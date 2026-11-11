  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRAŽBA

Na prodaj slovita hiša z modrimi vrati iz hollywoodske uspešnice

V Notting Hillu sta se zaljubila junaka v podobi Julie Roberts in Hugha Granta.
Eden najbolj priljubljenih prizorov iz romantične komedije Notting Hill iz leta 1999 FOTO: Universal Pictures
Eden najbolj priljubljenih prizorov iz romantične komedije Notting Hill iz leta 1999 FOTO: Universal Pictures
E. B.
 11. 11. 2026 | 23:15
2:34
A+A-

Včasih zadostuje en sam prizor, da se neka ulica za vedno zapiše v filmsko zgodovino. V romantični komediji Notting Hill iz leta 1999 sta se pred, med in za znamenitimi modrimi vrati srečevala skromni londonski knjigarnar William Thacker in slovita filmska zvezdnica Anna Scott, prav pred vhodom pa se je zvrstil tudi sloviti prizor z nadležnimi paparaci.

Njega je upodabljal večni zapeljivec Hugh Grant, njo ameriška zvezdnica Julia Roberts. Njuna zgodba je osvojila srca gledalcev po vsem svetu, napolnila kinematografske blagajne, kot kaže, pa bi lahko najbolj goreči oboževalci celo živeli na naslovu, kjer se je spisala ena najlepših romanc na filmskem platnu.

Nepremičnina stoji v ulici Westbourne Park Road v londonski četrti Notting Hill, prodaja pa jo agencija UK Sotheby's International Realty. Mimogrede, hiša je bila med snemanjem uspešnice iz 1999. v lasti Richarda Curtisa, scenarista romantičnega filma, a pozor: originalna vrata iz 19. stoletja so že pred leti prodali na dražbi, nova pa so prebarvali v enak moder odtenek, tako da so še vedno ponujala privlačno kuliso za turiste in oboževalce.

Hiša je bila med snemanjem v lasti scenarista filma.

No, tudi notranjost je povsem drugačna od tiste, v kateri v zgodbi živi sramežljivi knjigarnar s svojim odštekanim sostanovalcem: novemu lastniku ponuja 270 kvadratnih metrov razkošja, tri spalnice, velikanski prostor, ki si ga delijo kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Nepremičnino odlikujejo visok obokan strop z vidnimi tramovi, velika strešna okna in galerija v zgornjem nadstropju, temna lesena tla, kamniti kamin in kuhinjski otok iz marmorja. Dih jemajoča je tudi delovna soba s knjižnimi policami od tal do stropa, zanimivo pa je spiralno stopnišče, ki vodi na strešno teraso. Ta je obdana z zelenjem in ponuja pogled na strehe Notting Hilla. Hiša ima tudi dvorišče.

Za tiste, ki zmorejo odšteti devet milijonov evrov, obljubljajo moderno domovanje s filmskim pridihom in v središču dogajanja: v bližini sta živahna nakupovalna četrt Westbourne Grove in znamenita ulica Portobello Road, nedaleč stran pa tudi parka Kensington Gardens in Holland Park. A lastnik se bo moral sprijazniti tudi z oboževalci filma, ki se ob obisku Notting Hilla obvezno ustavijo pred modrimi vrati ...

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nepremičninefilmHugh GrantJulia RobertshišaLondonNotting Hill
ZADNJE NOVICE
23:15
Bulvar  |  Glasba in film
DRAŽBA

Na prodaj slovita hiša z modrimi vrati iz hollywoodske uspešnice

V Notting Hillu sta se zaljubila junaka v podobi Julie Roberts in Hugha Granta.
11. 11. 2026 | 23:15
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Knock down šteje ...

O boksu.
Marko Kočevar11. 11. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Podivjani pes

Kadar sem tako napadalen, mi uspeva praktično vse.
Lovro Kastelic11. 11. 2026 | 22:25
22:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Trubar ni bil čaci

Spomenik je lepo imeti, ulico tudi, ampak če zaradi tebe ljudem ni treba v službo, potem si vendarle nekaj dosegel.
Primož Kališnik11. 11. 2026 | 22:00
21:55
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Voditelj napovedal velik preobrat v Življenju na tehtnici! Tekmovalka zapustila hišo, nato je med njo in Stanko počilo

Voditelj Klemen Bučan je preostalim tekmovalcem sporočil, da se pravila bistveno spreminjajo.
11. 11. 2026 | 21:55
21:48
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Želite močne kosti tudi na stara leta? Recept je presenetljivo preprost!

Ne pozabimo na obremenitev ter dovolj beljakovin, kalcija in vitamina D, opustimo kajenje in alkohol.
11. 11. 2026 | 21:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Pošta Slovenije spreminja način dostave

Nakupne navade se spreminjajo, e-trgovina raste, digitalizacija in avtomatizacija pa preoblikujetalogistične procese ter pričakovanja uporabnikov.
4. 11. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO

Glavni vodni park v prestolnici zasijal v novi podobi

Prenovljena recepcija in garderobe prinašajo sodobnejšo ureditev ter prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
28. 10. 2026 | 08:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

MANA: Zima v objemu mehkobe

Zima ima tudi svojo prijetnejšo plat. Mehke pletenine, v katere se z veseljem odenemo, bunde, ki nas spremljajo skozi hladna jutra, in sproščene kombinacije za dolge večere doma.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 08:48
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki