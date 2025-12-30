  • Delo d.o.o.
LEP USPEH

Nagrada za trpljenje v Dolini smrti

Na festivalu športnega filma velik uspeh slovenskega dokumentarca. Režiserka Irena Bedrač je spremljala ultramaratonca Mirka Mikliča.
Mirko Miklič je leta 2023 odstopil na ultramaratonu Badwater, leto pozneje pa je uspešno opravil ekstremno preizkušnjo. Fotografije: Osebni arhiv

Snemalec Danilo Plazovnik, režiserka Irena Bedrač in ultramaratonec Mirko Miklič so se z veseljem sprehodili po rdeči festivalski preprogi v Palermu.

Paladino d'Oro je eden izmed najstarejših in največjih mednarodnih filmskih festivalov.

Rok Tamše
 30. 12. 2025 | 09:22
4:44
A+A-

Potem ko smo decembra 2024 v Ljubljani spremljali premiero dokumentarnega filma Dolina smrti - skupaj do cilja, sta se glavni junak filma, ultramaratonec Mirko Miklič, in režiserka Irena Bedrač leto pozneje z zgodbo o preizkušnji na Badwaterju, najbolj razvpitem ultramaratonu na svetu, predstavila na festivalu športnega filma Paladino d'Oro v Palermu. Edini slovenski film na enem izmed najstarejših filmskih festivalov na svetu je bil med šestimi finalisti v kategoriji ekstremnih športov in prejel posebno priznanje.

»Leta 2023 je Mirko prvič nastopil na Badwaterju in odstopil zaradi poškodbe, lani pa se je vrnil in uspešno končal preizkušnjo v Dolini smrti, kar smo tudi pospremili s kamero. Na festival pa smo poslali prvi film, saj smo imeli prevedenega v angleščino in italijanščino. Gre za posebno zgodbo, Mirka smo spremljali med njegovim bojem, trpljenjem in na koncu odstopom, vsebina filma je močnejša in bogatejša ter tudi bolj sporočilna kot klasične zgodbe o uspehu. Dokumentarec prikaže tudi vso širino tega tekmovanja. Ker se je film uvrstil v finalni del programa, so nas povabili na zaključno prireditev, tako da sva med drugim na rdeči preprogi krasne palače gledališča Politeama Garibaldi doživela 15 sekund slave. Nad organizacijo in izvedbo letošnjega festivala sem zelo navdušena, saj ga v preteklosti niso priredili na tako množični in kakovostni ravni,« je vtise strnila Irena Bedrač, ki je v Kaliforniji sodelovala s snemalcem Danilom Plazovnikom, s katerim sta že preizkušen dvojec v ustvarjanju dokumentarcev o ultramaratonu.

Snemalec Danilo Plazovnik, režiserka Irena Bedrač in ultramaratonec Mirko Miklič so se z veseljem sprehodili po rdeči festivalski preprogi v Palermu.
»Sama sicer nisem ultramaratonka, daleč od tega. Toda dejali so mi, da imam ultramaratonsko dušo,« pravi režiserka, zaposlena na RTV Maribor. S kamero se je na ultramaratonsko traso prvič podala leta 2011, ko je spremljala Ruth Podgornik Reš, prvo Slovenko, ki je pretekla Špartatlon v Grčiji. Film RUTH 246,8 je tistega leta prejel nagrado zlati vitez na omenjenem festivalu na Siciliji. Pozneje je na festival romal tudi drugi film Irene Bedrač z naslovom Krog, kjer je prav tako na Špartatlonu spremljala Ruthinega sina Miho Podgornika, ki je tekel v spomin na mamo, ki jo je decembra 2012 pokopal snežni plaz v Julijskih Alpah.

Bedračeva je spomnila, da je na tem festivalu leta 1999 v konkurenci dokumentarcev zmagal naš film Leon Štukelj in njegovo stoletje v režiji Frančka Jauka. Zgodba o legendarnem slovenskem olimpioniku je tedaj osvojila še nagrado italijanskega nacionalnega olimpijskega komiteja. Takrat je bilo denimo na festivalu 45 športnih filmov iz 18 držav, letos pa so jih avtorji iz 35 držav prijavili okoli 150. Razvrščeni so bili v pet kategorij: olimpijski filmi, paralimpijski filmi, nogometni filmi, filmi ekstremnih športov in dela, ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Ultramaratonec Mirko Miklič v čustvenem dokumentarcu, ki so mu Italijani dali preprost naslov La Valle (Dolina), prestaja ekstremne fizične napore, saj je treba na trasi, dolgi 217 km, premagati tudi 4500 višinskih metrov, temperatura pa se dvigne celo krepko nad 40 stopinj Celzija. To ni samo zgodba o ranljivosti človeka in odstopu, ampak tudi o okrevanju in vrnitvi, saj se je Mirko leto pozneje vrnil v Dolino smrti in tako kot Marko Femc uspešno pretekel kultno preizkušnjo v vzdržljivostnem teku. Pred njima je bil na tej trasi v ZDA med Slovenci uspešen zgolj legendarni Dušan Mravlje.

V čustvenem dokumentarcu prestaja ekstremne fizične napore.

»Ko sem prvič videl film, so me preplavila zelo močna čustva, saj pokaže povsem realno sliko vsega, kar se mi je dogajalo na prvem Badwaterju. Po ogledu filma sem tudi lažje analiziral, kaj vse je šlo narobe. Ne samo pri meni osebno, ampak tudi v ekipi, ki me je spremljala. Tudi zato sem bil lani uspešen na tem ultramaratonu. Festival v Palermu je bil zame nekaj povsem novega in posebnega. Tudi takšni dogodki so dobra promocija ultramaratona, ki je vsaj pri nas mlada športna panoga. Toda če primerjam prepoznavnost ultramaratona pred 15 leti in danes, se je nedvomno potrojila. Borimo se po svojih najboljših močeh,« pravi neutrudni Miklič, veliki ambasador vzdržljivostnega teka tudi v vlogi predsednika kluba Ultramaraton Slovenija, ki se je pri 59 letih prijavil na Badwater 2026.

