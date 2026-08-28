Nagrada igralki, ki presega generacije

Ameriška igralka Faye Dunaway bo 5. septembra na podelitvi nagrad kineo, ki jo pripravljajo vzporedno z beneškim filmskim festivalom, ta bo potekal med 2. in 12. septembrom, prejela nagrado za življenjsko delo, so sporočili organizatorji.

Nagrada, katere pobudnica in vodja je Rosetta Sannelli, predsednica združenja Kinéo Associazione Culturale, se letos vrača na 83. mednarodni filmski festival v Benetkah; kot navajajo v sporočilu za javnost, gre za »zgodovinski spremljevalni dogodek festivala, s katerim bodo zaznamovali poseben mejnik, 25-letnico nagrade«.

Dobitnica oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo v filmu TV-mreža režiserja Sidneyja Lumeta

Nagrada kineo, ki jo podpira generalni direktorat za kinematografijo in avdiovizualne vsebine pri italijanskem ministrstvu za kulturo, bo tudi letos združila »akterje italijanskega in mednarodnega filma ter televizije na simbolnem popotovanju skozi različne kulture, žanre in jezike: od velikega ameriškega filma do latinskoameriških produkcij, od Evrope do Vzhoda, s posebnim poudarkom na izjemni rasti in vitalnosti turške avdiovizualne industrije«.

Zaznamovala je več kot pol stoletja ameriške kinematografije

Dunawayeva, ena največjih ikon v zgodovini ameriškega filma, kot piše v utemeljitvi, dobitnica oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo v filmu TV-mreža režiserja Sidneyja Lumeta iz leta 1976, je zaznamovala več kot pol stoletja vrhunske kinematografije, od filma Bonnie in Clyde (1967) ob boku Warrena Beattyja, ki ji je prinesel prvo nominacijo za oskarja, prek Kitajske četrti (1974) Romana Polanskega z Jackom Nicholsonom, pa vse do filma Draga mamica (1981), v katerem je upodobila Joan Crawford. Za igralske dosežke je prejela tudi tri zlate globuse, bafto in emmyja ter dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

Kitajska četrt z Jackom Nicholsonom FOTO: Promocijsko gradivo​

Nagrada kineo je namenjena vodilni osebnosti mednarodne filmske scene; z njo slavijo »talent, osebnost in kariero, ki je presegla različna obdobja, žanre in generacije«, poudarjajo podeljevalci. Nagrajenki za življenjsko delo se bo pridružila Nicola Peltz Beckham, ki bo prejela nagrado za vzhajajočo zvezdo. Igralki bosta kmalu skupaj nastopili na velikem platnu v neodvisnem filmu Prima.

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz Beckham FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Zgodba filma Prima spremlja Margo, predano primabalerino, ki jo vzgaja stroga babica, opisana kot nekakšna varuhinja umetnosti. Zaplet se začne, ko se vodja baletne skupine poroči s sodobno koreografinjo. Njena prisotnost ruši dolgoletno tradicijo in povzroči precej subtilen, psihološki boj za prihodnost baletne institucije. V vlogi Margo bo nastopila Peltz Beckhamova, v vlogi njene babice pa zvezdnica, zapisana v zgodovino, Dunawayeva.