ORTO FEST

Največji klubski festival pri nas: od Hamo & Tribute 2 Love do Challeta Salleta

Orto Fest v legendarnem ljubljanskem baru bo letos že šestindvajsetič. Polovica programa bodo zasedli izvajalci iz tujine.
Andrej Ciuha pravi, da se na njihovem klubskem festivalu prepletajo uveljavljena imena in mladi upi. FOTO: Blaž Samec

Oder bodo spet zavzeli tudi domači veterani Elvis Jackson. FOTO: Blaž Samec

Med vrhunci bo tudi koncert ene najvidnejših domačih indie zasedb Koala Voice. FOTO: Timotej Kejžar

Za metalce bodo gotovo poslastica Inner Vitriol. FOTO: Osebni Arhiv

Mitja Felc
 19. 2. 2026 | 08:20
Med 26. marcem in 25. aprilom bo Orto bar znova postal središče domače in mednarodne klubske glasbene scene. V Ljubljana se vrača že 26. Orto Fest, največji klubski festival pri nas, ki je v več kot četrt stoletja gostil več kot 800 skupin in izvajalcev ter si priboril status pravega unikatnega glasbenega dogajanja v slovenskem prostoru. Letošnja izvedba bo trajala kar 29 koncertnih dni in na oder pripeljala 37 izvajalcev, med njimi 17 tujih. Prav ta izrazita mednarodna razsežnost festival še posebej zaznamuje, saj skoraj polovico programa sestavljajo zasedbe iz tujine. Kot poudarja soorganizator Andrej Ciuha, Orto Fest ostaja popolnoma neodvisen festival in praznik slovenske klubske scene, kjer se prepletajo uveljavljena imena in mladi upi.

Festival se bo odprl v četrtek, 26. marca, z energičnim nastopom priljubljenih Hamo & Tribute 2 Love. Že naslednji večer prihaja makedonska zasedba Duper, ki spretno briše žanrske meje, sobota pa bo v znamenju raperske energije Leopolda I. in skupine Drügi. Drugi teden prinaša izrazito mednarodni pridih. Švedski post-rock trio Barrens in romunski AFLMSMP bosta odprla metalsko obarvan večer, sledili bodo domači Elevators ter raper Challe Salle. Posebno pozornost bo zagotovo pritegnila legendarna sarajevska skupina Crvena Jabuka, ena ključnih predstavnic regionalnega pop rocka. Oder bodo zavzeli tudi domači ska-punk veterani Elvis Jackson, srbski provokativni Pero Defformero ter grški mojstri psihedelije Villagers of Ioannina City. Tretji festivalski teden bo poudaril moč domače alternative – od rockerskih večerov z Viperstone in Ember do nastopa legendarnih Odpisanih ter folk punk energije Happy Ol' McWeasel. Med vrhunci bo tudi koncert ene najvidnejših domačih indie zasedb Koala Voice ter nastop kultnega črnogorskega umetnika Rambo Amadeus s projektom Tribute samemu sebi. Nedelja bo namenjena ljubiteljem trših zvokov z angleško skupino Vacuous ter domačimi in tujimi predstavniki death metala.

37 SKUPIN

oziroma posameznikov bo nastopilo.

Četrti teden prinaša raznolik preplet slogov – od alternativnega popa do progresivnega metala. Poseben dogodek bo koncert ameriškega vokalista Geoffa Tata, nekdanjega pevca skupine Queensrÿche, ki bo z bendom izvedel kultni album Operation: Mindcrime (zadnjič). Nastopili bodo še nemški Masterplan in Inner Vitriol. Sledili bodo večeri s humorjem in družbeno kritiko dua Slon in Sadež, predstavitev novega materiala Guštija, ritualno-industrijski spektakel The Stroj ter povratek ene najprepoznavnejših domačih metal zasedb Noctiferia. Metalski trojček z dansko skupino Iotunn bo zaokrožil teden v znamenju progresivnih in atmosferičnih zvočnih pokrajin.

Zaključni, peti teden bo ponudil nekoliko bolj melodične tone. Na oder prihaja ena najuspešnejših slovenskih pevk Tinkara Kovač, sledil bo poseben jubilejni koncert Haiku Garden, energični Eightbomb ter za konec še Žan Hauptman z mešanico alternativnega r'n'b-ja, jazza in soula. Orto Fest tako tudi letos potrjuje, da klubska scena v Sloveniji živi in diha s polnimi pljuči. Z omejeno kapaciteto kluba in tradicionalno velikim zanimanjem organizatorji svetujejo pravočasen nakup vstopnic – številni večeri bodo namreč nedvomno razprodani. 

Orto barOrto festfestivalkoncertglasbapunkKoala VoiceGuštiTinkara KovačChalle Salle
