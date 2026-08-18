Največji zaklad Hmelbojsov

Ansambel Hmelbojsi te dni predstavlja novo pesem z naslovom Največji zaklad, ki je nastala kot poklon najlepšim življenjskim trenutkom, ki jih člani skupine doživljajo na številnih porokah, na katerih igrajo to poletje. Ideja za poročni valček se jim je porodila že med božično-novoletnimi prazniki, Hmelbojsi pa so jo od takrat preizkusili na vseh svojih poročnih nastopih in jo nekaterim parom celo igrali za prvi ples.

Pred njimi je nastop na Ptujskem festivalu, kjer se bodo predstavili z novo polko.

»Na vsaki poroki smo deležni čudovitih prizorov, iskrenih čustev in ljubezni, ki človeka resnično navdihnejo. Zato smo pri ustvarjanju izhajali ravno iz takih čudovitih trenutkov in nastal je valček z naslovom Največji zaklad,« pravi Mitja Cizej, ki je avtor tako besedila kot tudi melodije. V pesmi opisuje zgodbo fanta, ki je v svojem dekletu našel največjo srečo in si z njo želi preživeti vse življenje.

V spotu sta nastopila Rok in Klara. FOTO: arhiv ansambla

Hmelbojsi so uigrana mlada narodnozabavna zasedba, v kateri so poleg Mitje, ki je vodja ansambla in igra harmoniko, še pevka Katarina Renko, kitarist Andrej Motoh in basist Blaž Berl. Letošnje leto je zanje zelo aktivno. Bili so na festivalu v Števerjanu, za las se jim je izmuznil nastop na največjem odru festivala Pivo in cvetje, pred njimi je še nastop na Ptujskem festivalu, na katerem se bodo predstavili s še eno novo polko. To bo zanje še en pomemben mejnik v letošnjem zelo aktivnem letu, festivalski oder pa še ena priložnost, da svojo ustvarjalnost pokažejo širšemu občinstvu.

Zemlja in hmelj na odru

A vrnimo se k najnovejšemu valčku Največji zaklad, za katerega so posneli tudi videospot. Glavni vlogi v njem so zaupali simpatičnemu paru Roku Robiču in Klari Ribič, ki sta par tudi v resničnem življenju, v videospotu pa vidimo njuno zaroko, kar zgodbo še dodatno oplemeniti. »Verjamemo in želimo si, da bi se ta zgodba dotaknila vseh, ki so zaljubljeni in ljubijo, predvsem pa bodočih mladoporočencev, ki iščejo pesem za enega najlepših trenutkov v svojem življenju,« pravijo Hemlbojsi iz Savinjske doline, ki dokazujejo, da niso le še en ansambel na glasbeni sceni, dela so se namreč lotili zelo resno.

Na vsaki poroki smo deležni iskrenih čustev in ljubezni, ki človeka resnično navdihnejo.

Kanček domače zemlje in hmelja pa s ponosom pokažejo tudi na odru, saj Mitja Cizej, ki prihaja z živinorejske in hmeljarske kmetije, je ljubitelj piva in ga butično vari tudi sam, igra na harmoniko hmeljarko, poseben model harmonike, ki sta jo ustvarila z znanim izdelovalcem harmonik Zlatkom Mundo. Na njej so motivi hmelja, listki in storžki. »To je naš vizualni pečat, po katerem izstopamo. Poleg tega našo zgodbo predstavljamo na svojih oblačilih in inštrumentih, saj imamo povsod hmelj. Ni naključje, da imamo na odru žensko družbo, odlično pevko, ki s svojim žametnim glasom očara vsakogar. Tudi hmelj je rastlina ženskega spola, mi fantje pa smo njena opora, špaga, če hočete, ki ji pomaga rasti. Skupaj ustvarjamo celoto,« sklene Mitja Cizej.

Hmelbojsi s pivom hmeljarka FOTO: arhiv ansambla

Letos so igrali na festivalu v Števerjanu. FOTO: Tdd Rai