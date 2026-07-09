  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAČELO SE JE SNEMANJE

Nastaja slovenski muzikal Azra

Prvi muzikal v okviru nacionalnega filmskega programa je sprehod skozi našo skupno glasbeno preteklost.
Zgodba spremlja Azro, uspešno fotografinjo in zabavno mamo, ki pa jo vedno bolj muči propadajoči zakon. FOTOGRAFIJE: Maja Štojs

Zgodba spremlja Azro, uspešno fotografinjo in zabavno mamo, ki pa jo vedno bolj muči propadajoči zakon. FOTOGRAFIJE: Maja Štojs

Poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi.

Poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi.

Skupno je predvidenih trideset snemalnih dni.

Skupno je predvidenih trideset snemalnih dni.

Zgodba spremlja Azro, uspešno fotografinjo in zabavno mamo, ki pa jo vedno bolj muči propadajoči zakon. FOTOGRAFIJE: Maja Štojs
Poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi.
Skupno je predvidenih trideset snemalnih dni.
Ju. P.
 9. 7. 2026 | 05:25
4:53
A+A-

S prvo klapo se je začelo snemanje celovečernega igranega filma Azra, prvega slovenskega filmskega muzikala v okviru nacionalnega filmskega programa. Film režiserke Tijane Zinajić, ki je scenarij soustvarila z Dejo Crnović in Izo Strehar, prinaša pretresljivo in intimno zgodbo o spominu, družinskih skrivnostih, medgeneracijskih ranah ter moči, ki posameznika vodi k osvoboditvi in novemu začetku, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Snemanje se je začelo minulo soboto, 4. julija, in bo potekalo v dveh sklopih. Poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi, zimski sklop pa bo sledil novembra in decembra. Skupno je predvidenih trideset snemalnih dni, smo izvedeli.

Preplet preteklosti in sedanjosti

Zgodba spremlja Azro, uspešno fotografinjo in zabavno mamo desetletne Jelene, ki pa jo vedno bolj muči propadajoči zakon z Nikom. Ko ji umre teta Pavla, se v Azrin vsakdan vrne njena mama Katarina, pa tudi vsi travmatični spomini iz mladosti, zaradi katerih je Azra danes takšna, kakršna je. V Azrini glavi je meja med sedanjostjo in preteklostjo vedno bolj zabrisana, tudi zato, ker se Azra s svojimi težavami spopada na svojevrsten način – z glasbo in plesom. Film Azra je muzikalični sprehod skozi Azrino, pa tudi našo skupno (glasbeno) preteklost in polpreteklo zgodovino, vsebino razkriva SFC, in dodaja: Azra je zgodba o spominu, družinskih skrivnostih, pa tudi o pogumu, ki je potreben za osvoboditev in nov začetek.

Poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi.
Poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi.
Skupno je predvidenih trideset snemalnih dni.
Skupno je predvidenih trideset snemalnih dni.

Film na izviren način prepleta čustveno zgodbo z glasbenimi in plesnimi prizori, o muzikalu še pojasnjujejo na SFC, in dodajajo, da bo v naslovni vlogi Azre nastopila Polona Juh, ena najvidnejših slovenskih gledaliških in filmskih igralk. Ob njej nastopajo Suzana Krevh v vlogi mlajše Azre in Jerca Koprivšek kot Azra v otroštvu, Viktorija Jakin v vlogi hčerke Jelene, Jure Henigman, ki bo upodobil Nika, Nina Valič kot Katarina, Mia Skrbinac v vlogi Zarje ter Klara Kuk in Roza Andolšek v vlogi mlajše Zarje. Primož Bezjak bo upodobil Uroša, Vesna Pernarčič prevzema vlogo Pavle, Uroš Fürst pa bo nastopil v vlogi Janeza.

Za režiserko Tijano Zinajić ima film Azra poseben pomen: »Pišeš, oddajaš projekt, čakaš odgovor, sanjariš, ponoviš, in potem včasih dobiš sredstva za film in si srečen! Presrečna sem. To je nedvomno najbolj oseben projekt v mojem življenju! Naj se začne!« Producenta filma Lija Pogačnik in Vlado Bulajić iz produkcijske hiše December ob začetku snemanja poudarjata, da gre za drugo sodelovanje z režiserko, katere prejšnji celovečerni film Prasica, slabšalni izraz za žensko je dosegel izjemen uspeh pri občinstvu in strokovni javnosti. Na 24. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel 7 vesen, med drugim tudi za najboljši celovečerni film. »Že pri filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko je izvrsten scenarij nadgradila režiserkina izjemna senzibilnost, predvsem pri delu z mladimi igralci, kar je filmu dalo posebno avtentičnost in čustveno prepričljivost. Enako ustvarjalno predanost, natančnost in občutljivost za družbene teme, ki pogosto ostajajo na robu javnega diskurza, prepoznavamo tudi v projektu Azra, ki s svojo močno zgodbo in izrazito avtorsko vizijo odpira prostor za dialog in predstavlja pomemben prispevek k sodobni slovenski kinematografiji,« poudarjata producenta.

V naslovni vlogi Azre bo nastopila Polona Juh, ena najvidnejših slovenskih gledaliških in filmskih igralk.

Po njunih besedah režiserka tudi v novem filmu ostaja zvesta ustvarjalnemu pristopu, s katerim osebne zgodbe posameznikov prerastejo v teme, ki nagovarjajo širok krog gledalcev. V filmu Azra se to odraža skozi pripoved o ženski, ki se ob težkih življenjskih preizkušnjah opira na glasbo, ples in spomine iz otroštva ter v njih išče oporo za nadaljnjo pot.

Film nastaja v produkciji Zavoda December s finančno podporo SFC, Viba Filma in programa Ustvarjalna Evropa MEDIA. Film bo po zaključku snemanja in postprodukcije v prihodnjem letu predstavljen občinstvu, datum premiere pa bo znan naknadno, smo izvedeli.

To je nedvomno najbolj oseben projekt v mojem življenju!

Tijana Zinajić je rojena 1973, po končani gimnaziji je vpisala študij francoščine in filozofije na filozofski fakulteti, nato pa diplomirala iz študija gledališke režije na AGRFT v Ljubljani. Deluje kot gledališka režiserka, filmska režiserka, igralka, učiteljica igre in sodeluje pri izboru igralcev v mnogih slovenskih filmih in serijah. Za svoje delo je prejela številne domače in mednarodne nagrade.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

slovenski filmski centerazramuzikalTijana Zinajić
ZADNJE NOVICE
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
SKORAJ GA JE DOLETEL RUBEŽ

Upokojenca Vinka dacarji neupravičeno terjali: na Fursu so se požvižgali na pozive, na koncu priznali napako

Vinko Čelig plačal celo preveč davka, a ga je skoraj doletel rubež.
9. 7. 2026 | 08:45
08:35
Šport  |  Odmevi
SP V NOGOMETU 2026

Aleš Čeh pred četrtfinalom SP 2026: Messi jih ne bo mogel vedno rešiti

Francija je glavni favorit.
Jernej Suhadolnik9. 7. 2026 | 08:35
08:25
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Luka Dončić raznežil z novo družinsko fotografijo: objavil prisrčen trenutek s hčerkama (FOTO)

Luka Dončić je svoje sledilce znova razveselil z redkim vpogledom v zasebno življenje.
9. 7. 2026 | 08:25
07:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POLICIJA OPOZARJA

Previdno na plaži! V Istri ujeli že tri, ki so skrivaj snemali otroke

Hrvaška policija opozarja, da poleti naraste število kaznivih dejanj, povezanih z otroško pornografijo.
9. 7. 2026 | 07:57
07:45
Premium
Novice  |  Slovenija
KOMPLEKSEN PRIMER

Slovenija ne bo plačala 600 milijonov

Arbitražna odločba glede frackinga je precedenčna. Državno odvetništvo pričakuje, da bo odmevala tudi mednarodnopravno.
9. 7. 2026 | 07:45
07:30
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Ste ravno na počitnicah? Izvolite trike za sendviče in prigrizke, ki zdržijo vročino na plaži

Na kup smo zbrali ideje za prigrizke, ki ne bodo že ob desetih zjutraj videti žalostno.
Kaja Berlot9. 7. 2026 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki