Nekdanji član skupine Victory ima novo (VIDEO)

Miki Vlahovič te dni poslušalcem predstavlja novo skladbo. Za rockovsko ljubezensko zgodbo Ti si ta je napisal glasbo in besedilo. Najprej se mu je porodila melodija, nato tekst refrena, na koncu pa še preostanek besedila. »V bistvu gre za iskreno ljubezensko pripoved o fantu in dekletu, o tem, kako moški ljubijo in kako, čeprav si tega pogosto ne priznajo, na koncu spoznajo, da jim pomenijo vse – da so njihov zrak, čudež brez napak,« pravi o novem singlu. Posebno poglavje pri novi skladbi je videospot.

»Nastal je v najsodobnejšem televizijskem studiu z mogočnim, 12-metrskim zaobljenim LED zaslonom – unikatno kuliso, ki doda posnetku prav poseben pečat. Posneli smo ga v enem dnevu, vizualno dih jemajoča kulisa pa daje novi ljubezenski zgodbi še posebno moč in čar. Vesel sem, da sem si upal poudariti kitarske rife – konec koncev sem kitarist in to čutim. Upam, da bodo poslušalci začutili, da izvira iz mene,« pravi Miki, ki je v studiu sam odigral tudi vse inštrumente razen bobnov. V spotu nastopa tudi njegova spremljevalna skupina. Basistu Mateju Koširju, bobnarju Roku Oražmu in klaviaturistu Mihi Preskarju sta se pridružila nova spremljevalna vokalista Bilka Peršič in Nejc Šabić.