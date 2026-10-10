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EVROVIZIJA

Nadaljuje se osip na Evroviziji: še ena država je potrdila umik

Odločitev je povezana s širšimi spremembami financiranja čeških javnih medijev.
Aktualna zmagovalka Dara iz Bolgarije. FOTO: Lisa Leutner Reuters
Aktualna zmagovalka Dara iz Bolgarije. FOTO: Lisa Leutner Reuters
N. Č.
 10. 10. 2026 | 18:01
3:07
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Evrovizijski oder bo prihodnje leto očitno ostal brez še ene države. Češka televizija ČT je sporočila, da Češka leta 2027 ne bo sodelovala na Pesmi Evrovizije v bolgarskem Burgasu. Razlog so finančni pritiski in spremembe pri financiranju javne televizije. Odločitev za zdaj velja le za prihodnjo izvedbo tekmovanja.

»Evrovizija je velik projekt s pomembnimi programskimi, produkcijskimi in organizacijskimi zahtevami. Glede na prilagoditve proračuna, ki trenutno potekajo, se je Češka televizija odločila, da na tekmovanju leta 2027 ne bo sodelovala,« so po navedbah sporočili iz ČT.

Češka televizija prihodnje leto ne bo odkupila niti pravic za televizijski prenos tekmovanja. Češki gledalci bodo Evrovizijo kljub temu lahko spremljali prek uradnega kanala tekmovanja na YouTubu, njihovi glasovi pa naj bi se šteli v kategorijo Rest of the World.

V ozadju so veliki finančni rezi

Odločitev je povezana s širšimi spremembami financiranja čeških javnih medijev. Vladajoča koalicija želi ukiniti sedanjo televizijsko in radijsko pristojbino ter financiranje Češke televizije in Češkega radia prenesti v državni proračun. Po aktualnem predlogu naj bi ČT prejela 5,74 milijarde čeških kron. Televizija opozarja, da bi bil njen proračun za leto 2027 približno 1,3 milijarde kron nižji od prej načrtovanega. Po njihovih navedbah tolikšnega izpada ne bi bilo mogoče nadomestiti zgolj z varčevanjem.

ČT zato že pripravlja varčevalne ukrepe. Leta 2027 želi prihraniti približno 350 milijonov kron, načrt pa vključuje zmanjševanje produkcije, odlaganje nekaterih naložb in krčenje števila zaposlenih.

Evropska radiodifuzijska zveza EBU je izrazila obžalovanje zaradi češke odločitve. Direktor Evrovizije Martin Green je ob tem izpostavil finančne pritiske, s katerimi se soočajo javni mediji ob omejenih proračunih in naraščajočih stroških.

Lani brez petih držav, med njimi tudi Slovenije

Češki umik prihaja po letu, ko je bila udeležba že precej okrnjena. Na Evroviziji 2026 je nastopilo 35 držav. V primerjavi z letom 2025 se tekmovanja niso udeležile Slovenija, Španija, Nizozemska, Irska in Islandija. Po drugi strani so se leta 2026 po odsotnosti vrnile Bolgarija, Moldavija in Romunija. 

Češka je na Evroviziji prvič nastopila leta 2007. Po treh zaporednih izpadih v polfinalu se je umaknila, nato pa se leta 2015 vrnila. Najboljši rezultat je dosegla leta 2018 s šestim mestom. Leta 2026 jo je zastopal Daniel Žižka s skladbo Crossroads, ki je osvojil 16. mesto.

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