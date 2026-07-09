Nastaja slovenski muzikal Azra

S prvo klapo se je začelo snemanje celovečernega igranega filma Azra, prvega slovenskega filmskega muzikala v okviru nacionalnega filmskega programa. Film režiserke Tijane Zinajić, ki je scenarij soustvarila z Dejo Crnović in Izo Strehar, prinaša pretresljivo in intimno zgodbo o spominu, družinskih skrivnostih, medgeneracijskih ranah ter moči, ki posameznika vodi k osvoboditvi in novemu začetku, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Snemanje se je začelo minulo soboto, 4. julija, in bo potekalo v dveh sklopih. Poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi, zimski sklop pa bo sledil novembra in decembra. Skupno je predvidenih trideset snemalnih dni, smo izvedeli.

Preplet preteklosti in sedanjosti

Zgodba spremlja Azro, uspešno fotografinjo in zabavno mamo desetletne Jelene, ki pa jo vedno bolj muči propadajoči zakon z Nikom. Ko ji umre teta Pavla, se v Azrin vsakdan vrne njena mama Katarina, pa tudi vsi travmatični spomini iz mladosti, zaradi katerih je Azra danes takšna, kakršna je. V Azrini glavi je meja med sedanjostjo in preteklostjo vedno bolj zabrisana, tudi zato, ker se Azra s svojimi težavami spopada na svojevrsten način – z glasbo in plesom. Film Azra je muzikalični sprehod skozi Azrino, pa tudi našo skupno (glasbeno) preteklost in polpreteklo zgodovino, vsebino razkriva SFC, in dodaja: Azra je zgodba o spominu, družinskih skrivnostih, pa tudi o pogumu, ki je potreben za osvoboditev in nov začetek.

Poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi.

Skupno je predvidenih trideset snemalnih dni.

Film na izviren način prepleta čustveno zgodbo z glasbenimi in plesnimi prizori, o muzikalu še pojasnjujejo na SFC, in dodajajo, da bo v naslovni vlogi Azre nastopila Polona Juh, ena najvidnejših slovenskih gledaliških in filmskih igralk. Ob njej nastopajo Suzana Krevh v vlogi mlajše Azre in Jerca Koprivšek kot Azra v otroštvu, Viktorija Jakin v vlogi hčerke Jelene, Jure Henigman, ki bo upodobil Nika, Nina Valič kot Katarina, Mia Skrbinac v vlogi Zarje ter Klara Kuk in Roza Andolšek v vlogi mlajše Zarje. Primož Bezjak bo upodobil Uroša, Vesna Pernarčič prevzema vlogo Pavle, Uroš Fürst pa bo nastopil v vlogi Janeza.

Za režiserko Tijano Zinajić ima film Azra poseben pomen: »Pišeš, oddajaš projekt, čakaš odgovor, sanjariš, ponoviš, in potem včasih dobiš sredstva za film in si srečen! Presrečna sem. To je nedvomno najbolj oseben projekt v mojem življenju! Naj se začne!« Producenta filma Lija Pogačnik in Vlado Bulajić iz produkcijske hiše December ob začetku snemanja poudarjata, da gre za drugo sodelovanje z režiserko, katere prejšnji celovečerni film Prasica, slabšalni izraz za žensko je dosegel izjemen uspeh pri občinstvu in strokovni javnosti. Na 24. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel 7 vesen, med drugim tudi za najboljši celovečerni film. »Že pri filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko je izvrsten scenarij nadgradila režiserkina izjemna senzibilnost, predvsem pri delu z mladimi igralci, kar je filmu dalo posebno avtentičnost in čustveno prepričljivost. Enako ustvarjalno predanost, natančnost in občutljivost za družbene teme, ki pogosto ostajajo na robu javnega diskurza, prepoznavamo tudi v projektu Azra, ki s svojo močno zgodbo in izrazito avtorsko vizijo odpira prostor za dialog in predstavlja pomemben prispevek k sodobni slovenski kinematografiji,« poudarjata producenta.

V naslovni vlogi Azre bo nastopila Polona Juh, ena najvidnejših slovenskih gledaliških in filmskih igralk.

Po njunih besedah režiserka tudi v novem filmu ostaja zvesta ustvarjalnemu pristopu, s katerim osebne zgodbe posameznikov prerastejo v teme, ki nagovarjajo širok krog gledalcev. V filmu Azra se to odraža skozi pripoved o ženski, ki se ob težkih življenjskih preizkušnjah opira na glasbo, ples in spomine iz otroštva ter v njih išče oporo za nadaljnjo pot.

Film nastaja v produkciji Zavoda December s finančno podporo SFC, Viba Filma in programa Ustvarjalna Evropa MEDIA. Film bo po zaključku snemanja in postprodukcije v prihodnjem letu predstavljen občinstvu, datum premiere pa bo znan naknadno, smo izvedeli.

To je nedvomno najbolj oseben projekt v mojem življenju!

Tijana Zinajić je rojena 1973, po končani gimnaziji je vpisala študij francoščine in filozofije na filozofski fakulteti, nato pa diplomirala iz študija gledališke režije na AGRFT v Ljubljani. Deluje kot gledališka režiserka, filmska režiserka, igralka, učiteljica igre in sodeluje pri izboru igralcev v mnogih slovenskih filmih in serijah. Za svoje delo je prejela številne domače in mednarodne nagrade.