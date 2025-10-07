(Ne)klasično v Kinu Šiška (FOTO)

Jutri se v Kinu Šiška odpira novo poglavje – koncertni cikel (Ne)Klasično, s katerim klasično glasbo umeščajo v okolje, kjer ji doslej ni bilo mogoče prisluhniti: v Katedralo, osrednji oder Kina Šiška. V štirih tematsko zasnovanih večerih bodo med 8. oktobrom in 16. decembrom klasični glasbi in klasičnim glasbilom ponudili prostor, ki presega običajne okvire tihih dvoran z žametnimi stoli. Programi bodo premišljeno dramaturško oblikovani, dopolnjeni s svetlobnimi elementi, vizualno atmosfero in performativnimi elementi, ki bodo nagovarjali poslušalca bolj celostno – ne le skozi uho, temveč tudi oko in občutek za prostor.

Vsak koncert iz cikla bo povabil poslušalce v povsem drugačen svet, a vse te svetove povezuje skupna ideja: želja, da klasično glasbo iztrgamo iz konvencionalnih okvirov in ustaljenih vzorcev ter jo postavimo v novo, sodobno, doživljajsko luč. Gre za cikel, ki se pogumno spogleduje z drugačnostjo, raziskuje meje med žanri in odpira prostor za svobodo umetniškega izraza. Na odru se bodo zvrstili glasbeniki, ki so že po svoji naravi in ustvarjalni drži izrazito (Ne)Klasični – tisti, ki klasično glasbo živijo, raziskujejo in preoblikujejo.

Eden od vrhuncev bo nastop mednarodno uveljavljenega radio.string.quarteta. FOTO: Jana Madzigon

Eden izmed vrhuncev cikla bo nastop mednarodno uveljavljenega radio.string.quarteta, ki že več kot dve desetletji navdušuje občinstva po vsem svetu. Ta izjemni kvartet s svojo virtuoznostjo, drznostjo in inovativnostjo ne pozna meja – tako med žanri kot med tradicijo in sodobnostjo. Njihova glasba, ki temelji na lastnih avtorskih delih, pogosto vključuje elemente improvizacije in bogat nabor slogovnih vplivov. Na koncertu v Ljubljani se bodo predstavili z izborom starejših skladb in z delom B:A:C:H ● like waters, ki ga je v času tišine koronskega zaprtja leta 2020 ustvaril violinist. V njem je Bachovo Sonato za solo violino v g-molu subtilno prenesel v 21. stoletje, jo oplemenitil s človeškim glasom in elektroniko ter ji vdihnil sodobno duhovno dimenzijo. Delo je del njihove glasbene kvadrologije, v kateri kvartet raziskuje štiri elemente – zemljo, ogenj, zrak in vodo. Rezultat je celostna umetniška izkušnja, ki presega klasični koncert in poslušalcu ponudi pravo zvočno in vizualno razkošje.

Drugi koncert cikla bo zaznamoval vsestranski nemški pianist Andreas Woyke, glasbenik, ki mojstrsko prepleta svet komponirane glasbe in improvizacije. V prvem delu svojega koncerta bo v projektu Braiding Chopin soočil Chopinove skladbe z lastnimi deli, ki temeljijo na improvizacijskem prepletanju klasičnih tem in sodobnih zvočnih raziskovanj. V drugem delu pa bo predstavil projekt Expanded Piano, v katerem klavir dobi povsem novo dimenzijo – z uporabo loopov in efektov postane eksperimentalno orodje, ki prehaja med klasično in elektronsko zvočno krajino.

Ne bo le serija koncertov, temveč prava glasbena izkušnja – prostor, kjer se stikata tradicija in sodobnost.

Z izjemno energijo in glasbeno kemijo se bo na odru predstavil tudi dvojec Nuška Drašček in Marko Hatlak. Vrhunski osebnosti, ki ju povezujeta radovednost in odprtost do različnih glasbenih svetov, bosta poslušalce popeljali na potovanje med žanri. Njuna glasba se svobodno sprehaja med klasiko, popevko, tango ritmi in svetom jazza – in to z naravnost osupljivo lahkotnostjo, kot da bi bilo to nekaj povsem običajnega.

Trio Mna3 so Matjaž Bogataj (violina), Maruša Turjak Bogataj (violončelo) in Meta Fajdiga (klavir). FOTO: Osebni Arhiv

Za sklep cikla pa bo poskrbel trio Mna3 v zasedbi(violina),(violončelo) in(klavir). Zanj bodo posebej za to priložnost pripravili projekt Mojstrovine v malem formatu, ki raziskuje svet glasbenih miniatur. Klasični koncertni programi so pogosto zasnovani okoli velikih form – simfonij, sonat in koncertov –, toda za tokratno priložnost se bodo glasbeniki posvetili drugačnemu svetu: drobnim, a izjemno izraznim skladbam, ki trajajo le nekaj minut. To so dela, ki jih na koncertnih odrih redko slišimo, a v sebi skrivajo izjemno moč, lepoto in intimnost. Na koncertu bodo te skladbe postavljene v ospredje, prepletene s svetlobnimi učinki, prostorom in premišljeno dramaturgijo, ki bo poudarila vsako zvočno nianso in občutek trenutka.

Cikel (Ne)Klasično, ki je nastal v koprodukciji zavoda im.puls art in Kina Šiška, tako ne bo le serija koncertov, temveč prava glasbena izkušnja – prostor, kjer se stikata tradicija in sodobnost, kjer improvizacija sreča strukturo in kjer glasba postane živa, diha z občinstvom ter presega vse, kar običajno razumemo kot »klasično«.

Umetniški vodja cikla Niko Houška: »Koncerti iz cikla (Ne)Klasično bodo za obiskovalce neka povsem nova izkušnja, saj gre za nov koncertni format. To so koncerti za radovedneže, ki želijo slišati in videti nekaj novega. Za običajne obiskovalce klasičnih koncertov bo novo to, da bomo glasbo dopolnjevali s svetlobnimi efekti in performativnimi elementi – skratka praksami, ki jih poznamo s področja popularne kulture, za redne obiskovalce Kina Šiška pa bo nova glasba, ki je morda še ne poznajo in bo tokrat predstavljena atraktivno in sodobno. Glasbeniki, ki bodo nastopili v ciklu, sicer prihajajo iz sveta klasične glasbe in klasičnih inštrumentov, so pa znani po tem, da prebijajo žanrske omejitve in si tako širijo lastno ustvarjalno polje. To so glasbeniki z izredno umetniško potenco.«