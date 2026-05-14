ZADNJI KONCERT BEATLOV

Na streho muzeja na zadnji koncert Beatlov, kjer so ustvarjali največje uspešnice

Od naslednjega leta nova atrakcija za oboževalce legendarne skupine
Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr in George Harrison (z leve)

Na strehi te stavbe so odigrali svoj zadnji koncert. FOTO: Google Maps

Paul McCartney se že veseli novega muzeja. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

A. B.
 14. 5. 2026 | 19:00
V Londonu bo svetovno znana britanska pop in rock glasbena skupina The Beatles, ki je zaznamovala predvsem šestdeseta leta prejšnjega stoletja, dobila svoj muzej. Nova atrakcija za oboževalce legendarne skupine naj bi se odprla leta 2027 na lokaciji, prežeti z zgodovino. Gre za dvorec na naslovu Savile Row 3, ki je uvrščen na seznam spomenikov in je bil med letoma 1968 in 1972 sedež skupine. V tamkajšnji kleti so posneli svoj zadnji album Let It Be. Na strehi stavbe je skupina 30. januarja 1969 odigrala svoj zadnji javni koncert.

Član skupine The Beatles Paul McCartney je za britanski BBC povedal, da si želi, da bi imeli njihovi oboževalci uradno destinacijo Beatlov v Londonu. »Turisti pridejo v Anglijo in lahko gredo na Abbey Road, vendar ne morejo vstopiti. To pa ovira promet, kar voznike zelo moti,« je povedal. »Zato se mi je to zdela odlična ideja.« Oboževalci si lahko na spletu že danes rezervirajo vstopnico za muzej. V njem bo med drugim mogoče videti, kakšen je bil kletni studio, kjer je bil posnet album Let It Be, na strehi stavbe pa točno na mestu, kjer se je zgodil zadnji ikonični koncert, tega tudi podoživeti.

McCartney je razkril, da bodo v pritličju spominki, »nato se vzpenjaš skozi stavbo in vidiš različne stvari, ki so se dogajale tu in tam, dokler ne prideš do vrha, greš na streho in se pretvarjaš, da si beatles«. Na takratnem koncertu na strehi stavbe je skupina predstavila pet novih pesmi Beatlov, izvedenih v devetih poskusih: Get Back, Don't Let Me Down, I've Got a Feeling, One After 909 in Dig a Pony, ter izvedbo pesmi God Save the Queen. Koncert je bil posnet za dokumentarec Michaela Lindsay-Hogga iz leta 1970 o nastanku pesmi Let it Be in je privabil veliko množico mimoidočih. In seveda tudi policijo.

V omenjeni stavbi je bil tudi sedež založbe

Po poročanju The Guardiana sta dva policista takrat vstopila v stavbo, splezala na streho in izklopila ojačevalce, čeprav je skupini vseeno uspelo izvesti še zadnji poskus pesmi Get Back. Lindsay-Hogg se je v pogovoru za BBC spominjal, da bi koncert skoraj padel v vodo, saj so želeli nekateri člani skupine v zadnjem trenutku prekiniti nastop. »George (Harrison, op. a.) tega ni hotel storiti, Ringo (Starr, op. a.) pa je začel govoriti, da v resnici ne vidi smisla,« se je spominjal. »Potem je John (Lennon, op. a.) rekel: 'Oh, jebeš vse – naredimo to.'« Skupina se je tako povzpela pet nadstropij in sredi dneva ustvarila koncert, ki se je zapisal v zgodovino.

V omenjeni stavbi je bil tudi sedež založbe Beatlov Apple Corps. Prej je bila dom številnih pomembnih osebnosti, denimo generala Roberta Rossa, ki je leta 1814 organiziral požig Bele hiše v Washingtonu, in lady Hamilton, ki je bila znana kot ljubica admirala Nelsona.

30. januarja 1969 so odigrali svoj zadnji koncert.

