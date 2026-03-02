  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREDVEČER DNEVA ŽENA

Največji ženski rock spektakel pri nas: She Rocks na oder prinaša 12 pevk in simfonični orkester

Projekt She Rocks prinaša rock klasike in odrski spektakel, ki poudarja moč ženskega glasu. V soboto bo na odru hkrati nastopilo kar 77 glasbenikov.
Vsaka prihaja iz svojega glasbenega sveta, a vse v sebi nosijo rock. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

Vsaka prihaja iz svojega glasbenega sveta, a vse v sebi nosijo rock. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

Gaja in Leyre sta odlični pevki mlajše generacije, simfonični orkester Cantabile pa je lani navdušil v šovu Red Bull Symphonic z Umekom v Križankah. FOTO: ARHIV USTVARJALCEV

Gaja in Leyre sta odlični pevki mlajše generacije, simfonični orkester Cantabile pa je lani navdušil v šovu Red Bull Symphonic z Umekom v Križankah. FOTO: ARHIV USTVARJALCEV

Katarino iz Tabujev ob pravem zvoku in sliki krasita še karizma in X faktor, kar boste opazili v spektaklu She Rocks. FOTO: ARHIV USTVARJALCEV

Katarino iz Tabujev ob pravem zvoku in sliki krasita še karizma in X faktor, kar boste opazili v spektaklu She Rocks. FOTO: ARHIV USTVARJALCEV

Vsaka prihaja iz svojega glasbenega sveta, a vse v sebi nosijo rock. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK
Gaja in Leyre sta odlični pevki mlajše generacije, simfonični orkester Cantabile pa je lani navdušil v šovu Red Bull Symphonic z Umekom v Križankah. FOTO: ARHIV USTVARJALCEV
Katarino iz Tabujev ob pravem zvoku in sliki krasita še karizma in X faktor, kar boste opazili v spektaklu She Rocks. FOTO: ARHIV USTVARJALCEV
G. Z.
 2. 3. 2026 | 08:20
3:16
A+A-

Na generalki za glasbeni spektakel She Rocks, ki bo na predvečer dneva žena premierno zaživel na velikem odru ljubljanske Odiseje BTC City, je bilo jasno: slovenska glasbena scena dobiva projekt, kakršnega pri nas še nismo videli. Ambiciozna produkcija, ki v ospredje postavlja ženske vokale v rock in pop glasbi, združuje kar dvanajst izjemnih pevk, simfonični orkester Cantabile, t. i. »all stars« bend ter avtorski pečat skladatelja Roka Goloba, vse pod umetniškim vodstvom Maje Monrue.

Projekt She Rocks ni zgolj koncert, temveč premišljeno zasnovan glasbeni spektakel, ki želi dati glas izvajalkam, ki so v domačem prostoru pogosto ostajale nekoliko v senci moških kolegov. Ideja zanj se je rodila lansko poletje, ko je Monruejeva po nastopu skupine Here and Everywhere na festivalu Castle v pogovoru z Golobom izpostavila potrebo po večji vidnosti kakovostnih slovenskih vokalistk. Misel ni ostala zgolj pri želji – sledila je konkretna akcija: oblikovanje ekipe, pridobitev produkcijske podpore ter povezovanje vrhunskih glasbenic različnih generacij in slogov.

Na odru se bodo tako združile Aleksandra Josić, Alya, Anja Rupel, Astrid, Gaja Prestor, Jana Šušteršič, Katarina Samobor, Leyre, Neisha, Nuša Derenda, Tina Marinšek in Tinkara Kovač. Vsaka izmed njih bo prispevala svoj glas, interpretacijo in osebni pečat, skupaj pa bodo ob spremljavi razširjene zasedbe ustvarile večplastno glasbeno izkušnjo.

Gaja in Leyre sta odlični pevki mlajše generacije, simfonični orkester Cantabile pa je lani navdušil v šovu Red Bull Symphonic z Umekom v Križankah. FOTO: ARHIV USTVARJALCEV
Gaja in Leyre sta odlični pevki mlajše generacije, simfonični orkester Cantabile pa je lani navdušil v šovu Red Bull Symphonic z Umekom v Križankah. FOTO: ARHIV USTVARJALCEV

Himna vrhunskih vokalistk

Program temelji na izboru domačih in tujih rock klasik, ki so jih ustvarjalci preoblikovali v nove, orkestralne aranžmaje. Po besedah ustvarjalne ekipe bodo skladbe zazvenele v povsem drugačni luči – bolj mogočno, bolj čustveno in hkrati sodobno. Med vajami v Logatcu, kjer smo si ogledali zadnje priprave, je bilo mogoče začutiti razsežnost projekta. Sinergija med orkestrom, bendom in vokalistkami ustvarja zvokovno bogato celoto, ki presega klasične koncertne okvire.

Posebno zanimiv element spektakla je povsem nova skladba Pot v čas, ki jo je Rok Golob ustvaril spontano, navdihnjen z energijo sodelujočih pevk. Pesem naj bi predstavljala neuradno himno projekta in simbolno povezovala različne generacije slovenskih glasbenic. Vrhunec večera bo trenutek, ko bo na odru hkrati nastopilo kar 77 glasbenikov in pevk – redko viden prizor na domačih koncertnih prizoriščih. Produkcijo bodo dopolnjevali bogata svetlobna podoba in vizualni elementi, ki bodo spektaklu dodali še dodatno dimenzijo.

She Rocks ni le poklon ženskemu glasu v glasbi, temveč tudi pomembna izjava o mestu izvajalk na sodobni slovenski sceni. Če gre soditi po energiji z vaj, občinstvo v soboto čaka večer močnih interpretacij, prepoznavnih melodij in izrazitega skupnega sporočila – da je čas, da ženski glas v rocku in popu zazveni glasneje kot kdaj prej.

Več iz teme

glasbakoncertfestivalpevkadan ženaOsmi marecRok Golob
ZADNJE NOVICE
08:55
Novice  |  Svet
NAPAD NA CIPER

Grozljiva eskalacija: Iran je ponoči napadel Evropsko unijo, vojna je že na našem pragu

Iran je izstrelil samomorilski dron proti Cipru. Šefica Evropske komisije poskuša pomiriti Evropejce: »gre za osamljeni incident«, pravi.
2. 3. 2026 | 08:55
08:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠAN OSEBA

Mladoletni Mateo iz Škofje Loke odšel neznano kam

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, podatke sporočite na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.
2. 3. 2026 | 08:54
08:45
Novice  |  Slovenija
POMEMBNE V DRUŽBI

Slovenci redno uporabljamo nevladne organizacije, pa tega niti ne vemo

Več kot 200.000 prostovoljcev je leta 2024 opravilo organizirano delo. Njihova požrtvovalnost je vrednotena na 84,97 milijona evrov.
2. 3. 2026 | 08:45
08:39
Novice  |  Slovenija
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA MEDIANE

Pat pozicija! Levi in desni blok imata po 42 poslancev: jeziček na tehtnici bo ...

Najnovejša javnomnenjska raziskava pritrjuje ugotovitvam, da smo Slovenci, kar se tiče politike, razklani na pol. Kdo bo sestavljal vlado, pa bo odvisno od te stranke, ki jo je marsikdo v preteklosti že odpisal.
2. 3. 2026 | 08:39
08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Xiaomi predstavlja Xiaomi 17 in Xiaomi 17 Ultra

Mojstrovina mobilne fotografije z značilnim podpisom Leica

Od 28. februarja do 31. marca velja posebna promocijska ponudba, v okviru katere boste ob nakupu naprave Xiaomi 17 Ultra in/ali Xiaomi 17 prejeli darilo – Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 08:35
08:25
Novice  |  Svet
OSTRO UDARILA EDEN PO DRUGEM

Trump in De Niro v novi besedni vojni: »On je idiot. Znebiti se ga moramo. Uničil bo državo.«

Igralec je predsednika ZDA opisal kot neuspešnega, zmedenega in obupanega. Dodal je, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
2. 3. 2026 | 08:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki