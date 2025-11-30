Navdih za pesem je bil večni derbi: »Magični trenutek, ko za 90 minut obstane svet«

Pesem je predzadnja z njihovega prvega albuma Bad Boy, ki ga bodo premierno in v živo predstavili 19. decembra v ljubljanski Cvetličarni. Besedilo je napisal Alen Klepčar, ki je črpal navdih iz večnega rivalstva med Realom in Barcelono, prvotni naslov pesmi pa sprva sploh ni bil El Clásico. Pesem ne govori le o nogometu, ampak tudi o tistih malih, vsakdanjih klasikah, ki se dogajajo doma, ko bi eni radi v miru spremljali tekmo, drugi pa si v istem trenutku želijo več pozornosti. Prav v tem se skriva njena simpatičnost, saj se v njej brez težav prepozna marsikateri par.

»Gre za tisti magični trenutek, ko za 90 minut obstane svet. A ne samo nogometni. Večna klasika, ki se vsako leto nekajkrat odigra med Barcelono in Realom, se mnogokrat ponovi tudi v domači dnevni sobi. In kdo zmaga na koncu? Ljubezen do nogometa ali tvoja draga ljubezen, ki bi ravno takrat rada poljube? Včasih tudi nedoločen izid ni tako napačen,« se namuznejo fantje iz skupine. Nogomet jim ni tuj, saj so ga trije od petih članov trenirali vse do srednje šole, danes pa se strinjajo, da na odru človek potrebuje manj kondicije kot na igrišču.