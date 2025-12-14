Nelegalna pesem je postala klasika

Ena najbolj priljubljenih in razširjenih bootleg pesmi v elektronski glasbi (gre za neuradno, neodobreno različico neke skladbe), Satisfaction Skank britanskega didžeja in producenta Fatboya Slima, je končno tudi uradno izšla. Leta in leta je živela le kot piratska verzija, posneta na njegovih nastopih ali v radijskih prenosih, zdaj pa bo dobila studijsko izpiljeno različico. Konec 90. let prejšnjega stoletja je namreč Fatboy Slim, pionir brightonskega big beata, vzel eno največjih rock klasik vseh časov (I Can't Get No) Satisfaction skupine The Rolling Stones in jo preoblikoval v energičen plesni remix. Skladba Satisfaction Skank je seveda hitro postala klubska bomba – množice so jo oboževale, čeprav ni imela uradnega blagoslova. Po klubih so krožili številne neavtorizirane vinilke in šumeči posnetki z nastopov, ravno ta polilegalni status pa je pesem spremenil v kultno.

Dolgo so jo zavračali

»Veste, to je bil moj skriti adut, komad, ki ga ni imel nihče drug,« je Fatboy Slim povedal za BBC. Ljudje so namreč predelavo poznali samo iz piratskih izdaj, a je imela ne glede na to ogromen vpliv na klubsko sceno. Kljub temu so Rolling Stones desetletja zavračali uradno odobritev, čeprav je Mick Jagger priznal, da mu je predelava pravzaprav všeč. Pravice so ostale zaklenjene, Satisfaction Skank pa je živela še naprej v setih in na nelegalnih ploščah.

Šlo je za pesem, ki je dolga leta uradno sploh ni bilo, a jo je vsakdo poznal.

Preobrat pa je prišel pred dnevi. Stonesi so po več kot 25 letih vendarle rekli da, še več, Fatboyu Slimu so poslali originalne studijske posnetke legendarne Satisfaction, da je lahko remix dokončno izpilil. Pesem bo tako prvič na voljo v polni kakovosti, brez šumov, brez skrivnih ripov, z jasnim, modernim zvokom ter uradno podpisanimi avtorji. Satisfaction Skank je v tem času postala več kot le remix. Zarezala se je v klubsko kulturo kot sinonim za energijo, kreativnost in uporniško plat elektronske glasbe: šlo je za pesem, ki je dolga leta uradno sploh ni bilo, a jo je poznal vsakdo, ki je hodil v klube. Prepovedani hit se torej zdaj seli v zgodovino tudi na papirju: kot uradna klasika Fatboya Slima in Rolling Stones.