Neisha in Bečo: združila ju je ljubezen

Pevka Neisha in glasbenik Bečo sta prvič združila glasova v duetu z naslovom Cifra ali glava. Skladba govori o ljubezni, ki se je končala, a za seboj pustila spomine na skupna poletja, bližino in trenutke, ki jih čas ne izbriše. »To je pesem o ljubezni, ki je ne moreš vedno razložiti z razumom. Lahko greš čez morja in reke, življenje lahko človeka odpelje drugam, ampak nekatere zgodbe ostanejo v tebi,« pravi Bečo.

Lahko greš čez morja in reke, življenje lahko človeka odpelje drugam, ampak nekatere zgodbe ostanejo v tebi.

Čeprav sta skupaj zapela prvič, se glasbenika poznata že več let. Neisha je leta 2018 posnela spremljevalne vokale za njegovo pesem Malo više ljubavi, pozneje pa sta sodelovala še pri skladbi Kolko košta prijatelj. Sledilo je tudi prvo srečanje v živo. »Šla sva na kosilo, se spoznala, pogovarjala o glasbi in življenju in tako se je pravzaprav začelo najino sodelovanje,« pripoveduje Neisha. Zamisel za duet se je porodila leta 2022, ko je Bečo pevki predvajal demoposnetek. Neisha je takoj prepoznala potencial skladbe, obenem pa poudarila, da mora biti duet uravnotežen. »Rekla je, da imava oba karakterna vokala, ampak da se skupaj lepo ujameta in nobeden ne štrli iz pesmi,« se spominja Bečo. Pesem je nato nekaj časa čakala, dokler se ni lotil priprave novega albuma.

Skladbo bosta izdala še v bosanskem jeziku

Neisha njuno glasbeno povezavo hudomušno primerja z Nickom Cavom in Kylie Minogue. »Gre za prijetno slikanje kontrastov. Skladba je pop z nekoliko bolj šansonskim pridihom,« pojasnjuje. O Beču pravi, da je trubadur in pripovedovalec zgodb s šarmantnim baritonom. »Ima tisto nekaj, česar se ne da naučiti v šoli. Ima karizmo, talent in dobro muziko,« dodaja. Bečo pri njej občuduje glasbeno širino in neposrednost, saj po njegovih besedah ne sliši le melodije, temveč celotno zgodbo in aranžma. Njuno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi zunaj slovenskega glasbenega prostora. Skladbo nameravata izdati še v bosanskem jeziku. Bečo pa naslov dueta razloži po svoje: »Ona je cifra – Slovenka, jaz pa glava – Bosanec.«

Glasbenika se odlično ujameta tako pred mikrofonom kot zunaj glasbenega studia. FOTO: OSEBNI ARHIV