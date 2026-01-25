  • Delo d.o.o.
GLASBA

Ne verjamejo v kičasto ljubezen

Antivalentinova rock terapija se vrača v Ljubljano.
Avdić je eden izmed najzanimivejših pesnikov in glasbenikov Balkana. FOTO: MIHA FRAS

Avdić je eden izmed najzanimivejših pesnikov in glasbenikov Balkana. FOTO: MIHA FRAS

Tudi tokrat bo poskrbljeno za vse ljubitelje rocka in nostalgije. FOTO: UROŠ HOČEVAR

Tudi tokrat bo poskrbljeno za vse ljubitelje rocka in nostalgije. FOTO: UROŠ HOČEVAR

S. N.
 25. 1. 2026 | 11:27
1:40
Priljubljena hrvaška skupina Let 3 je pred leti ustvarila edinstven antivalentinov koncept. Ne gre le za koncert, ampak tudi za druženje enako mislečih – rockerjev, pankerjev in nostalgikov, ki se izogibajo komercialnemu praznovanju valentinovega. Reški rockerji so trenutno v ljubezenski ekstazi, saj so objavili najbolj intimen glasbeni izdelek v karieri – RKTRD NDRD, album, ki cveti kot roža in pulzira kot srce v grlu. Medtem ko svet tone v zaslonih, algoritmih in digitalni konfuziji, so si Let 3 za izpoved prave ljubezni izbrali najmanj prikladen trenutek, saj ne verjamejo v kičasto ljubezen, ampak v tisto, ki je nebeška in popolnoma surova. »Morda bi bilo dobro, da bi se imeli radi 364 dni na leto, na valentinovo pa bi samo seksali,« je pred nekaj leti ob dogodku v Ljubljani razmišljal Mrle, basist in šef zasedbe Let 3.

Poleg njih bosta v Kinu Šiška nastopila tudi mariborska pank rock skupina Alo!Stari ter Damir Avdić, bosanski pevec in kitarist. »Vesel sem, da bom tudi jaz prispeval svoj delež na ta veliki dan,« pravi. Na sosednjem Hrvaškem bo 14. februarja Antivalentinovo potekalo že devetič, in sicer v Bočarskem domu v Zagrebu. Nastopili bodo Let 3, Damir Avdić, Vatra in Mrfy. Dogodek, ki je postal sinonim za alternativno praznovanje valentinovega, je bil prvič organiziran na sosednjem Hrvaškem leta 2016 pod kreativnim pokroviteljstvom skupine Let 3.

Let 3Damir AvdićAntivalentinovokoncertKino Šiška
