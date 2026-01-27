  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZNANSTVENOFANTASTIČNI FILMI

Nasini strokovnjaki: Jurski park realistično prikazuje genetiko

Ameriška vesoljska agencija je sestavila seznam najbolj verističnih znanstvenofantastičnih filmov.
Dinozavre bi v resnici lahko klonirali tako, kot prikazuje film. FOTO: promocijski material
Dinozavre bi v resnici lahko klonirali tako, kot prikazuje film. FOTO: promocijski material
A. J.
 27. 1. 2026 | 17:16
2:22
A+A-

Nasa je objavila seznam znanstvenofantastičnih filmov, ki znanstveno najbolj držijo. Med pohvaljenimi filmi je priljubljena uspešnica o kloniranih dinozavrih Jurski park, v katerem na resničnih znanstvenih dejstvih temeljijo prikaz genetike, DNK in kompleksnih sistemov. Oživitev dinozavrov, kot jo prikazuje film, bi bila z današnjim znanjem dejansko možna, če bi znanstveniki le imeli celoten DNK posameznih vrst. Tudi vse, kar izvemo v filmu o teoriji kaosa, je znanstveno pravilno in ponuja navadnim smrtnikom vpogled v sodobno matematiko. Film Gattaca je postavljen v prihodnost, kjer ljudi ocenjujejo po DNK. Zgodba se vrti okoli Vincenta Freemana (Ethan Hawke), ki je naravno rojen in zato označen kot In-Valid, kar pomeni, da nima gensko izboljšanih lastnosti. V svetu, kjer gensko izboljšani Valids uživajo privilegije, Vincenta diskriminirajo. Pri Nasi menijo, da film natančno odraža delovanje genetskega testiranja in sproža verjetne etične pomisleke glede selekcije genov, zasebnosti in človeškega izboljševanja, o katerih znanstveniki razpravljajo že danes.

1927. so posneli Metropolis.

Raziskovanje vesolja, kakršno je v resnici, prikazujeta filma Stik in Dan, ko bo obstala Zemlja, zagotavlja Nasa. Ponujata tudi možen scenarij stika z zunajzemeljskimi bitji. Stik, ki temelji na romanu astronoma Carla Sagana, prikazuje odkritje signala inteligentne zunajzemeljske civilizacije, pri tem pa realno prikaže raziskovanje vesolja s pomočjo radijskih valov. Med realistične filme je Nasa uvrstila tudi zgodnje znanstvenofantastične filme, kot je Metropolis (1927), ki naj bi bil realen prikaz možnih družbenih in etičnih posledic napredne tehnologije in raketne znanosti. Metropolis spremlja Frederja, privilegiranega sina močnega industrialca. Zaljubi se v Mario, delavko, zagovornico pravic zatiranih delavcev, ki upravljajo mestne stroje. Kljub starosti Nasa Metropolis hvali zaradi naprednega pogleda na tehnologijo, avtomatizacijo in umetno inteligenco.

Gattaca govori o genetsko superiornih ljudeh. FOTO: Press Release
Gattaca govori o genetsko superiornih ljudeh. FOTO: Press Release

Več iz teme

Nasafilmiznanstvena fantastikaJurski parkGattacaStikMetropolis
ZADNJE NOVICE
17:09
Novice  |  Slovenija
NA ROBU APOKALIPSE

Sicilija v šoku: pogoltnjena cesta, hiše na robu prepada in ogromen plaz (VIDEO)

Italijanska vlada obljublja 100 milijonov evrov za nujne ukrepe.
27. 1. 2026 | 17:09
17:06
Lifestyle  |  Polet
DOBRO JUTRO JE LAHKO SLABO

Jutranje erekcije kot opozorilni znak pretreniranosti

Spremembe jutranjih erekcij so lahko pomemben signal hormonskega neravnovesja in relativnega energijskega pomanjkanja pri športnikih.
Miroslav Cvjetičanin27. 1. 2026 | 17:06
17:00
Bulvar  |  Suzy
OBOŽUJE POTOVANJA

Popotnik Alen Steržaj: ugrabili so ga beduini (Suzy)

Nekdanji glasbeni novinar, basist in član skupine Big Foot Mama je strasten popotnik, ki si želi obkrožiti svet.
27. 1. 2026 | 17:00
16:51
Bulvar  |  Glasba in film
ARENA RIXOSA

Slovenska DJ-ka DE XENIA nastopila tam, kjer nastopajo zvezdniki svetovnega formata

Nastopila je v areni prestižnega Rixosa, ki sprejme več tisoč obiskovalcev. Tam sta že nastopila tudi Jennifer Lopez in Enrique Iglesias.
27. 1. 2026 | 16:51
16:35
Novice  |  Slovenija
PRAVNE ZAGONETKE

Razrešujemo dilemo: je Zoran Stevanović obsojenec ali ne?

Prvak stranke Resni.ca je 15 let po pravnomočnosti obsodilne sodbe že rehabilitiran in kazen izbrisana iz kazenske evidence.
27. 1. 2026 | 16:35
16:16
Novice  |  Svet
POZIV PROTESTNIKOM

Ko padajo mrtvi, Melania Trump prosi za mir – ali je že prepozno? (VIDEO)

Tudi Donald Trump se je strinjal, da se sedanje stanje ne more nadaljevati.
27. 1. 2026 | 16:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Kako se napajata Google in Mercedez-Benz?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki