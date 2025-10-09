Najboljši film izbirajo tudi evropski poslanci

Znanih je pet filmov, ki se bodo potegovali za nagrado občinstva lux 2026. Strokovna žirija je izbrala filme Christy v režiji Brendana Cantyja in Deaf režiserke Eve Libertad, Preprosto nesrečo Džafarja Panahija, Love Me Tender Anne Cazenave Cambet in film Čustvena vrednost Joachima Trierja.

Vseh pet finalistov, ki predstavljajo raznolik in pisan mozaik evropskega filma, si bo mogoče v prihodnjih mesecih ogledati v kinematografih po vsej Evropski uniji, že od torka pa je mogoče zanje glasovati prek povezave sta.si/qKoFXi. Glasovi občinstva predstavljajo prvo polovico skupnih točk zmagovalnega filma, drugo polovico prispevajo evropski poslanci.

Tako občinstvo kot evropski poslanci bodo glasovali do aprila prihodnje leto. Zmagovalec bo znan na slovesnosti, ki bo v Evropskem parlamentu v Bruslju sredi aprila.

V ospredju letošnjih finalistov so teme, kot so mladina in duševno zdravje, vključenost in demokracija.

Irsko-britanski film Christy govori o istoimenskem 17-letniku, ki se mora preseliti k svojemu odtujenemu starejšemu polbratu, potem ko ga naženejo iz njegovega predmestnega rejniškega doma. Medtem ko njegov brat v tem vidi začasno rešitev, Christy postaja vedno bolj domač v delavski četrti Northside v Corku, kjer sklepa prijateljstva in se ponovno povezuje s svojo preteklostjo. Odločen, da Christyju zagotovi boljšo prihodnost, se njegov brat sooča s težkimi odločitvami, ki bi lahko med njima ustvarile razkol. Po toliko letih ločenosti morata brata zdaj za seboj pustiti svojo burno preteklost in se odločiti, kakšna bo njuna prihodnost.

Španska drama Deaf (Sorda) prinaša zgodbo gluhe Angele, ki pričakuje otroka s svojim partnerjem Hectorjem, ki sliši. V bodočo mamo se naselijo strahovi glede materinstva, ko se sooči z realnostjo vzgoje otroka v svetu, ki ni ustvarjen zanjo.

V ospredju iransko-francoske-luksemburške drame Preprosta nesreča je Eghbal, ki na poti s svojo nosečo ženo z avtomobilom povozi psa. Ko poišče pomoč v Vahidovi delavnici, ne ve, da ga je njegov rešitelj zamenjal za zaporniškega paznika, ki ga je mučil. Kar se začne kot manjša nesreča, sproži vrsto vse hujših posledic.

Francoska drama Love Me Tender govori o Clemence, ki nekega poznega poletja svojemu bivšemu možu pove, da ima romantične odnose z ženskami. Njeno življenje se obrne na glavo, ko bivši mož prevzame skrbništvo nad njenim sinom, Clemence pa se mora boriti, da ostane mati in svobodna ženska.

Norveški režiser Joachim Trier je za film Sentimental Value (Čustvena vrednost) na letošnjem festivalu v Cannesu prejel veliko nagrado žirije. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Norveško-francosko-dansko-nemško-švedski film Čustvena vrednost (Sentimental value) se osredotoča na sestri Noro in Agnes, ki se ponovno povežeta s svojim odtujenim očetom, karizmatičnim Gustavom, nekoč znanim režiserjem, ki gledališki igralki Nori ponudi vlogo v filmu, s katerim upa, da se bo vrnil na veliko platno. Ko Nora ponudbo zavrne, kmalu ugotovi, da je njeno vlogo dobila mlada hollywoodska zvezdnica. Sestri se morata nenadoma spoprijeti z zapletenim odnosom z očetom in z ameriško zvezdnico, ki se je znašla sredi njihove zapletene družinske dinamike.

Nagrado občinstva lux podeljujeta Evropski parlament in Evropska filmska akademija v partnerstvu z Evropsko komisijo in mrežo Europa Cinemas.

Evropski parlament je nagrado ustanovil leta 2007, da bi pomagal distribuirati kakovostne filme iz EU, ki odražajo kulturno raznolikost v Evropi in širše ter se dotikajo tem, kot so človekovo dostojanstvo, enakost, nediskriminacija, vključevanje, tolerantnost, pravica in solidarnost.

Letos je evropsko filmsko nagrado občinstva lux prejel animirani film Valovanje v režiji Gintsa Zilbalodisa.

Valovanje režiserja Gintsa Zilbalodisa je osvojilo oskarja za najboljši animirani film. FOTO: Mike Blake/Reuters