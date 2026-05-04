SLOVO

Na svoj 75. rojstni dan umrl znani slovenski dirigent

Tomaž Faganel je pomembno zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov.
M. U.
 4. 5. 2026 | 15:54
Umrl je muzikolog, dirigent in pedagog Tomaž Faganel, navaja Družina. Pomembno je zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov. Kot sodelavec Muzikološkega inštituta ZRC SAZU je urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine, bil je tudi predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 1951 rojeni Faganel je v Ljubljani študiral orgle, solopetje, violino in muzikologijo ter dirigiranje v Gradcu, izpopolnjeval se je pretežno v Avstriji. Že med študijem je priložnostno vodil več zborov, najdlje pa je bil vodja APZ France Prešeren Kranj, s katerim je gostoval po Sloveniji in Evropi ter ob zborovski klasiki izvajal novo slovensko in pri nas še neizvajano evropsko glasbo.

Sodeloval je tudi s Komornim orkestrom Slovenicum, Komornim zborom RTV Slovenija, Zborom Slovenske filharmonije in drugimi. Več mandatov je deloval v odborih evropskega zborovskega združenja Europa Cantat in Mednarodnega zborovskega združenja (IFCM).

Tomaž Faganel se je rodil 3. maja 1951.

Na Muzikološkem inštitutu, kjer je bil sodelavec od leta 1986 do leta 2008, je raziskoval predvsem starejšo slovensko glasbo in urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine. Več let je urejal tudi glasbeni reviji Cerkveni glasbenik in Naši zbori.

Predaval je na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Slovensko muzikološko društvo mu je lani podelilo Mantuanijevo nagrado za življenjsko delo na področju muzikologije. Istega leta je prejel tudi zlato plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za življenjsko delo.

Ob tem so se oglasili tudi v Društvu hemofilikov Slovenije: 

»Z žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš dolgoletni član Društva hemofilikov in drugih z motnjo strjevanja krvi, gospod Tomaž Faganel.

Tomaž ni bil le član društva, temveč ga je s svojo tiho in zvesto prisotnostjo skozi leta sooblikoval bistveno bolj, kot je bilo morda navzven opazno. Bil je izjemno skromen človek, ki se ni rad izpostavljal, zato njegova predanost in aktivnost v društvu pogosto nista prihajali v ospredje – a sta bili vedno prisotni. Poleg svojega delovanja v društvu je Tomaž s svojim življenjskim delom pomembno zaznamoval slovensko kulturno okolje. Kot muzikolog, pedagog, zborovodja in dolgoletni urednik revije Cerkveni glasbenik je nešteto ur namenil skrbi za slovensko glasbeno dediščino, zborovsko kulturo in njeno kakovost – vedno natančno, vestno in z velikim občutkom za skupnost. Njegov vpliv je bil globok, četudi pogosto tih.«

