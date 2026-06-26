Nalezljiva melodija, svež aranžma: Ti si zvezda mojih sanj za novo generacijo

Pesem Ti si zvezda mojih sanj, ki letos praznuje 30 let od nastanka, je dobila povsem novo glasbeno podobo. Skladbo, ki jo je pred tremi desetletji v disko ritmih prepevala Alenka Kolman, so zdaj v narodnozabavni različici predstavili člani S.O.S. kvinteta. Kot pravijo glasbeniki, jih je izvirna različica navdušila že ob prvem poslušanju. Nalezljiva melodija in prepoznaven refren sta jih spremljala dlje časa, dokler ni dozorela odločitev, da pesmi vdahnejo novo življenje. Končni korak k uresničitvi ideje pa je prišel nekoliko nepričakovano, poklical jih je namreč avtor skladbe Martin Lesjak in jim predlagal, da prav oni pripravijo novo preobleko njegove uspešnice.

Za sodoben narodnozabavni aranžma je poskrbel Luka Krof, zvočno podobo pa je izpilil Aljaž Jelen. Člani skupine so želeli ohraniti prepoznavnost izvirnika, hkrati pa skladbi dodati svežo energijo in zvok, ki bo blizu današnjim poslušalcem. Pesem spremlja videospot, ki ga je ustvarila produkcijska ekipa Una dua. Snemali so ga v KMKC Kompleksu na Ravnah na Koroškem, kjer so poskušali ujeti igrivost in energijo skladbe. V videu nastopa tudi pevka ansambla Kaja Humski, ki je sodelovala tako pred kamero kot pri celotni vizualni podobi projekta.