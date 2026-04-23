Nekoč je vodil Ples z zvezdami, zdaj stopil v ring

Ljubitelji in legende mešanih borilnih veščin so si v Los Angelesu na premieri že lahko ogledali akcijski film Okus po krvi (Beast). Po rdeči preprogi so se sprehodili igralci in filmski ustvarjalci, med njimi glavni igralec Daniel MacPherson. Ta upodobi nekdanjega prvaka mešanih borilnih veščin, ki se mora vrniti med borce. MacPherson je razkril, da so film začeli snemati že pred leti in niso vedeli, da bo MMA postal največji šport na svetu. »Tri leta sem treniral MMA, boks, jiu-jitsu, muay thai, treniral sem na Tajskem in z najboljšimi trenerji v Avstraliji in svetu. Igralec Russell Crowe me je že prvi dan potrdil,« se igralec spominja začetkov filma, v katerem ne manjka vrhunskih akcijskih prizorov.

Ribič se bori za preživetje svoje družine in maščuje bratovo preteklost tako, da v dvoboju mešanih borilnih veščin stopi nasproti nevarnemu tekmecu.

Za MacPhersona preobrazba v Pattona Jamesa ni bila zgolj površinska. Na vlogo se ni le pripravljal – vanjo se je preprosto zlil. V treh letih, ki so jih zaznamovali zastoji pri financiranju, je negotovost izkoristil v svoj prid ter postopoma, korak za korakom, zgradil fizično in psihološko konstrukcijo borca. »Ne verjamem, da je kdo pričakoval, da bo tip, ki je nekoč vodil oddajo Ples z zvezdami, igral MMA-borca z imenom The Beast,« je dejal za The Hollywood Reporter. »Zato sem vedel, da moram nekaj dokazati – morda sebi bolj kot komur koli drugemu.« Pri nas bomo surovo akcijo, udarce in napetost doživeli v ljubljanski Odiseji na premieri danes, v četrtek, ko se bo Odiseja prelevila v pravo bojno areno s čisto pravimi borci in borbo v živo.

Legenda mešanih borilnih veščin Patton James (upodobi ga Daniel MacPherson; The Cup, Poker Face, A Wrinkle in Time), ki se zdaj preživlja kot ribič, se vrne v ring, ko se njegov brat znajde v nevarnosti. Znova sodeluje s svojim nekdanjim trenerjem Sammyjem (oskarjevec Russell Crowe; Gladiator, Čudoviti um, Ameriški gangster) in se odloči za še en zadnji dvoboj v ONE Championship proti brutalnemu prvaku Xavierju Grauju (Bren Foster). Bo njegova moč dovolj za zmago – ali ga bo preteklost dohitela? V glavnih vlogah poleg MacPhersona in Russella Crowa, ki je za film tudi napisal scenarij in sodeloval kot izvršni producent, igrajo še Luke Hemsworth, Mojean Aria, Kelly Gale, George Burgess, Bren Foster, Saphira Moran in Amy Shark. Režija je pripadla Tylerju Atkinsonu, zgodbo in scenarij je napisal David Frigerio.

Bren Foster in Daniel MacPherson FOTO: Karantanija Cinemas

Zaigral je legendo mešanih borilnih veščin Pattona Jamesa. FOTO: Karantanija Cinemas