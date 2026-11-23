S pevko Tinkaro Fortuna, članico skupine Bepop, sta prvič združili moči in posneli skladbo Praznična, ki prinaša živahno melodijo, otroško igrivost in toplino družinskih trenutkov. Avtorica pesmi je Neisha, pri nastajanju pa so sodelovali tudi mladi pevci iz njene Male šole rokenrola. Produkcijo je prevzela sama, za mastering pa je poskrbel Dejan Radičević.

Čeprav v pesmi sodelujejo otroci, ne gre za klasično otroško skladbo, temveč za praznično pop pesem, namenjeno vsem generacijam. Plesni ritmi in nalezljiv refren vabijo k druženju, ustvarjalki pa upata, da bo skladba našla svoje mesto tudi na decembrskih glasbenih seznamih. »Pesem je našla pravi paket, pravi aranžma, pravo kombinacijo zvoka in slike ter seveda pravo energetsko bombico Tinkaro, za katero sem presrečna, da sva se spoznali, združili moči in pesem spravili v svet,« pravi Neisha. Dodaja, da so ji v posebnem spominu ostali tudi dnevi snemanja, ko so se družili z otroki, njihovimi starši in celotno ustvarjalno ekipo.

Pri snemanju videospota ni manjkalo prazničnih okraskov in dobre volje. FOTO: NIKO TOMAC

Za Tinkaro, ki je v zadnjih letih velik del ustvarjalnosti posvetila najmlajšim, je sodelovanje posebno veselje. Doslej je izdala štiri otroške slikanice, družabno igro in štiri avtorske pesmi za otroke. »Že ob prvem poslušanju končne verzije smo začutili, da je nastalo nekaj več kot otroška pesem. Pravi pop komad, ki ga lahko z veseljem posluša cela družina. Verjamem, da bo pesem našla prostor tudi na radijskih postajah,« pravi. Posebno zgodbo ima videospot, v katerem poleg obeh glasbenic nastopajo številni otroci, Tinkarini družinski člani in prav poseben mali zvezdnik. Gre za Neishinega 17-letnega mačka Mukija, ki se je med snemanjem udobno namestil na klavir. »Prav ponosno je poziral in stoično prenašal ves trušč. Mislim, da sta Božiček in maček v spotu pika na i,« se nasmeji glasbenica.

Ustvarili sta skladbo, ki vabi k plesu in druženju. FOTO: NIKO TOMAC

Barvit videospot je režiral Niko Tomac, snemali pa so ga v Kulturnem domu Braslovče in Japan Piano Centru v Ljubljani. Nastopile so tudi plesalke skupine Coolkids Braslovče, med katerimi je Tinkarina najmlajša hči Flora. Sodelovali sta še hči Vita in Naja, polsestra najstarejše hčere Taje. Ta je skrbela za utrinke s snemanja za družbena omrežja, Tinkarin mož Peter pa je pomagal pri postavitvi odra. Režiser Niko je sicer sin Natke Geržina iz skupine Power Dancers in Zvoneta Tomca iz Kingstonov, s katerim Tinkara ustvarja otroške pesmi. Praznično vzdušje bodo ustvarjalci prenesli tudi na oder: Neisha in Tinkara vabita na prižig lučk na ljubljanskem Pogačarjevem trgu, kjer bosta skupaj nastopili 27. novembra ob 17. uri.