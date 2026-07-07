Navdih je Tatjana našla v Ikarju

Tatjana Mihelj pet let po veliki zmagi na festivalu Melodije morja in sonca predstavlja novo skladbo Senza, orkestralno balado, ki prepleta slovenščino in italijanščino ter govori o pogumu, svobodi in novih začetkih. Glasbenica, ki je leta 2021 z uspešnico Ples v dežju osvojila veliko nagrado festivala in še tri strokovne nagrade, pravi, da nekatere pesmi potrebujejo čas, da dozorijo. Takšna je tudi Senza, ki je nastala iz hrepenenja po notranji svobodi. »Gre za zgodbo o pogumu, da poletiš, tudi če tvegaš padec,« pravi.

Skladba je nastala v sodelovanju z Žigo Pirnatom, Željkom Mladenovićem in Andražem Gliho, ki je poskrbel tudi za produkcijo minimalističnega videospota. Naslov Senza v italijanščini pomeni »brez«, slovenskemu ušesu pa zveni kot »senca«, zato pesem raziskuje izgube, odločitve, notranje boje in željo po svobodi. »Navdih je deloma nastal ob razmišljanju o mitu o Ikarju – o človeku, ki si je upal poleteti proti svetlobi. Zame je ta pesem predvsem zgodba o pogumu. Hkrati z njo simbolično zapiram pomembno ustvarjalno poglavje in stopam naproti novi glasbeni eri,« pravi pevka. Posebno zvočno noto skladbi dodajajo spremljevalni vokali priznane bosansko-hercegovske pevke Maye Sar, predstavnice Bosne in Hercegovine na Evroviziji leta 2012, ki s svojim prepoznavnim glasom dopolnjuje orkestralno zvočno podobo pesmi.