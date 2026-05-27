Na snemanju videospota ni šlo vse po načrtih: v našo pevko se je zagnala kokoš (VIDEO)

Pevka Rina se vrača z novo skladbo Dim, pod katero se podpisuje kot avtorica besedila. Za sodobno glasbeno produkcijo je poskrbel producent Kevin Koradin, vizualno podobo pesmi pa je ustvarila ekipa Production Lair. Pesem govori o odnosih, ki so navzven lahko videti kot popolno ujemanje, v resnici pa se v njih skriva nekaj precej bolj izmuzljivega. Ena stran ne pokaže svoje prave biti, ampak postane predvsem odsev želja, potreb in pričakovanj drugega. Resnico prikroji tako, da ustreza sogovorniku, razumevanje pa ostane le iluzija. Pravi jaz medtem ostaja skrit pod krinko.

Videospot zgodbo pesmi še nadgradi s premišljeno simboliko. Zlate roke, ki se dotikajo pevke, ponazarjajo pridobitništvo, ogledala v naravi pa poudarjajo motiv zrcaljenja. Prehodi med odprto naravo, ki deluje kot simbol svobode, in nočnimi prizori pod žarometi kažejo razpetost med resnično bitjo in vlogo, ki jo posameznik igra pod pogledom drugega.

Poseben simbol so tudi baloni v laseh. Lebdijo kot misli in se navezujejo na osrednjo metaforo pesmi: ko jo svet poskuša ujeti, se mu vedno znova izmuzne. Videospot tako riše podobo »zlate kletke« odnosov, v katerih posameznik postane projekcija tujih želja, hkrati pa odpira tudi pot k opolnomočenju in pobegu iz nje.

FOTO: Production Lair

Rina se je ob izidu zahvalila ekipi, ki je sodelovala pri projektu. »Iskrena hvala celotni ekipi. Kevin, hvala za vrhunski zvok in hvala Production Lair za kreativnost pri ustvarjanju videospota. Brez vaše vizije in truda ta projekt ne bi bil to, kar je!«

Snemanje je potekalo v slikoviti okolici Lukovice, večerne kadre pa so ujeli ob Gradiškem jezeru. A na snemanju ni šlo povsem brez zapletov. Med prizori v drevoredu je Rina dobila nepričakovano pernato »oboževalko«. Ena izmed kokoši z bližnjega dvorišča se je namreč tako zagledala v kostum – ali pa jo je ta pošteno zmotil –, da se je zagnala proti pevki. Snemalna ekipa je morala hitro posredovati in kokoš odstraniti s prizorišča, da ne bi pevki uničila belih hlačnih nogavic.

Kljub nenavadnemu zapletu je videospot uspešno posnet, Rina pa z novo skladbo Dim odpira zgodbo o odnosih, v katerih se med bližino, nadzorom in svobodo zastavlja boleče vprašanje: koga v resnici držimo v dlani – človeka ali le njegov odsev?