. Med koncertom so se spomnili na žal že pokojno Barbaro Šerbec - Šerbi, ki je bila vrsto let del te skupine. Na koncertu pa ni nastopil samo Agropop, ampak so na oder prišli tudi nekateri gostje. Med drugim imitator, voditelj in glasbenik Tilen Artač ter glasbenik Alfi Nipič, ki je zapel Silvestrski poljub. Pesem, brez katere si na sončni strani Alp težko zamislimo silvestrovanje.

Agropop v Hali Tivoli. FOTO: Mediaspeed.net/Saša Despot

Morda najbolj ganljiv del koncerta Agropopa je bil, ko so se spomnili na Šerbi. Na velikih zaslonih so se prikazovali njene slike, cela dvorana pa je ob tem pela njihovo zimzeleno Ti si moj sonček. Na koncertu so zaigrali še številne druge njihove pesmi, ki so se zapisale v slovensko zgodovino, ko na primer Samo milijon nas je in Jasmina.

Tilen Artač FOTO: Mediaspeed.net/Saša Despot

Po koncertu je skupina na družbenem omrežju Instagram zapisala: »Noč, 21. november ‘25. Za marsikoga noč spominov, solz, nostalgije in glasbe, ki z nami živi že 40 let! Hvala Hala Tivoli, hvala Slovenci! Spet smo bili kot eno! To je šele začetek: There’s no POP like AGROPOP!«