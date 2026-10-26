Narodnozabavna glasba v črnem: »Andrej, nikoli ne boš pozabljen«

Ljubitelje slovenske narodnozabavne glasbe je v nedeljo pretresla vest, da se je poslovil član Ansambla Hram Andrej Plesničar. Andrej je bil odličen harmonikar, ki se je s tem inštrumentom spoznal že v rani mladosti. Komaj 15 let je štel, ko je prvič stal na odru, pozneje pa je postal eden najbolj zvestih promotorjev harmonik Rutar. Da je to ime postalo tako zelo znano, gre velika zasluga prav Andreju Plesničarju, ki se ga bomo spominjali tudi po njegovih mnogih pesmih, ki jih ni pisal le za Ansambel Hram, ampak za mnoge druge izvajalce slovenske narodnozabavne glasbe.

Ena njegovih najbolj znanih uspešnic je posvečena njegovemu ljubemu domu in nosi naslov Na Trnovski planoti, posneli pa so jo tudi priljubljeni Fehtarji. Novico o Andrejevi smrti so na družabnem omrežju delili tudi člani Ansambla Hram, ki so objavili fotografijo Rutarjeve harmonike, ob njej pa beli cvet in svečo ter preprosto zapisali: »Počivaj v miru. Nikoli ne boš pozabljen.« Pod objavo so se vsuli zapisi sožalja tistih, ki so Andreja poznali ali pa so ga zgolj občudovali kot glasbenika.

»Hvala ti, Andrej, za vse nepozabne glasbene trenutke, za vsa frajtonarska znanja, s katerimi si zelo motiviral naše otroke. Hvala ti za ogromno dobre volje in veselja, predvsem pa hvala, da si ustvaril in pustil čudovit podmladek na Goriškem. Kjerkoli zaigra kakšna harmonika, je to tvoja zasluga. Ne bomo te pozabili, dobro ’špilaj’ tud tam za mavrico,« pa se je od glasbenika poslovila spletna uporabnica, ki ji je s svojo glasbo Andrej Plesničar obogatil in polepšal mnogo trenutkov, ki ne bodo pozabljeni.