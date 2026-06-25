Neishin jubilej pod odprtim nebom

V okviru Ljubljana Festivala bo ta petek, 26. junija, v ljubljanskih Križankah nastopila Neisha, ki bo s posebnim koncertom proslavila 20 let svoje samostojne glasbene kariere. Ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bo občinstvo popeljala skozi dve desetletji ustvarjanja in predstavila največje uspešnice, ki so zaznamovale njeno glasbeno pot.

Priljubljena kantavtorica in pianistka se vrača na prizorišče, ki ima v njeni karieri posebno mesto. Prav v Križankah je namreč pred leti začela pisati svojo glasbeno zgodbo, zdaj pa se tja vrača kot ena najprepoznavnejših slovenskih glasbenic. Na koncertu bodo zazvenele skladbe, kot sta Planet za zadet in Malo tu, malo tam, pa tudi novejše pesmi, ki bodo v simfonični preobleki dobile povsem novo razsežnost. Neisha je pri 16 letih postala najmlajša članica Društva slovenskih skladateljev, njen prvenec pa je bil leta 2006 najbolje prodajani album v Sloveniji. V svoji karieri je sodelovala s številnimi uglednimi glasbeniki, med njimi z Vladom Kreslinom in Vlatkom Stefanovskim. Ob jubileju poudarja, da ostaja zvesta pristnemu ustvarjanju in glasbi, ki temelji na kakovosti. Prepričana je, da prava čarovnija nastane na odru, kjer lahko glasba zares zaživi.