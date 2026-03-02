Največji ženski rock spektakel pri nas: She Rocks na oder prinaša 12 pevk in simfonični orkester

Na generalki za glasbeni spektakel She Rocks, ki bo na predvečer dneva žena premierno zaživel na velikem odru ljubljanske Odiseje BTC City, je bilo jasno: slovenska glasbena scena dobiva projekt, kakršnega pri nas še nismo videli. Ambiciozna produkcija, ki v ospredje postavlja ženske vokale v rock in pop glasbi, združuje kar dvanajst izjemnih pevk, simfonični orkester Cantabile, t. i. »all stars« bend ter avtorski pečat skladatelja Roka Goloba, vse pod umetniškim vodstvom Maje Monrue.

Projekt She Rocks ni zgolj koncert, temveč premišljeno zasnovan glasbeni spektakel, ki želi dati glas izvajalkam, ki so v domačem prostoru pogosto ostajale nekoliko v senci moških kolegov. Ideja zanj se je rodila lansko poletje, ko je Monruejeva po nastopu skupine Here and Everywhere na festivalu Castle v pogovoru z Golobom izpostavila potrebo po večji vidnosti kakovostnih slovenskih vokalistk. Misel ni ostala zgolj pri želji – sledila je konkretna akcija: oblikovanje ekipe, pridobitev produkcijske podpore ter povezovanje vrhunskih glasbenic različnih generacij in slogov.

Na odru se bodo tako združile Aleksandra Josić, Alya, Anja Rupel, Astrid, Gaja Prestor, Jana Šušteršič, Katarina Samobor, Leyre, Neisha, Nuša Derenda, Tina Marinšek in Tinkara Kovač. Vsaka izmed njih bo prispevala svoj glas, interpretacijo in osebni pečat, skupaj pa bodo ob spremljavi razširjene zasedbe ustvarile večplastno glasbeno izkušnjo.

Gaja in Leyre sta odlični pevki mlajše generacije, simfonični orkester Cantabile pa je lani navdušil v šovu Red Bull Symphonic z Umekom v Križankah. FOTO: ARHIV USTVARJALCEV

Himna vrhunskih vokalistk

Program temelji na izboru domačih in tujih rock klasik, ki so jih ustvarjalci preoblikovali v nove, orkestralne aranžmaje. Po besedah ustvarjalne ekipe bodo skladbe zazvenele v povsem drugačni luči – bolj mogočno, bolj čustveno in hkrati sodobno. Med vajami v Logatcu, kjer smo si ogledali zadnje priprave, je bilo mogoče začutiti razsežnost projekta. Sinergija med orkestrom, bendom in vokalistkami ustvarja zvokovno bogato celoto, ki presega klasične koncertne okvire.

Posebno zanimiv element spektakla je povsem nova skladba Pot v čas, ki jo je Rok Golob ustvaril spontano, navdihnjen z energijo sodelujočih pevk. Pesem naj bi predstavljala neuradno himno projekta in simbolno povezovala različne generacije slovenskih glasbenic. Vrhunec večera bo trenutek, ko bo na odru hkrati nastopilo kar 77 glasbenikov in pevk – redko viden prizor na domačih koncertnih prizoriščih. Produkcijo bodo dopolnjevali bogata svetlobna podoba in vizualni elementi, ki bodo spektaklu dodali še dodatno dimenzijo.

She Rocks ni le poklon ženskemu glasu v glasbi, temveč tudi pomembna izjava o mestu izvajalk na sodobni slovenski sceni. Če gre soditi po energiji z vaj, občinstvo v soboto čaka večer močnih interpretacij, prepoznavnih melodij in izrazitega skupnega sporočila – da je čas, da ženski glas v rocku in popu zazveni glasneje kot kdaj prej.