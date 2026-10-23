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Našega igralca doletela velika čast, prejel je pomembno nagrado

Nagrado podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk, namenjena je za življenjsko delo na področju filmske igre.
Medijsko prepoznavnost je dosegel z vlogami v nekaterih televizijskih oddajah in nadaljevankah, stroka ga ceni kot igralca z močno notranjo željo in izrazno energijo. FOTO: Voranc Vogel

Medijsko prepoznavnost je dosegel z vlogami v nekaterih televizijskih oddajah in nadaljevankah, stroka ga ceni kot igralca z močno notranjo željo in izrazno energijo. FOTO: Voranc Vogel

Kot harmonikar in pevec je zaslovel predvsem kot interpret poezije Daneta Zajca. FOTO: Promocijsko gradivo

Kot harmonikar in pevec je zaslovel predvsem kot interpret poezije Daneta Zajca. FOTO: Promocijsko gradivo

Zaigral je v nadaljevanki Naša mala klinika. FOTO: Promocijsko gradivo

Zaigral je v nadaljevanki Naša mala klinika. FOTO: Promocijsko gradivo

Je prejemnik Borštnikovega prstana za leto 2018. FOTO: Uroš Hočevar

Je prejemnik Borštnikovega prstana za leto 2018. FOTO: Uroš Hočevar

Medijsko prepoznavnost je dosegel z vlogami v nekaterih televizijskih oddajah in nadaljevankah, stroka ga ceni kot igralca z močno notranjo željo in izrazno energijo. FOTO: Voranc Vogel
Kot harmonikar in pevec je zaslovel predvsem kot interpret poezije Daneta Zajca. FOTO: Promocijsko gradivo
Zaigral je v nadaljevanki Naša mala klinika. FOTO: Promocijsko gradivo
Je prejemnik Borštnikovega prstana za leto 2018. FOTO: Uroš Hočevar
STA, I. R.
 23. 10. 2026 | 10:15
3:47
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Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je v torek zvečer nagrado bert – imenuje se po Bertu Sotlarju – za življenjsko delo na področju filmske igre podelilo igralcu Janezu Škofu. Pred podelitvijo so v Slovenski kinoteki predvajali kratki film Poslednji dan Rudolfa Nietscheja po scenariju in v režiji Blaža Kutina, ki si ga je za to priložnost izbral nagrajenec. Škof je doslej ustvaril 80 vlog v serijah in filmih. Kot so zapisali v utemeljitvi, v like, ki jih uteleša, prepričljivo vnaša tisto najtežje: pristnost, obenem pa vzbuja občutek, da to počne brez vsakršnega napora.

»Ta varljiva lahkotnost navzočnosti, ki prav iz vsake vloge, pa naj gre za protagonista ali stranski lik, ustvari povsem svojstveno kreacijo in s tem antologijski lik, zares diši po velikem igralcu; ne glede na to, ali je lik, ki ga igra, prijazen dedek, globoko problematičen iskalec, komedijant ali preprost kmet, Škof lika ne igra, temveč ta lik postane. Tako ga karizmatično prepoji z nepozabnostjo in prezenco,« menijo v društvu.

80 VLOG je ustvaril v serijah in filmih.

»Vstopa v lik se loti z izčiščenim instinktom, radovednostjo, igrivostjo, domišljijo, pogumom, pa tudi z občutkom za mero. Včasih ta globoko občutljivi človek deluje nor. In tudi je. Široko razprto nositi toliko ranljivosti in občutljivosti naenkrat namreč je norost; norost je ohranjati otroško čudenje in prisotnost v trenutku; norost se je ne zaščititi v težkih pogojih snemanja; pravzaprav je resnična norost ostati tako odprt in ranljiv,« so zapisali.

Je prejemnik Borštnikovega prstana za leto 2018. FOTO: Uroš Hočevar
Je prejemnik Borštnikovega prstana za leto 2018. FOTO: Uroš Hočevar
Kot so še izpostavili, mu nagrado podeljujejo kot potrditev in priznanje, predvsem pa kot zahvalo, čeprav »sumijo, da so vse njegove nagrade, vključno z Borštnikovim prstanom in nagrado Prešernovega sklada, pristale nekje v škatli, in da jih je toliko tudi zato, ker Janez ne igra za nagrade, temveč zato, ker to rad počne«. Škof je diplomiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT). Akademijo je med študijem zaradi ustvarjanja družine želel zapustiti, a se je naposled odločil študij v letniku Mileta Koruna in Matjaža Zupančiča dokončati. Bil je štipendist v SNG Nova Gorica, nastopil pa je na vseh ljubljanskih in slovenskih gledaliških odrih. Dolgo je bil član ansambla Slovenskega mladinskega gledališča, od leta 2003 pa je član in prvak Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Kot harmonikar in pevec je zaslovel predvsem kot interpret poezije Daneta Zajca, je tudi član glasbene skupine Čompe.

V like prepričljivo vnaša pristnost, obenem pa vzbuja občutek, da to počne brez vsakršnega napora.

Čeprav je širšo medijsko prepoznavnost dosegel z vlogami v nekaterih televizijskih oddajah in nadaljevankah (Teater Paradižnik, Pravi biznis, Naša mala klinika, Trdoglavci itd.) in reklamnih spotih, je v strokovnih in gledaliških krogih cenjen kot interpret z močno notranjo željo in izrazno energijo. Leta 1994 je prejel naziv žlahtni komedijant, leta 2005 pa je prejel Borštnikovo nagrado za naslovno vlogo v uprizoritvi Shakespeareove igre Kralj Edvard II. Leta 2018 je prejel Borštnikov prstan, najvišjo slovensko nagrado na področju gledališča.

Škof je prejemnik 16. berta. Doslej so ga prejeli Štefka Drolc, Miha Baloh, Ivanka Mežan, Radko Polič, Milena Zupančič, Boris Juh, Iva Zupančič, Boris Cavazza, Špela Rozin, Vlado Novak, Ivo Ban, Olga Kacjan, Janez Hočevar - Rifle, Marijana Brecelj in Silva Čušin.

Zaigral je v nadaljevanki Naša mala klinika. FOTO: Promocijsko gradivo
Zaigral je v nadaljevanki Naša mala klinika. FOTO: Promocijsko gradivo

Kot harmonikar in pevec je zaslovel predvsem kot interpret poezije Daneta Zajca. FOTO: Promocijsko gradivo
Kot harmonikar in pevec je zaslovel predvsem kot interpret poezije Daneta Zajca. FOTO: Promocijsko gradivo

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