Najgrozljivejši obraz iz Batmanovega sveta (VIDEO)

Po Jokerju, ki ga je v dveh filmih upodobil Joaquin Phoenix, in Pingvinu, ki ga je Colin Farrell upodobil v samostojni televizijski seriji, je v ospredje stopil še en Batmanov zlobnež. Clayface, ki lahko spreminja svojo podobo, je zdaj dobil svoj film, ki ga od včeraj predvajajo tudi v slovenskih kinematografih. Filmi o superjunakih so se že večkrat spogledovali z grotesknimi prizori, a so le redko s tolikšno vnemo zašli v svet grozljivk kot nova stvaritev studia DC. Ker superjunaški filmi očitno vse težje navdušujejo občinstvo, ustvarjalci stavijo na drugačno, precej bolj srhljivo filmsko izkušnjo.

Po Jokerju in Pingvinu je svojih pet minut dobil še Clayface, ki lahko poljubno spreminja svojo podobo.

»Nočem zgolj predvidljivih prizorov, ki prestrašijo gledalca, nenadnih šokov ali mehansko ustvarjenega strahu. Želim si groze, ki ljudem zleze pod kožo,« je za AFP ob premieri povedal britanski režiser James Watkins. Kot je dodal, je t. i. telesna grozljivka verjetno ena najbolj univerzalnih oblik strahu, saj se vsi bojimo, kaj vse gre lahko narobe z našim telesom.

Dolge ure pod masko

Šestintridesetletni valižanski igralec Tom Rhys Harries, ki upodablja vzhajajočo filmsko zvezdo Matta Hagena, je prepričan, da je njegov lik kot nalašč za takšno zvrst. Mafijski šef​ Hagenu grozljivo iznakazi obraz, zato se odpravi na maščevalni pohod. »Clayface je kot lik pravzaprav izjemno primeren za žanr telesne grozljivke,« je dejal igralec, za katerega je to prvi izlet v svet grozljivk. Za vlogo je moral pred nekaterimi snemanji ure in ure presedeti na stolu filmskih maskerjev.

Za igralca Toma Rhysa Harriesa je to prvi izlet v svet grozljivk. FOTO: Henry Nicholls/Afp

Režiser James Watkins FOTO: Henry Nicholls/Afp

Watkins je pojasnil, da so pri ustvarjanju grozljivih prizorov, kadar je bilo mogoče, raje uporabili fizične protetične dodatke kot računalniške vizualne učinke. »Če je treba prizor pozneje še računalniško dopolniti, imaš že zelo dobro osnovo. Poleg tega s snemanjem resničnih prizorov dobiš pristne, neposredne odzive vseh sodelujočih,« je povedal. Harries je priznal, da je po koncu snemalnih dni komaj čakal, da se znebi zahtevne maske. Protetične dodatke si je pogosto kar sam strgal z obraza.

Film so snemali na severu Liverpoola, ki se je za potrebe zgodbe prelevil v temačni Gotham City. »Ko stojiš ob reki Mersey, dež lije in je ozračje težko ter temačno, ga začutiš,« je dejal Watkins. Takšno okolje po njegovem ustvari razpoloženje, ki ga v studiu ni mogoče poustvariti. Režiser tudi ob vse večji uporabi umetne inteligence v filmski industriji ostaja zagovornik pristnega filmskega ustvarjanja. »Filmi v svojem bistvu temeljijo na človeških čustvih,« je poudaril. Ju. P.