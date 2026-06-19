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FESTIVAL

Navdihujoče športne zgodbe na velikem platnu (FOTO)

V Rogaški Slatini se je začel 5. mednarodni festival športnega filma.
Dokumentarec o alpinistu Alešu Kunaverju je režiral Jure Škrlep. FOTO: Isff

Dokumentarec o alpinistu Alešu Kunaverju je režiral Jure Škrlep. FOTO: Isff

Bratje z igrišča – začetek v režiji Gašperja Pavlija FOTO: Isff

Bratje z igrišča – začetek v režiji Gašperja Pavlija FOTO: Isff

Deklica Khulan živi v gorah blizu Ulan Batorja in sanja o olimpijskem zlatu v rokoborbi. FOTO: Isff

Deklica Khulan živi v gorah blizu Ulan Batorja in sanja o olimpijskem zlatu v rokoborbi. FOTO: Isff

The fight – surov, poetični portret deklištva, žalosti in odpornosti FOTO: Isff

The fight – surov, poetični portret deklištva, žalosti in odpornosti FOTO: Isff

Dokumentarec o slovenski odbojkarski reprezentanci FOTO: Isff

Dokumentarec o slovenski odbojkarski reprezentanci FOTO: Isff

Dokumentarec o alpinistu Alešu Kunaverju je režiral Jure Škrlep. FOTO: Isff
Bratje z igrišča – začetek v režiji Gašperja Pavlija FOTO: Isff
Deklica Khulan živi v gorah blizu Ulan Batorja in sanja o olimpijskem zlatu v rokoborbi. FOTO: Isff
The fight – surov, poetični portret deklištva, žalosti in odpornosti FOTO: Isff
Dokumentarec o slovenski odbojkarski reprezentanci FOTO: Isff
STA, I. R.
 19. 6. 2026 | 10:16
2:31
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V Rogaški Slatini se je v sredo začel mednarodni festival športnega filma. Za letošnjo peto izvedbo festivala so prejeli veliko prijavljenih filmov, ki jih odlikujejo raznolikost, kakovost in navdihujoče športne zgodbe, med njimi so tudi slovenski. S svojim programom je festival včeraj segel tudi v Ljubljano. Vsak izmed izbranih filmov prinaša edinstveno zgodbo, ki presega meje športa, je o letošnjem izboru zapisala mednarodna žirija, ki ji predseduje dramaturginja in dolgoletna urednica na RTV Slovenija Metka Dedakovič.

Vsak izmed izbranih filmov prinaša edinstveno zgodbo, ki presega meje športa in nagovarja širše človeške izkušnje.

Na program festivala, ki se končuje danes, so uvrstili 40 filmov, med drugim tajsko-indonezijski film 23 sekund o mešanih borilnih veščinah, britanski film o boksu Boj, kanadski film Invazija na Katar o potovanju nogometaša na svetovno nogometno prvenstvo v Katarju, ter zgodbo o jugoslovanski košarkarski reprezentanci Izgubljena sanjska ekipa, ki je nastala kot koprodukcija med Hrvaško, Italijo, Srbijo in Slovenijo. O borilni veščini kung fu govori francoski film Zmajski tiger, koprodukcija Nemčije, Kirgizije in Španije Začetek prikazuje ženski nogometni turnir v kirgizijski vasici.

40 FILMOV so uvrstili v program festivala.

Slovenska produkcija se predstavlja z dokumentarcem o alpinistu Alešu Kunaverju in prvih slovenskih odpravah v najvišja svetovna gorstva, ki ga je režiral Jure Škrlep, ter prvim delom dramske serije o slovenski moški odbojkarski reprezentanci z naslovom Bratje z igrišča – začetek v režiji Gašperja Pavlija. Nekateri filmi bodo dostopni tudi na programu TV Arena, kjer poteka javno glasovanje. Zmagovalni bo prejel nagrado TV Arena ter vstopnico za finale mednarodnih športnih filmskih festivalov, ki bo novembra v Milanu. Nagrade bodo podelili na zaključni slovesnosti nocoj ob 19. uri, tudi nagrado za življenjsko delo na področju športa in kulture, Glavni organizator festivala je Zveza ŠKL. Šolska košarkarska liga je bil eden največjih športnih projektov v zgodovini Slovenije, ki je v treh desetletjih v šport vključil 300.000 mladih. Liga ne obstaja več, iz ŠKL pa se je razvila filmska veja, ki je prerasla v mednarodni festival športnega filma.

Deklica Khulan živi v gorah blizu Ulan Batorja in sanja o olimpijskem zlatu v rokoborbi. FOTO: Isff
Deklica Khulan živi v gorah blizu Ulan Batorja in sanja o olimpijskem zlatu v rokoborbi. FOTO: Isff

Dokumentarec o slovenski odbojkarski reprezentanci FOTO: Isff
Dokumentarec o slovenski odbojkarski reprezentanci FOTO: Isff

Bratje z igrišča – začetek v režiji Gašperja Pavlija FOTO: Isff
Bratje z igrišča – začetek v režiji Gašperja Pavlija FOTO: Isff

The fight – surov, poetični portret deklištva, žalosti in odpornosti FOTO: Isff
The fight – surov, poetični portret deklištva, žalosti in odpornosti FOTO: Isff

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