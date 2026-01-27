Nasini strokovnjaki: Jurski park realistično prikazuje genetiko

Nasa je objavila seznam znanstvenofantastičnih filmov, ki znanstveno najbolj držijo. Med pohvaljenimi filmi je priljubljena uspešnica o kloniranih dinozavrih Jurski park, v katerem na resničnih znanstvenih dejstvih temeljijo prikaz genetike, DNK in kompleksnih sistemov. Oživitev dinozavrov, kot jo prikazuje film, bi bila z današnjim znanjem dejansko možna, če bi znanstveniki le imeli celoten DNK posameznih vrst. Tudi vse, kar izvemo v filmu o teoriji kaosa, je znanstveno pravilno in ponuja navadnim smrtnikom vpogled v sodobno matematiko. Film Gattaca je postavljen v prihodnost, kjer ljudi ocenjujejo po DNK. Zgodba se vrti okoli Vincenta Freemana (Ethan Hawke), ki je naravno rojen in zato označen kot In-Valid, kar pomeni, da nima gensko izboljšanih lastnosti. V svetu, kjer gensko izboljšani Valids uživajo privilegije, Vincenta diskriminirajo. Pri Nasi menijo, da film natančno odraža delovanje genetskega testiranja in sproža verjetne etične pomisleke glede selekcije genov, zasebnosti in človeškega izboljševanja, o katerih znanstveniki razpravljajo že danes.

1927. so posneli Metropolis.

Raziskovanje vesolja, kakršno je v resnici, prikazujeta filma Stik in Dan, ko bo obstala Zemlja, zagotavlja Nasa. Ponujata tudi možen scenarij stika z zunajzemeljskimi bitji. Stik, ki temelji na romanu astronoma Carla Sagana, prikazuje odkritje signala inteligentne zunajzemeljske civilizacije, pri tem pa realno prikaže raziskovanje vesolja s pomočjo radijskih valov. Med realistične filme je Nasa uvrstila tudi zgodnje znanstvenofantastične filme, kot je Metropolis (1927), ki naj bi bil realen prikaz možnih družbenih in etičnih posledic napredne tehnologije in raketne znanosti. Metropolis spremlja Frederja, privilegiranega sina močnega industrialca. Zaljubi se v Mario, delavko, zagovornico pravic zatiranih delavcev, ki upravljajo mestne stroje. Kljub starosti Nasa Metropolis hvali zaradi naprednega pogleda na tehnologijo, avtomatizacijo in umetno inteligenco.