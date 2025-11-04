Na ptujskem festivalu tri nagrade za Ansambel Opev

Na letošnjem Festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj si je kar tri nagrade, orfeja za najboljši ansambel, nekvintetovskimi zasedbami, nagrado občinstva ter Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo, priigral in pripel Ansambel Opev. Pravzaprav si je Korenovo plaketo prislužil njihov harmonikar in pevec, po potrebi tudi bobnar Denis Krajnc.

Nagrada je toliko več vredna, ker je bil to za mlade fante, stari so od 22 do 25 let, prvi festivalski nastop. Poleg Krajnca so člani še klaviaturist Alen Polič, kitarist Luka Anžel in bas kitarist ter baritonist Tomaž Simonič. Vsi tudi pojejo. Ansambel, ki ima sedež v Kicarju pri Ptuju, kjer je doma Krajnc, preostali so iz okoliških občin, je na glasbeni sceni aktiven devet let, prihodnje leto bodo praznovali prvo desetletje obstoja.

Na snemanju oddaje Ob sodčku s harmoniko mesec dni po festivalu FOTO: Osebni Arhiv

Doslej so izdali šest skladb Zgodba najina, Ta pesem, Jeza škodi lepoti, Lepa za dve in Rekla si, valček, s katerim so se predstavili na letošnjem ptujskem festivalu in z njim prepričali strokovno komisijo, konec septembra pa se jim je pridružila še polka z naslovom Sanjam.

Pesem so takoj začutili

»Čeprav je zdaj že minilo nekaj časa od festivala, se še ne zavedamo povsem, kaj nam je uspelo. Veseli smo vsake nagrade posebej. Nagrada občinstva nam pomeni veliko, saj imamo veliko oboževalcev, naši navijači so se celo formirali v Fanclub Opev in nas spremljajo na vseh javnih nastopih in prireditvah. Nagrada strokovne komisije orfej je toliko vrednejša, ker je z njo poplačan ves naš trud, ki ga zadnja leta vlagamo v naše delo, in je dokaz, da delamo v pravi smeri. Sicer pa smo se na festival prijavili brez večjih pričakovanj. Vedno smo govorili, da če se bomo udeležili kakšnega festivala, bo to naš domači ptujski. Rekli smo si, da gremo tja uživat, po neko novo izkušnjo in delat to, kar radi delamo, predvsem pa da damo na odru energijo, po kateri smo znani. Morda je bilo prav slednje v našo korist. Zagotovo pa na festivalskih odrih še nismo rekli zadnje,« povedo fantje.

Kot še dodajajo, so pesem, katere avtor je Mitja Novak, takoj začutili in so počaščeni, da so jo lahko izvedli. Iskreno so hvaležni mentorju Nejcu Cehnerju, sicer članu Ansambla Klateži, za vse napotke in podporo pri pripravi na festival. In kaj je o prejemu Korenove plakete povedal Denis Krajnc?

Njihovi vzorniki so Modrijani, čeprav poskušajo ustvariti svoj prepoznavni stil.

»Zame je Korenova plaketa največje presenečenje med nagradami, ki smo jih dobili. Niti malo nisem pričakoval, da se kaj takega lahko zgodi, saj je bila konkurenca res zelo dobra. Me pa veseli, da so ljudje opazili, da sem pesem zapel z dušo in se vživel v besedilo. Seveda brez celotnega ansambla ne bi bilo nič, zato nerad govorim o nagradi, kot da je moja, individualna. Sem pa res neizmerno počaščen in ponosen nanjo.«

Spremljali so jih zvesti oboževalci. FOTO: Črtomir Goznik

Fantje sicer nastopajo na veselicah, porokah in drugih zabavah po vsej Sloveniji, na repertoarju pa so Avsenikove, Slakove, Miheličeve skladbe in skladbe Štirih kovačev, Modrijanov, Mladih Dolenjcev, Fehtarjev in drugih uspešnih in popularnih glasbenikov. Njihovi vzorniki so vsekakor Modrijani, čeprav poskušajo ustvariti svoj prepoznavni stil.