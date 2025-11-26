Največji glasbeni festival na snegu Snowattack se vrača

Les 2 Alpes bo med 17. in 24. januarjem 2026 znova postal središče evropske mladosti, snega in neustavljive glasbe. Snowattack, največji smučarsko-glasbeni festival v Franciji, letos praznuje 16 let in pripravlja pravi zimski spektakel, ki naj bi presegel vse dosedanje. Že zdaj je jasno, da bo vzdušje vroče in to sredi ledenih francoskih Alp.

V alpsko vasico bo znova prispelo več tisoč mladih iz vse Evrope, ki bodo združili smučanje, zabavo in glasbo na edinstven način. Organizatorji napovedujejo vrhunska glasbena imena, med katerimi prednjačijo Koroleva, Hybrid Minds, Mike Vale, Rotor Motor in številni drugi iz svetovne elektronske smetane. Slovenska barva bo letos še posebej močna: Mike Vale in Rotor Motor se vračata na oder, kjer imata že zvesto množico oboževalcev.

Mike Vale. FOTO: Press

Minula, jubilejna 15. izdaja festivala, je s programom zasedbe Faithless, LF System, Gioli & Assia, Willy William, Analog Balaton ter slovenskima Mikeom Valeom in Pantaloons poskrbela za doživetja, o katerih se je še dolgo govorilo. Letos pričakovanja samo še rastejo.

Les 2 Alpes velja za eno najbolj mondenih in žurerskih smučišč v Alpah. Več kot 200 kilometrov prog, vrhunske naprave in razgledi z več kot 3000 metrov poskrbijo, da festival že podnevi zaživi v športnem tempu. Letošnja posebnost bo sveže odprta najhitrejša vlečnica v Evropi, ki obiskovalce iz 1600 na 3400 metrov popelje v komaj 17 minutah, idealno za vse, ki nočejo zamuditi niti minute akcije.

HybridMinds. FOTO: Press

Après-ski žuri na vrhu gore, noro vzdušje v mestnih barih in klubi, kjer DJ-ji vrtijo vse do jutra, so zaščitni znak festivala. Med tistimi, ki bodo dvigovali utrip, sta tudi domača asa Mike Vale in Rotor Motor, ki s svojimi energičnimi seti redno poskrbita za zabavo.

HybridMinds. FOTO: Press

Snowattack 2026 obiskovalcem ponuja teden neprekinjene akcije: sedem nočitev, sedem dni glasbe, šest dni smučanja, več kot 2000 mladih iz vse Evrope, mednarodni program in nepozabne zabave na višini 3000 metrov. Lokacija Les Deux Alpes 3600 ostaja sinonim za sneg, višino in zagotovo za pravo festivalsko norijo.

Med glavnimi zvezdami letošnje edicije izstopa ukrajinska DJ-ica Koroleva, ki je s svojim melodičnim technom in progresivnim housom osvojila svetovne odre in družbena omrežja. Hybrid Minds, britanski mojstra liquid drum & bassa, bosta poskrbela za čustvene, a plesne trenutke, njuna razprodana turneja pa že kaže na izjemno formo. Mike Vale ostaja stalnica svetovne in domače elektronske scene, medtem ko Rotor Motor z energičnim miksom trancea, eurodanca in ghetto-housa navdušujeta vse od Maribora do Pariza.

HybridMinds. FOTO: Press

Vse kaže, da bo 16. izdaja Snowattacka ponudila eksplozijo glasbe, športa in zabave na najvišji ravni. Vprašanje je samo eno: bo Snowattack 2026 presegel vse dosedanje in postal najbolj nor snežni festival v zgodovini?