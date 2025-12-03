  • Delo d.o.o.
PRENOVLJENA VELIKA DVORANA

Najstarejšemu kinu vračajo staro slavo (FOTO)

Prvo predstavo so v Kinu Ptuj zavrteli že leta 1897. Slovesno odprli prenovljeno veliko dvorano.
Prvi obiskovalci so bili še pred svečanim odprtjem učenci 4. in 5. razredov OŠ Destrnik – Trnovska vas. FOTO: Kino Ptuj

Lani ga je obiskalo več kot 21.000 gledalcev. FOTO: Občina Ptuj

Kino je postal kulturno središče mesta in regije. FOTO: Občina Ptuj

Ju. P.
 3. 12. 2025 | 08:25
3:28
A+A-

Pisalo se je leto 1897 in bilo je le nekaj več kot leto po izumu bratov Lumiere, ki je za vedno spremenil svet – kinematografu. Na Ptuju pa so tistega leta, 3. marca, predvajali prvo predstavo pri nas. S tem ptujski mestni kino velja za najstarejše še aktivno kino prizorišče v Sloveniji in celo eno najstarejših na svetu. V teh dneh so slovesno odprli prenovljeno veliko dvorano tega kina, ki je v skoraj 130-letnici delovanja postal kulturno središče mesta in regije, ki ga je samo lani na več kot 850 projekcijah obiskalo več kot 21.000 gledalcev.

Zgodovinska vrednost

»Mestni kino Ptuj je prostor, kjer se prepletata bogata tradicija in sodobna ustvarjalnost. S prenovo velike dvorane mu vračamo sijaj, ki si ga zasluži, ter mu hkrati zagotavljamo prihodnost,« je ob ponovnem odprtju v soboto poudarila ptujska županja Nuška Gajšek. Kot pojasnjujejo na občini, v zadnjih letih sistematično vlagajo v obnovo in razvoj kina, saj želijo ohraniti njegovo izjemno zgodovinsko, kulturno in družbeno vrednost. Po prenovi fasade pred petimi leti in odprtju sodobne druge dvorane ob 125-letnici kina pred tremi leti so se letos torej lotili celovite obnove velike dvorane, ki predstavlja osrednji prostor filmskega in kulturnega dogajanja.

Prenova velike dvorane je obsegala tako tehnične kot prostorske posodobitve, ki bodo izboljšale kakovost projekcij, udobje, varnost ter dostopnost za vse obiskovalce, poroča STA. V sklopu tehnične nadgradnje so med drugim stari projektor zamenjali z novim laserskim ter celovito posodobili avdiovizualno tehnologijo, ki omogoča visoko kakovost filmskih projekcij in drugih kulturnih programov. Obnovili so obstoječe stole in tapison in celostno uredili notranjo podobo dvorane.

S prenovo velike dvorane mu vračamo sijaj, ki si ga zasluži, ter mu hkrati zagotavljamo prihodnost.

Izboljšali so tudi dostopnost dvorane invalidom, saj so prvo in zadnjo vrsto sedežev zamenjali z odstranljivimi, kar omogoča prostor za invalidske vozičke, poskrbeli so za vgradnjo indukcijske zanke za obiskovalce s slušnimi aparati, namestili visokokontrastne informacijske oznake za slabovidne ter zagotovili sodobne standarde dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane.

»Veseli me, da je mestni kino dočakal pomembno prenovo že letos, tako da bo ob 130-letnici prve projekcije leta 2027 zasijal v vsej svoji sodobni podobi, ki bo spoštovala njegovo bogato zgodovino,« je še dodala županja Gajškova. Ptujska občina je z uspešno prijavo na razpis ministrstva za kulturo za 244.000 evrov vredno investicijo sicer pridobila sofinancerska sredstva države v višini 88.000 evrov, preostanek so zagotovili sami.

Kino Ptuj deluje kot umetniški kino in kulturni center. Je član Art kino mreže Slovenije in mednarodne mreže Europa Cinemas z raznolikim programom, filmi iz tretjih držav, evropskimi in neodvisnimi filmi ter fokusom na filmsko vzgojo različnih starostnih skupin. Vodja kina Nina Milošič Ladič po poročanju STA ob ponovnem odprtju napoveduje bogat filmski in obfilmski program z novo sezono dogodkov, kot so Pogovor o(b) filmu, Filmska čajanka, Kino vrtiček in podobno.

