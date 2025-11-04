  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIJETNO PRESENETILI DOMAČINI

Na ptujskem festivalu tri nagrade za Ansambel Opev

Na ptujskem festivalu so prijetno presenetili domačini iz Kicarja pri Ptuju. Njihov valček Rekla si sta kot najboljšega prepoznala komisija in občinstvo.
Denis Krajnc, harmonikar Ansambla Opev (prvi z leve), s Korenovo plaketo; fantje so prejeli tudi orfeja in plaketo občinstva. FOTO: Črtomir Goznik

Denis Krajnc, harmonikar Ansambla Opev (prvi z leve), s Korenovo plaketo; fantje so prejeli tudi orfeja in plaketo občinstva. FOTO: Črtomir Goznik

Na snemanju oddaje Ob sodčku s harmoniko mesec dni po festivalu FOTO: Osebni Arhiv

Na snemanju oddaje Ob sodčku s harmoniko mesec dni po festivalu FOTO: Osebni Arhiv

Spremljali so jih zvesti oboževalci. FOTO: Črtomir Goznik

Spremljali so jih zvesti oboževalci. FOTO: Črtomir Goznik

Denis Krajnc, harmonikar Ansambla Opev (prvi z leve), s Korenovo plaketo; fantje so prejeli tudi orfeja in plaketo občinstva. FOTO: Črtomir Goznik
Na snemanju oddaje Ob sodčku s harmoniko mesec dni po festivalu FOTO: Osebni Arhiv
Spremljali so jih zvesti oboževalci. FOTO: Črtomir Goznik
Mojca Marot
 4. 11. 2025 | 18:15
3:44
A+A-

Na letošnjem Festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj si je kar tri nagrade, orfeja za najboljši ansambel, nekvintetovskimi zasedbami, nagrado občinstva ter Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo, priigral in pripel Ansambel Opev. Pravzaprav si je Korenovo plaketo prislužil njihov harmonikar in pevec, po potrebi tudi bobnar Denis Krajnc.

Nagrada je toliko več vredna, ker je bil to za mlade fante, stari so od 22 do 25 let, prvi festivalski nastop. Poleg Krajnca so člani še klaviaturist Alen Polič, kitarist Luka Anžel in bas kitarist ter baritonist Tomaž Simonič. Vsi tudi pojejo. Ansambel, ki ima sedež v Kicarju pri Ptuju, kjer je doma Krajnc, preostali so iz okoliških občin, je na glasbeni sceni aktiven devet let, prihodnje leto bodo praznovali prvo desetletje obstoja.

Na snemanju oddaje Ob sodčku s harmoniko mesec dni po festivalu FOTO: Osebni Arhiv
Na snemanju oddaje Ob sodčku s harmoniko mesec dni po festivalu FOTO: Osebni Arhiv

Doslej so izdali šest skladb Zgodba najina, Ta pesem, Jeza škodi lepoti, Lepa za dve in Rekla si, valček, s katerim so se predstavili na letošnjem ptujskem festivalu in z njim prepričali strokovno komisijo, konec septembra pa se jim je pridružila še polka z naslovom Sanjam.

Pesem so takoj začutili

»Čeprav je zdaj že minilo nekaj časa od festivala, se še ne zavedamo povsem, kaj nam je uspelo. Veseli smo vsake nagrade posebej. Nagrada občinstva nam pomeni veliko, saj imamo veliko oboževalcev, naši navijači so se celo formirali v Fanclub Opev in nas spremljajo na vseh javnih nastopih in prireditvah. Nagrada strokovne komisije orfej je toliko vrednejša, ker je z njo poplačan ves naš trud, ki ga zadnja leta vlagamo v naše delo, in je dokaz, da delamo v pravi smeri. Sicer pa smo se na festival prijavili brez večjih pričakovanj. Vedno smo govorili, da če se bomo udeležili kakšnega festivala, bo to naš domači ptujski. Rekli smo si, da gremo tja uživat, po neko novo izkušnjo in delat to, kar radi delamo, predvsem pa da damo na odru energijo, po kateri smo znani. Morda je bilo prav slednje v našo korist. Zagotovo pa na festivalskih odrih še nismo rekli zadnje,« povedo fantje.

Kot še dodajajo, so pesem, katere avtor je Mitja Novak, takoj začutili in so počaščeni, da so jo lahko izvedli. Iskreno so hvaležni mentorju Nejcu Cehnerju, sicer članu Ansambla Klateži, za vse napotke in podporo pri pripravi na festival. In kaj je o prejemu Korenove plakete povedal Denis Krajnc?

Njihovi vzorniki so Modrijani, čeprav poskušajo ustvariti svoj prepoznavni stil.

»Zame je Korenova plaketa največje presenečenje med nagradami, ki smo jih dobili. Niti malo nisem pričakoval, da se kaj takega lahko zgodi, saj je bila konkurenca res zelo dobra. Me pa veseli, da so ljudje opazili, da sem pesem zapel z dušo in se vživel v besedilo. Seveda brez celotnega ansambla ne bi bilo nič, zato nerad govorim o nagradi, kot da je moja, individualna. Sem pa res neizmerno počaščen in ponosen nanjo.«

Spremljali so jih zvesti oboževalci. FOTO: Črtomir Goznik
Spremljali so jih zvesti oboževalci. FOTO: Črtomir Goznik

Fantje sicer nastopajo na veselicah, porokah in drugih zabavah po vsej Sloveniji, na repertoarju pa so Avsenikove, Slakove, Miheličeve skladbe in skladbe Štirih kovačev, Modrijanov, Mladih Dolenjcev, Fehtarjev in drugih uspešnih in popularnih glasbenikov. Njihovi vzorniki so vsekakor Modrijani, čeprav poskušajo ustvariti svoj prepoznavni stil.

9 let so aktivni na glasbeni sceni.

Več iz teme

ansambel OpevfestivalnagradaglasbaPtujglasbeni festival
ZADNJE NOVICE
19:21
Šport  |  Športni trači
SIR DAVID BECKHAM

David Beckham postal vitez, Victoria pa dama: »Nikoli si nisem mislil, da bom ...«

Nogometni junak prejel najvišje priznanje za šport in dobrodelnost. Victoria je zdaj uradno Lady Beckham.
4. 11. 2025 | 19:21
19:06
Lifestyle  |  Stil
OBLIKA MANIPULACIJE

Kako pri partnerju prepoznati prazne obljube?

Vsakemu od nas kdaj ne uspe uresničiti kakšne obljube, a ko se to konstantno ponavlja, zlasti v partnerskem odnosu, je znak za alarm.
Barbara Kotnik4. 11. 2025 | 19:06
18:58
Bulvar  |  Zanimivosti
NOČNA DRAMA NA NEBU

Tujci na obisku? Skrivnostni objekt zdaj viden z Zemlje!

NASA prikriva resnico? Je nezemeljski objekt pred našimi očmi?
4. 11. 2025 | 18:58
18:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Grozljivka pri Leskovcu: Dalibor (43) pokončal partnerko (36), nato sodil še sebi

Njuni trupli so našli zjutraj.
4. 11. 2025 | 18:32
18:20
Bulvar  |  Domači trači
ONLYFANS IN DENAR

Mlada Slovenka s platforme za odrasle se je javno izpostavila, Lucija razkrila zaslužek (VIDEO)

»Poznam dekleta, ki so v enem letu zaslužila 83 milijonov,« mirno pove.
4. 11. 2025 | 18:20
18:16
Novice  |  Slovenija
PROTIUSTAVNOST

Strinjanje voznika z rezultatom alkotesta v Sloveniji ni več dovolj, potreben dodaten preizkus z zanesljivo metodo

Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v letu dni.
4. 11. 2025 | 18:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki