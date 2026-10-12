Napovedali vročo plesno sezono (FOTO)

Ljubljanska Odiseja je minuli petek znova zaživela v ritmih elektronske glasbe. Festival urbana kultura Slovenije, bolj znan kot #FUKSi, je z odmevnim dogodkom odprl svojo deseto sezono, za glasbeni vrhunec večera pa sta poskrbela mednarodno uveljavljena didžeja Dennis Cruz in Joris Voorn. Obiskovalce je pričakala razkošna odrska produkcija s svetlobnimi učinki, velikim LED-zaslonom in topovi CO 2 .

Španec Dennis Cruz, ki velja za eno vidnejših imen sodobne klubske elektronike, je v Ljubljano prinesel energijo velikih svetovnih plesišč. Nič manj navdušenja ni požel nizozemski veteran Joris Voorn, znan po prepletanju različnih elektronskih žanrov in prefinjenem občutku za ustvarjanje glasbenega vzdušja. Skupaj sta poskrbela za udaren začetek jesenske plesne sezone. Pomemben pečat dogodku so dali tudi domači izvajalci. Večer je odprla slovenska didžejka Dash, ki se je v domače mesto vrnila po nastopu v znamenitem berlinskem klubu Berghain, natančneje v njegovem prostoru Panorama Bar. Tam je pred približno petnajstimi leti nastopil tudi slovenski elektronski pionir Umek. Za sklepni del noči je poskrbel obalni didžej in producent F. Sonik, ki ga ljubitelji elektronske glasbe poznajo tudi po sodelovanju z legendarno Ambasado Gavioli.

Naslednji večji dogodek bo 18. decembra

Dogodek ni bil namenjen zgolj glasbi. Ob odprtju nove sezone so namreč zaznamovali tudi 30-letnico delovanja turistične agencije Collegium Mondial Travel. Praznovanja so se udeležili nekdanji in sedanji sodelavci ter poslovni partnerji iz trinajstih evropskih držav. Agencija je v treh desetletjih svoje delovanje razširila tudi na organizacijo glasbenih dogodkov in sodelovanje pri mednarodnih festivalih. Organizatorji že napovedujejo nadaljevanje plesne jeseni. Naslednji večji dogodek bo 18. decembra, ko bodo v Ljubljani nastopili Junior Jack, A.T.F.C., Milk & Sugar, Paolo Barbato ter Sandy Rivera in pevka April Morgan s projektom Kings of Tomorrow. Ljubiteljem klasičnega housa se tako obeta še en glasbeno pester večer.