Na prodaj slovita hiša z modrimi vrati iz hollywoodske uspešnice

Včasih zadostuje en sam prizor, da se neka ulica za vedno zapiše v filmsko zgodovino. V romantični komediji Notting Hill iz leta 1999 sta se pred, med in za znamenitimi modrimi vrati srečevala skromni londonski knjigarnar William Thacker in slovita filmska zvezdnica Anna Scott, prav pred vhodom pa se je zvrstil tudi sloviti prizor z nadležnimi paparaci.

Njega je upodabljal večni zapeljivec Hugh Grant, njo ameriška zvezdnica Julia Roberts. Njuna zgodba je osvojila srca gledalcev po vsem svetu, napolnila kinematografske blagajne, kot kaže, pa bi lahko najbolj goreči oboževalci celo živeli na naslovu, kjer se je spisala ena najlepših romanc na filmskem platnu.

Nepremičnina stoji v ulici Westbourne Park Road v londonski četrti Notting Hill, prodaja pa jo agencija UK Sotheby's International Realty. Mimogrede, hiša je bila med snemanjem uspešnice iz 1999. v lasti Richarda Curtisa, scenarista romantičnega filma, a pozor: originalna vrata iz 19. stoletja so že pred leti prodali na dražbi, nova pa so prebarvali v enak moder odtenek, tako da so še vedno ponujala privlačno kuliso za turiste in oboževalce.

Hiša je bila med snemanjem v lasti scenarista filma.

No, tudi notranjost je povsem drugačna od tiste, v kateri v zgodbi živi sramežljivi knjigarnar s svojim odštekanim sostanovalcem: novemu lastniku ponuja 270 kvadratnih metrov razkošja, tri spalnice, velikanski prostor, ki si ga delijo kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Nepremičnino odlikujejo visok obokan strop z vidnimi tramovi, velika strešna okna in galerija v zgornjem nadstropju, temna lesena tla, kamniti kamin in kuhinjski otok iz marmorja. Dih jemajoča je tudi delovna soba s knjižnimi policami od tal do stropa, zanimivo pa je spiralno stopnišče, ki vodi na strešno teraso. Ta je obdana z zelenjem in ponuja pogled na strehe Notting Hilla. Hiša ima tudi dvorišče.

Za tiste, ki zmorejo odšteti devet milijonov evrov, obljubljajo moderno domovanje s filmskim pridihom in v središču dogajanja: v bližini sta živahna nakupovalna četrt Westbourne Grove in znamenita ulica Portobello Road, nedaleč stran pa tudi parka Kensington Gardens in Holland Park. A lastnik se bo moral sprijazniti tudi z oboževalci filma, ki se ob obisku Notting Hilla obvezno ustavijo pred modrimi vrati ...