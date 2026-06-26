  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
S.O.S. KVINTET

Nalezljiva melodija, svež aranžma: Ti si zvezda mojih sanj za novo generacijo

Nostalgična melodija je zaživela v ritmih sodobne narodnozabavne glasbe.
Ansambel S.O.S. kvintet se je lotil prenove na pobudo avtorja pesmi Martina Lesjaka. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV
Ansambel S.O.S. kvintet se je lotil prenove na pobudo avtorja pesmi Martina Lesjaka. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV
Mojca Marot
 26. 6. 2026 | 12:10
1:33
A+A-

Pesem Ti si zvezda mojih sanj, ki letos praznuje 30 let od nastanka, je dobila povsem novo glasbeno podobo. Skladbo, ki jo je pred tremi desetletji v disko ritmih prepevala Alenka Kolman, so zdaj v narodnozabavni različici predstavili člani S.O.S. kvinteta. Kot pravijo glasbeniki, jih je izvirna različica navdušila že ob prvem poslušanju. Nalezljiva melodija in prepoznaven refren sta jih spremljala dlje časa, dokler ni dozorela odločitev, da pesmi vdahnejo novo življenje. Končni korak k uresničitvi ideje pa je prišel nekoliko nepričakovano, poklical jih je namreč avtor skladbe Martin Lesjak in jim predlagal, da prav oni pripravijo novo preobleko njegove uspešnice.

Za sodoben narodnozabavni aranžma je poskrbel Luka Krof, zvočno podobo pa je izpilil Aljaž Jelen. Člani skupine so želeli ohraniti prepoznavnost izvirnika, hkrati pa skladbi dodati svežo energijo in zvok, ki bo blizu današnjim poslušalcem. Pesem spremlja videospot, ki ga je ustvarila produkcijska ekipa Una dua. Snemali so ga v KMKC Kompleksu na Ravnah na Koroškem, kjer so poskušali ujeti igrivost in energijo skladbe. V videu nastopa tudi pevka ansambla Kaja Humski, ki je sodelovala tako pred kamero kot pri celotni vizualni podobi projekta. 

Kaja Humski je v videospotu prevzela glavno vlogo.
Kaja Humski je v videospotu prevzela glavno vlogo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Alenka Kolmanpesemuspešnicanarodnozabavna glasbaslovenska glasbaKaja HumskiMartin Lesjak
ZADNJE NOVICE
13:10
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Oljka, sivka, lovor, rožmarin: recept za domač pridih Mediterana

Tudi citrusi, sivka, lovor in rožmarin na našem vrtu ustvarijo mediteranski raj ter občutek počitnic.
26. 6. 2026 | 13:10
13:03
Bulvar  |  Domači trači
POKAZALA TREBUŠČEK

Noseča Nina Pušlar pripravila nepozabno presenečenje za seniorke (FOTO)

Posebno srečanje v zaodrju je zaznamovalo večer, ki se je nato nadaljeval ob petju, plesu in festivalskem vzdušju.
Kaja Grozina26. 6. 2026 | 13:03
13:00
Bulvar  |  Suzy
V DRUGEM STANJU

Žareča Nina Pušlar: Ob letu osorej (Suzy)

Priljubljena pevka je prvič namenoma pokazala trebušček in z njim potrdila naše ekskluzivno razkritje ter tisto, po čemer je tako zelo hrepenela.
26. 6. 2026 | 13:00
12:53
Novice  |  Slovenija
SLOVENIJA ŽALUJE

Umrl je Janez Sušnik, dolgoletni glas slovenskih upokojencev

Kot predsednik državnega sveta in Zdusa je odločno zagovarjal pravice starejših ter verjel, da je medgeneracijsko sodelovanje temelj uspešne družbe.
26. 6. 2026 | 12:53
12:48
Novice  |  Slovenija
PREDLOG SPREMEMB

Pirc Musarjeva bo spremembe pri izobešanju zastav spoštovala, a še naprej podpirala skupnost LGBTIQ+

Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave ne bi bilo več mogoče, če bodo poslanci sprejeli predlog za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah.
26. 6. 2026 | 12:48
12:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Burno v okolici Kopra: 43-letnica partnerju grozila z nožem, nato vzela stol in ...

Kršiteljici so izrekli ukrep prepovedi približevanja in ji odredili, da zapusti stanovanje, kar je upoštevala.
26. 6. 2026 | 12:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki