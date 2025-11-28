Največji cinematični LED-zaslon v Evropi in vroči ritmi S.A.R.S.: koncert, ki ga ne boste pozabili

Če obstaja glasbena skupina, ki zna v eni pesmi združiti melanholijo, humor, družbeno kritiko in neustavljivo plesno energijo, je to nedvomno S.A.R.S. Od svojih začetkov so mojstri pripovedovanja zgodb – iskrenih, človeških, pogosto boleče realnih, a vedno zapakiranih v edinstven zvok, ki ga prepoznate v prvih treh sekundah. Na drugi strani sta tukaj Odisejina najsodobnejša koncertna tehnologija in največji cinematični LED-zaslon v Evropi. 3. decembra bodo oboževalci prvič v zgodovini S.A.R.S. doživeli v unikatni cinematični koncertni izkušnji, kjer jih bo ozadje postavilo v povsem novo dimenzijo, ki se bo prepletala z živostjo in melodično surovostjo koncerta na odru.

S.A.R.S. je za vsakogar

Zasedba je glasbeno sceno osvojila z uspešnico Buđav lebac, ki je v trenutku postala kultna. Njihov opus je raznolik in izpiljen: od megahitov, kot so Lutka, Perspektiva, Rakija, Ti, ti, ti, do bolj intimnih skladb, ki se dotaknejo človeka ne glede na njegov družbeni status. Njihova glasba prepleta elemente popa, rocka, reggaeja, funka in balkanskih ritmov, vokalna dinamika pa je mešanica nežnosti, karizme in neizprosne iskrenosti. Kdor jih je že videl nastopati, ve, da je njihova energija na odru surova, iskrena in vroča. Z občinstvom ustvarijo dialog, ki se ne more zgoditi nikjer drugje kot v živo – tam, kjer glasba postane skupna izkušnja. Organizatorji obljubljajo, da na koncertu ne bo treba sedeti, čeprav se bo tokratna S.A.R.S. zgodba začela na ekskluzivnih premium foteljih. Zaključila se zagotovo ne bo tako.