Ko je Anej Piletič pred leti kot najstnik sedel pred televizorjem, v roke vzel igralni plošček in navdušeno igral eno najbolj priljubljenih videoiger na svetu, si verjetno niti v najbolj drznih sanjah ni predstavljal, da bo nekoč tudi sam postal del njenega glasbenega sveta. Danes se mu je uresničilo nekaj, o čemer sanja marsikateri glasbenik in ljubitelj videoiger: njegovo delo je del novega nadaljevanja igre Grand Theft Auto VI (GTA 6), enega najbolj pričakovanih in odmevnih zabavnih projektov na svetu. Za 27-letnega koroškega glasbenika je to še toliko bolj posebno, ker GTA spremlja že vrsto let. Kot pravi sam, je preigral vse dele od Vice Cityja do petice, zato ima sodelovanje pri najnovejšem nadaljevanju zanj tudi osebno vrednost. Tokrat namreč ni zgolj eden od milijonov igralcev, ki so nestrpno pričakovali izid igre, temveč je v njej mogoče slišati tudi glasbo, pri nastajanju katere je sodeloval.

Slovenska javnost je Aneja Piletiča spoznala predvsem kot polovico priljubljenega dueta BQL, v katerem je ustvarjal skupaj z bratom Rokom. Glasbeno pot je pozneje nadaljeval tudi v tujini, kjer deluje pod umetniškim imenom Oliver Rio. Sodeluje z glasbenimi založbami in podjetji, ki so povezana z glasbeno, filmsko in zabavno industrijo, med drugim z založbama Warner Chappell in Drumatized. Njegovo delo obsega tudi glasbeno produkcijo ter miksanje in mastering skladb. Prav prek teh povezav se mu je odprla pot do projekta GTA 6. Pri sodelovanju je imel pomembno vlogo tudi njegov manager, ki je že pred tem tesno sodeloval z osebo, zadolženo za glasbo v igri. Piletič je najprej delal na eni skladbi, vendar se zaradi nepredvidenih okoliščin sodelovanje pri njej ni izšlo. Nato je dobil še projekt miksanja in masteringa pesmi ameriškega raperja Pooh Shiestyja. Skladba z naslovom Got Dat je bila pozneje uvrščena na uradni glasbeni album GTA 6, igralci pa jo lahko slišijo tudi med igranjem.

Da je njegovo delo zares del igre, je izvedel šele na dan izida. Kot glasbeni inženir in producent, ki skrbi za končno zvočno podobo skladbe, namreč ni imel neposrednega vpogleda v to, kaj se z njo dogaja in ali bo na koncu izbrana. Veselje ob izidu ene njegovih najljubših videoiger je bilo zato še toliko večje, saj ga je spremljalo spoznanje, da je tudi sam pustil pečat pri enem največjih svetovnih projektov. »Ponosen sem, da lahko rečem, da sem bil del največjega kulturnega in multimedijskega dogodka oziroma izdelka vseh časov,« je povedal Anej. Prepričan je, da bo takšna referenca pomembna tudi za njegovo nadaljnjo kariero, saj mu lahko odpre vrata do novih mednarodnih sodelovanj. Ob novici je najprej pomislil na najbližje. Povedal jo je ženi Izi, njeni sestri in sestrični, s katerimi imajo skupinski pogovor, v katerem sicer največkrat delijo fotografije svojih živali in hčerke Ave. Posebej prisrčno pa se je odzval tudi njegov brat Rok, ki mu je ob čestitki kupil kopijo igre GTA 6. Tako mu nove igre vsaj ni bilo treba kupiti sam.

V pogovoru za Novice nam je Anej podrobneje razkril, kako je prišlo do sodelovanja, kakšna je bila njegova konkretna naloga, koliko časa je potreboval za končno različico skladbe in kaj mu pomeni, da je njegovo delo del tako odmevnega projekta.

Priložnost se je odprla prek managerja

Do sodelovanja je prišlo prek njegovih poslovnih povezav. Kot je pojasnil, mu je za projekt prvi povedal manager, ki je že pred tem tesno sodeloval z osebo, zadolženo za glasbo v igri. Prepričan je, da sta pri tem pomembno vlogo odigrali tudi njegova glasbena prilagodljivost in hitrost dela. »Za to priložnost mi je prvi povedal moj manager, ki je pred tem tesno sodeloval z glavnim zadolženim za glasbo v igri. Mislim, da je moja najboljša lastnost pri glasbeni produkciji širina žanrov in hitrost, kar je najverjetneje tudi zelo pomembno pri takšnem projektu,« je pojasnil glasbenik.

Njegova pot do končnega izdelka sicer ni bila povsem neposredna. Sprva je namreč sodeloval pri drugi skladbi, vendar se zaradi nepredvidenih okoliščin projekt ni izšel po načrtih. Nato se mu je ponudila priložnost za delo na pesmi ameriškega raperja Pooh Shiestyja, pri kateri je prevzel miks in mastering. Prav ta skladba je pozneje pristala na uradnem albumu GTA 6 in v sami igri. Zanimivo je, da za končno različico skladbe niso potrebovali veliko časa. Sodelovanje je po njegovih besedah potekalo precej hitro, ustvarjalci pa so se odločili za tretjo različico, ki jim jo je poslal.

»Realno je trajalo mogoče nekaj ur, da smo prišli do končnega posnetka. Potrdili so tretjo poslano različico,« je razkril Anej.

Pesem lahko slišimo na radijski postaji VCCR

Skladba, pri kateri je sodeloval, nosi naslov Got Dat, njen izvajalec pa je ameriški raper Pooh Shiesty, ki prihaja iz Memphisa. Piletič ga opisuje kot enega najbolj znanih predstavnikov tamkajšnje rap scene in pionirja memphis trap glasbe. Tisti, ki bodo igro preizkusili, bodo skladbo lahko slišali na eni od njenih radijskih postaj. Na voljo je tudi na uradnem albumu GTA 6, ki ga je mogoče poslušati na pretočnih glasbenih platformah. »Izvajalec pesmi Got Dat je Pooh Shiesty, verjetno najbolj znan raper iz Memphisa in pionir memphis trap glasbe. V igri jo lahko poslušajo na radijski postaji VCCR, lahko pa si jo zavrtijo tudi na albumu GTA 6 na vseh pretočnih platformah,« je povedal.

Za Aneja je sodelovanje veliko več kot zgolj še en projekt v njegovi glasbeni karieri. Dejstvo, da je njegovo delo postalo del tako odmevne videoigre, mu pomeni osebni in poklicni uspeh, obenem pa tudi potrditev, da se vztrajnost pri ustvarjanju izplača.

Še posebej ga navdušuje, da je album dosegel tako veliko občinstvo in da je njegovo ime zdaj povezano z nekaterimi največjimi imeni svetovne glasbene industrije. »Dejansko čutim veliko ponosa, da sem lahko bil majhen delček ustvarjanja zgodovine. Tudi album je trenutno najbolj poslušan album na svetu in zelo dober občutek je, ko veš, da nekaj delaš prav, da je tvoje ime omenjeno med največjimi glasbeniki na svetu,« je za Novice še dodal Anej, ki pod imenom Oliver Rio svojo glasbeno zgodbo uspešno piše tudi na mednarodnem prizorišču.