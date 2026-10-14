Nagrade za močne avtorske izraze

Na Dnevih slovenskega animiranega filma, ki so letos potekali na Koroškem, so v petek podelili stanovske in študijske nagrade DSAF za leto 2026. Prejelo jih je več avtorjev, med drugim je komisija za podelitev študijskih nagrad izpostavila kakovost prijavljenih del in zadovoljstvo, da je bilo v delih mogoče prepoznati močne avtorske izraze. Kot so sporočili iz Društva slovenskega animiranega filma (DSAF), je nagrado DSAF za najboljšo režijo animiranega projekta in za najboljšo likovno podobo animiranega projekta prejel film Kozmonavti goriškega scenarista in režiserja Lea Černica.

DSAF zastopa interese ustvarjalcev animiranega filma, skrbi za promocijo in distribucijo slovenske animacije v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Nagrado DSAF za najboljšo tehniko animacije je prejel film Zgodbe iz čarobnega vrta, pod katerega se podpisujejo Leon Vidmar, Patrik Pašš ml., Jean-Claude Rozec in David Sukup, glavna animatorka filma je Julia Peguet. Za stanovske nagrade sicer glasujejo vsi polnopravni člani društva. Študijske nagrade pa podeljujejo v dveh kategorijah, in sicer za končan študijski animirani film in študijski animirani projekt v razvoju. Nagrado DSAF za najboljši študijski animirani film je prejela Živa Divjak za film Naši zidovi, za katerega je komisija v obrazložitvi zapisala, da je to zrel film tako v formi kot po vsebini.

Nagrajenke (z leve): Danaja Kurnik, Melita Sandrin, Julia Peguet, Neda Ivanović, Brina Fekonja FOTO: Tina Praprotnik/Dsaf

»Avtorica odpira kompleksno in pogosto stigmatizirano temo skrbi znotraj družine, ne da bi niti enkrat zvenela retorično ali pretenciozno. Film ponuja pristen izsek družinskega odnosa in s tem razkriva vse njegove – in naše – ranljivosti. Gledalca pa vpraša o težkih dinamikah med ljubeznijo, hvaležnostjo in žrtvovanjem,« je navedla komisija za podelitev študijskih nagrad v sestavi Sandra Jovanovska, Maja Zupanc in Leo Černic. Podelili so tudi dve posebni omembi za končan študijski animirani film. Namenili so ju Brini Fekonja za film Lišaja in Nedi Ivanović za film Dekonstrukcija. Nagrado DSAF za najboljši študijski animirani projekt v razvoju je prejela Melita Sandrin za projekt Šizika. Posebno omembo za študijski animirani projekt v razvoju je prejela Danaja Kurnik za projekt Primeš mojo ovco za trenutek?

Podelitev nagrad je potekala v kulturnem domu v Slovenj Gradcu.

DSAF, ki letos praznuje 15. obletnico obstoja, je stanovska organizacija, ki zastopa interese ustvarjalcev animiranega filma, skrbi za promocijo in distribucijo slovenske animacije v Sloveniji in v mednarodnem prostoru ter posebno pozornost namenja ustvarjanju izobraževalnih priložnosti tako za mlade ustvarjalce kot tudi uveljavljene soavtorje. Osrednje stanovsko srečanje, Dneve slovenskega animiranega filma, DSAF vsako leto pripravi v drugi slovenski regiji. Letos so prvič potekali na Koroškem, podelitev nagrad pa je potekala v kulturnem domu v Slovenj Gradcu.

Nagrada za najboljšo tehniko animacije je šla filmu Zgodbe iz čarobnega vrta. FOTO: Promocijsko Gradivo