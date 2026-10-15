Naša pevka si je izpolnila dolgoletno željo (VIDEO)

Pravijo, da je vsak svoje sreče kovač, in tega pregovora se je očitno držala tudi Petra Zore, pevka priljubljene skupine Bomb Shell. Po večletni želji po življenju v naravi je mestni vrvež zamenjala za podeželje, kjer je našla svoj košček raja. Prav ta življenjska sprememba jo je navdihnila za novo skladbo Raj, za katero je napisala besedilo in sodelovala pri nastanku glasbe.

»Moje pevsko življenje je glasno, energično in dinamično, zato sem svoj mir vedno najlažje našla v naravi,« pravi pevka, ki se zdaj po koncertih še raje vrača domov, kjer jo namesto mestnega hrupa pričakata mir in tišina. Nova pesem pa ni le njena osebna zgodba. Člani skupine, ki skupaj ustvarjajo že enajst let, priznavajo, da njihova pot ni bila vedno posuta z rožicami. Kljub izzivom so svoj raj vedno znova našli v prijateljstvu, povezanosti in ljubezni do glasbe. To sporočilo so prenesli tudi v videospot, ki poudarja, da je sreča pogosto prav tam, kjer smo, obdani z ljudmi, ki jih imamo radi. Energična skladba napoveduje tudi njihov novi album, ki nastaja v sodelovanju s producentom Primožem Velikonjo. »Na novem albumu vas čaka veliko presenečenj,« je razkril bobnar Brane Štubljar mlajši.